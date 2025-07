Botafogo x Corinthians: Palpite, Onde Assistir - Brasileirão Série A 2025  (26/07)

O duelo entre Botafogo e Corinthians acontece neste sábado, 26/07, pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, com transmissão pelo SporTV e Premiere.

O Botafogo está na 5ª posição com 25 pontos, sonhando com o G-4, e o Corinthians, em 11º com 20 pontos, busca recuperação para voltar à parte de cima da tabela.

Confira nosso palpite, onde assistir e as escalações.

Botafogo x Corinthians Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para os palpites de Botafogo x Corinthians, sugerimos essas três apostas baseadas nas estatísticas da temporada 2025.



Palpite 1. Ambas Equipes Marcam: Sim - odd 1.85 na Superbet

Ambas Equipes Marcam: Sim

Palpite 2. Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.90 na Bet365

Total de Gols: Mais de 2.5

Palpite 3. Resultado Final: Botafogo vence - odd 2.10 na F12.Bet



Palpite 1. Ambas Equipes Marcam: Sim - odd 1.85

O Botafogo tem média de 1,21 gols por partida e sofre em média 0,5, marcando em 70% dos jogos. Já o Corinthians tem média global de 0,94 gols e 1,19 sofridos, marcando em 60% dos jogos.

Recentemente, os confrontos entre os dois nos últimos três anos (5 duelos) tiveram gols dos dois lados em três partidas, confirmando tendência de cenário ofensivo.

Palpite 2. Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.90

O Botafogo tem média combinada de gols (marcados + sofridos) de 1,71 e o Corinthians, 2,13 por jogo. A média de gols somada entre as equipes favorece uma partida com clima aberto e pontuação acima.

Palpite 3. Botafogo Vence - odd 2.10

O Botafogo venceu os quatro últimos confrontos em casa, abrindo o placar em 67% das partidas em casa. Em casa, soma média de 2,17 gols marcados por jogo no Brasileiro. O Corinthians, fora, só venceu 25% dos jogos, com média de gols sofridos superior aos marcados. O equilíbrio do Botafogo com vantagem no Nilton Santos justifica a aposta.

Botafogo x Corinthians - Últimos 5 jogos entre os times

Confira o retrospecto dos últimos cinco confrontos diretos:



14/09/2024 - Botafogo 2-1 Corinthians (Série A 2024)



01/06/2024 - Corinthians 0-1 Botafogo (Série A 2024)



22/09/2023 - Corinthians 1-0 Botafogo (Série A 2023)



11/05/2023 - Botafogo 3-0 Corinthians (Série A 2023)



30/07/2022 - Corinthians 1-0 Botafogo (Série A 2022)



Últimas Notícias do Botafogo

Nosso prognóstico futebol mostra que o Botafogo vive bom momento com condicionamento físico e elenco ajustado. Desde a chegada do técnico, a equipe não perde há cinco jogos no Brasileiro. Sem desfalques confirmados, segue com força máxima buscando aproximação do G-4.

Últimos 5 jogos do Botafogo:



✅ Sport 0-1 Botafogo



🟡 Botafogo 0-0 Vitória



✅ Vasco 0-2 Botafogo



🟡 Palmeiras 0-0 Botafogo



❌ Atlético 1-0 Botafogo



Últimas Notícias do Corinthians

O Corinthians, por sua vez, busca reação após ter perdido de 2 a 0 para o São Paulo e ter empatado com o Cruzeiro. A equipe vem alternando bons e maus momentos, com falhas defensivas recorrentes. Sem desfalques, o técnico sinaliza mudanças no meio-campo para buscar maior equilíbrio.

Últimos 5 jogos do Corinthians:



🟡 Corinthians 0-0 Cruzeiro



❌ São Paulo 2-0 Corinthians



✅ Ceará 0-1 Corinthians



❌ Corinthians 1-2 Bragantino



🟡 Grêmio 1-1 Corinthians



Botafogo x Corinthians: quem ganha? - Melhores Odds

O Botafogo tem cerca de 53% de probabilidade de vitória. O empate aparece com probabilidade de 27% e vitória do Corinthians com 20%. Isso reforça o favoritismo do Botafogo em casa.



Botafogo ganha - Odd 1.80 na Superbet



Empate - Odd 3.50 na Bet365



Corinthians ganha - Odd 4.60 na Superbet



Botafogo x Corinthians: Palpite de Odds altas

Seleção de aposta com valor acima de 4.0:



Botafogo vence + Mais de 2.5 Gols + Ambas equipes marcam - Odd 5.00 na Superbet



Leia mais: O que são odds nas apostas: Aprenda o significado, tipos e como calcular

Botafogo x Corinthians: Estatísticas



Botafogo tem média de 1,21 gols por partida no Brasileirão



Botafogo sofre em média 0,5 gol por jogo



Corinthians tem média de 0,94 gol por partida



Corinthians sofre média de 1,19 gols por jogo



Botafogo x Corinthians - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir ao vivo pelo SporTV e Premiere, com partida marcada para às 18h30 deste sábado, no Estádio Nilton Santos. Confira mais detalhes na nossa seção de onde assistir.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Botafogo x Corinthians – Brasileirão Série A



📅 Data: 26/07/25



⏰ Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro



📺 Onde vai passar: SporTV e Premiere



Botafogo x Corinthians - Escalações

Provável escalação do Botafogo: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Artur, Montoro, Joaquin Correa e Arthur Cabral.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Ángel Romero (Talles Magno) e Memphis Depay.

As escalações são previsões com base em últimas partidas. Até o apito inicial, pode haver mudanças.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.