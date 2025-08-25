- D
Botafogo-SP x Vila Nova: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Série B, 25/08
Botafogo-SP x Vila Nova: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série B, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, com transmissão da ESPN e Disney+.
O Vila Nova chega à partida na 7ª posição da tabela, com 33 pontos, e uma vitória pode fazê-lo subir para a 4ª colocação, com os mesmos 36 pontos do Criciúma, mas com mais uma vitória. Já o Botafogo-SP vive uma situação oposta e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, onde se encontra em 18º lugar, com 22 pontos. Se ganhar, o time chegará a 25 pontos e ultrapassará o América-MG e o Volta Redonda.
Botafogo-SP x Vila Nova Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no momento oposto dos times na tabela. O Vila Nova está em alta, com duas vitórias seguidas, e busca subir para o G4. O Botafogo-SP precisa desesperadamente da vitória para sair da zona de rebaixamento e joga em casa. A partida, por isso, promete ser disputada e com poucos gols.
- 🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 2.78
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Botafogo-SP ou Empate - odd 1.39
- 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.35
Palpites Alternativos Botafogo-SP x Vila Nova
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como quem marcará o primeiro gol ou o resultado no intervalo, que podem dar mais valor à aposta.
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol: Botafogo-SP - odd 2.20
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático: Vila Nova (+0.5) - odd 1.44
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vila Nova - odd 6.09
💰 Botafogo-SP x Vila Nova: Palpites de Odds Baixas
Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.
- 🔵 Palpite: Dupla Hipótese: Botafogo-SP ou Empate - odd 1.39
- 🟢 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.35
- 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.54
⚖️ Botafogo-SP x Vila Nova: Palpites de Odds Médias
As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho e a expectativa é de um resultado não tão óbvio.
- 🔵 Palpite: Resultado Final: Botafogo-SP - odd 2.83
- 🟢 Palpite: Vila Nova Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.88
- 🟡 Palpite: Botafogo-SP E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 3.80
🚀 Botafogo-SP x Vila Nova: Palpites de Odds Altas
Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.
- 🔵 Palpite: Intervalo/Final do Jogo: Empate/Botafogo SP - odd 5.85
- 🟢 Palpite: Placar Exato 1 a 0 - odd 5.48
- 🟡 Palpite: Vila Nova Para Marcar Em Ambos Os Tempos - Sim - odd 5.65
Botafogo-SP x Vila Nova: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este confronto é crucial para o Botafogo-SP, que precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Vila Nova quer se consolidar no G4 e se manter na briga pelo acesso à primeira divisão. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, com os times buscando o resultado que mais lhes interessa.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Botafogo-SP x Vila Nova - Série B
- 📅 Data: 25/08/25
- ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Como Botafogo-SP e Vila Nova Chegam Para o Confronto
O Botafogo-SP chega para o confronto em 18º lugar, com 22 pontos em 22 jogos. O time precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. O desempenho recente do time não tem sido bom, com 3 jogos seguidos sem vencer.
O Vila Nova, por outro lado, está em uma boa fase, em 7º lugar na tabela com 33 pontos em 22 jogos. O time goiano vem de duas vitórias consecutivas em todas as competições, o que mostra um momento positivo e de confiança para a equipe.
Botafogo SP x Vila Nova: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Botafogo SP x Vila Nova: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Jogo Responsável
Apostar pode ser uma experiência divertida, mas é vital lembrar que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro. A aposta envolve riscos e é possível perder o valor investido. O principal é manter o controle. Estabeleça um orçamento mensal para apostas e nunca o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
