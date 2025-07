Botafogo SP x Novorizontino: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B - 06/07

Botafogo SP x Novorizontino: confira os palpites para o jogo que será realizado no Estádio Arena NicNet, em Ribeirão Preto, São Paulo, no dia 6 de julho de 2025, às 18h30 (Brasília), pela Série B do Brasileirão.

O Botafogo-SP recebe o Novorizontino pela 15.ª rodada da Série B. As duas equipes chegam para o confronto em situações opostas na tabela. O Botafogo-SP ocupa a 16ª posição, com 16 pontos, e precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Novorizontino faz uma ótima campanha, está em 3º lugar, com 26 pontos, e briga diretamente pelo acesso à Série A.

Palpites Botafogo SP x Novorizontino: Série B Brasileirão 💥



🔥 Ambas Equipes Marcam Sim



⚽ Resultado Final - Novorizontino



🥅 Mais de 1,5 gols na partida



🤝 Dupla Chance - Empate ou Novorizontino



🏆 Handicap Asiático



✅ Novorizontino vence no 1º tempo ou no final (HT/FT - Empate ou Novorizontino)



🚩 Mais de 8,5 escanteios na partida



🎯 Novorizontino marca a qualquer momento



🟨 Mais de 4,5 cartões na partida



Usamos estatísticas e consultamos mercados das casas de apostas para criar estes palpites.

Dicas: Procure por mercados alternativos, como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, onde é possível encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

Onde assistir: Botafogo SP x Novorizontino

Pode assistir ao vivo o jogo Botafogo SP x Novorizontino na ESPN (TV fechada) e na plataforma de streaming Disney+.

Também pode assistir em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.