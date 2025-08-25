Assine UOL
Botafogo SP
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
Serie B - Brazil
Arena NicNet
Vila Nova
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Odds atualizadas a 25.08.2025 às 10:45

Botafogo-SP x Vila Nova: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Série B, 25/08

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Botafogo-SP x Vila Nova: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série B, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, com transmissão da ESPN e Disney+.


O Vila Nova chega à partida na 7ª posição da tabela, com 33 pontos, e uma vitória pode fazê-lo subir para a 4ª colocação, com os mesmos 36 pontos do Criciúma, mas com mais uma vitória. Já o Botafogo-SP vive uma situação oposta e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, onde se encontra em 18º lugar, com 22 pontos. Se ganhar, o time chegará a 25 pontos e ultrapassará o América-MG e o Volta Redonda.


Botafogo-SP x Vila Nova Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no momento oposto dos times na tabela. O Vila Nova está em alta, com duas vitórias seguidas, e busca subir para o G4. O Botafogo-SP precisa desesperadamente da vitória para sair da zona de rebaixamento e joga em casa. A partida, por isso, promete ser disputada e com poucos gols.



  • 🎯 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 2.78

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Botafogo-SP ou Empate - odd 1.39

  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.35


Palpites Alternativos Botafogo-SP x Vila Nova


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como quem marcará o primeiro gol ou o resultado no intervalo, que podem dar mais valor à aposta.



  • 🎯 Palpite: Primeiro Gol: Botafogo-SP - odd 2.20

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático: Vila Nova (+0.5) - odd 1.44

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vila Nova - odd 6.09


💰 Botafogo-SP x Vila Nova: Palpites de Odds Baixas


Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.



  • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese: Botafogo-SP ou Empate - odd 1.39

  • 🟢 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.35

  • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.54


⚖️ Botafogo-SP x Vila Nova: Palpites de Odds Médias


As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho e a expectativa é de um resultado não tão óbvio.



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Botafogo-SP - odd 2.83

  • 🟢 Palpite: Vila Nova Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.88

  • 🟡 Palpite: Botafogo-SP E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 3.80


🚀 Botafogo-SP x Vila Nova: Palpites de Odds Altas


Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.



  • 🔵 Palpite: Intervalo/Final do Jogo: Empate/Botafogo SP - odd 5.85

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 1 a 0 - odd 5.48

  • 🟡 Palpite: Vila Nova Para Marcar Em Ambos Os Tempos - Sim - odd 5.65


Botafogo-SP x Vila Nova: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este confronto é crucial para o Botafogo-SP, que precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Vila Nova quer se consolidar no G4 e se manter na briga pelo acesso à primeira divisão. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, com os times buscando o resultado que mais lhes interessa.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Botafogo-SP x Vila Nova - Série B

  • 📅 Data: 25/08/25

  • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Botafogo-SP e Vila Nova Chegam Para o Confronto


O Botafogo-SP chega para o confronto em 18º lugar, com 22 pontos em 22 jogos. O time precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. O desempenho recente do time não tem sido bom, com 3 jogos seguidos sem vencer.


O Vila Nova, por outro lado, está em uma boa fase, em 7º lugar na tabela com 33 pontos em 22 jogos. O time goiano vem de duas vitórias consecutivas em todas as competições, o que mostra um momento positivo e de confiança para a equipe.

Botafogo SP x Vila Nova: Palpite do Dia

Botafogo SP Vence
Superbet logo
2.75
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Botafogo SP x Vila Nova: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Botafogo SP x Vila Nova: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Serie B
Vila Nova
2 - 0
Botafogo SP
2024 Serie B
Vila Nova
1 - 1
Botafogo SP
2024 Serie B
Botafogo SP
1 - 0
Vila Nova
2023 Serie B
Vila Nova
3 - 1
Botafogo SP
2023 Serie B
Botafogo SP
0 - 3
Vila Nova

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Botafogo SP
Empate
Vila Nova

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma experiência divertida, mas é vital lembrar que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro. A aposta envolve riscos e é possível perder o valor investido. O principal é manter o controle. Estabeleça um orçamento mensal para apostas e nunca o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

