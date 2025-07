Botafogo-SP x Criciúma: Palpite, Onde Assistir, Análise, Brasileirão Série B 2025

Botafogo-SP x Criciúma: Palpite com Odds Altas para a Série B, Análise, Estatística e Prognóstico. Confira nossas apostas de valor!

Botafogo-SP e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira, 24 de julho, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão Série B.

O jogo começa às 19h00 (horário de Brasília) no Estádio Santa Cruz - Arena NicNet, em Ribeirão Preto. E você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse palpite de hoje, que terá transmissão em streaming pela Disney+.

Confira nosso palpite de Botafogo-SP x Criciúma, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Para mais palpites de futebol, acesse a página de Palpites do UOL Apostas.

Botafogo-SP x Criciúma: Palpite e Odds



- 🔢📉⚽ Total de Gols: Menos de 1.5 (Odd: 2.19)

Palpite conservador, indicando um jogo fechado com poucos gols.

Palpite conservador, indicando um jogo fechado com poucos gols.

- ⏱️🚫🔥 1º Tempo - Total de Gols: Menos de 0.5 (Odd: 2.17)

Primeiro tempo sem gols, aposta em início cauteloso das equipes.

Primeiro tempo sem gols, aposta em início cauteloso das equipes.

- 🔄🎯🚩 Botafogo-SP - Menos de 2.5 Escanteios no 1º Tempo (Odd: 1.80)

Baixa produção de escanteios do Botafogo-SP no primeiro tempo.



Justificativas:



- Menos de 1.5 gols: Odds altas para um jogo que pode ser defensivo.



- Menos de 0.5 no 1ºT: Times podem priorizar contenção no início.



- Escanteios limitados: Botafogo-SP não costuma pressionar muito no 1ºT.



Total de Gols no Botafogo-SP x Criciúma: Menos de 1.5 - Odd pagando 2.19

Esta aposta é ousada, mas as odds e algumas estatísticas a justificam. "6 das últimas 10 partidas em casa de Botafogo-SP terminaram com menos de 1.5 gols" é um dado relevante que aponta para jogos com poucos gols do time da casa. Além disso, o Botafogo-SP ter marcado menos de 0.5 gols em 9 das últimas 15 partidas reforça a dificuldade do time em balançar as redes. Se o Criciúma conseguir segurar o ataque do Botafogo-SP e não for muito ofensivo, um placar baixo é bem possível.

1º Tempo - Total de Gols no Botafogo-SP x Criciúma: Menos de 0.5 Odd: 2.17

Ambas as equipes podem adotar uma postura mais cautelosa no início do jogo, especialmente o Botafogo-SP jogando em casa e o Criciúma fora. Se o Botafogo-SP tem dificuldades em marcar (menos de 0.5 gols em 9 das últimas 15 partidas na Série B), e o Criciúma pode priorizar a defesa fora de casa, a chance de um primeiro tempo sem gols é considerável, com uma odd bem atraente para esse cenário.

Botafogo-SP - Menos de 2.5 Escanteios no 1.º Tempo

Geralmente, equipes que têm dificuldade em criar muitas chances de gol ou que adotam uma postura mais cautelosa no início do jogo tendem a gerar menos escanteios. Se o Botafogo-SP está com um ataque menos efetivo ou se a estratégia for mais defensiva contra o Criciúma, é bem possível que não consigam mais de dois escanteios na primeira etapa. Além disso, se o Criciúma conseguir impor seu ritmo e manter a posse de bola, o Botafogo-SP terá menos oportunidades de chegar à linha de fundo e conseguir escanteios.

Botafogo-SP x Criciúma - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Botafogo-SP x Criciúma na Disney+. A partida está marcada para às 19h00 (horário de Brasília), desta quinta-feira, no Estádio Santa Cruz - Arena NicNet.

Tudo o que você precisa saber de Botafogo-SP x Criciúma:



Confronto: Botafogo-SP x Criciúma - Brasileirão Série B



Data: 24/07/2025



Horário: 19h00 (horário de Brasília)



Local: Estádio Santa Cruz - Arena NicNet, Ribeirão Preto



Onde vai passar Botafogo-SP x Criciúma: Disney+ (streaming)



Também pode assistir à partida pelo streaming da Superbet, basta ter um cadastro conta ativo.

Como chegam o Botafogo-SP e o Criciúma?

O Botafogo-SP vai a campo pressionado, ocupando a 19ª colocação da Série B com apenas 18 pontos, e precisa da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento.

Já o Criciúma está em uma posição mais confortável, na 10ª colocação com 23 pontos, buscando se manter estável e brigar por uma vaga no G-4.

Botafogo-SP x Criciúma: Últimos 5 Jogos

O retrospecto direto dos confrontos mostra um equilíbrio, mas com uma leve vantagem para o Criciúma nos últimos encontros:



18/11/2023 - Criciúma 3x0 Botafogo-SP (Série B 2023)



17/07/2023 - Botafogo-SP 1x0 Criciúma (Série B 2023)



11/09/2021 - Criciúma 0x0 Botafogo-SP (Série C 2021)



12/07/2021 - Botafogo-SP 3x1 Criciúma (Série C 2021)



28/09/2019 - Criciúma 2x0 Botafogo-SP (Série B 2019)



Botafogo-SP x Criciúma: Últimas Notícias do Botafogo-SP

O Botafogo-SP entra em campo buscando reverter sua situação na Série B, onde ocupa a 19ª colocação com apenas 18 pontos. A equipe de Ribeirão Preto precisa de uma vitória urgente para sair da zona de rebaixamento e respirar na competição. Apesar de ter mostrado alguma reação com duas vitórias e dois empates nas últimas cinco rodadas, a derrota mais recente acendeu o sinal de alerta novamente.

A equipe tem buscado se reajustar taticamente para conseguir os resultados necessários. A pressão da torcida em casa deve ser um fator importante para o time buscar a vitória.

Botafogo-SP x Criciúma: Últimas Notícias do Criciúma

O Criciúma chega para a partida em uma posição mais tranquila, na 10ª colocação com 23 pontos na Série B. A equipe catarinense busca manter a estabilidade e se aproximar do G-4, com o objetivo de brigar pelo acesso. Com duas vitórias nos últimos três jogos, o Tigre demonstra confiança para somar pontos fora de casa e seguir subindo na tabela.

O time tem apresentado um desempenho consistente, especialmente nas últimas partidas, o que o torna um adversário difícil de ser batido. A busca por uma vaga entre os líderes da competição é o principal motivador para a equipe.

Botafogo-SP x Criciúma: quem ganha? - Melhores odds

O jogo entre Botafogo-SP e Criciúma promete ser disputado, com ambas as equipes precisando do resultado. Considerando o retrospecto recente e o fator casa, o Botafogo-SP tem uma chance maior de conseguir um resultado positivo, seja a vitória ou um empate.



Botafogo-SP ganha - Odds de @2.65 na Superbet



Empate - Odds de @2.90 na Superbet



Criciúma ganha - Odds de @2.87na Superbet



Botafogo-SP x Criciúma: Palpite de Odds altas para o jogo

Buscando uma aposta com odds mais elevadas para Botafogo-SP x Criciúma? Considere a seguinte múltipla, que combina diferentes mercados para um retorno interessante.



Botafogo-SP ou Empate + Mais de 1.5 Gols + Ambas as Equipes Marcam (Sim) - Odd @4.00 - Na Superbet



Botafogo-SP x Criciúma: Estatísticas

Confira algumas estatísticas importantes para o confronto entre Botafogo-SP e Criciúma:



O Criciúma venceu seis dos 13 confrontos totais contra o Botafogo-SP.



Em casa, o Criciúma tem quatro vitórias em seis jogos contra o Botafogo-SP.



O Botafogo-SP venceu três dos sete jogos em casa contra o Criciúma.



No último confronto, Criciúma venceu o Botafogo-SP por 3 a 0.



O Criciúma marcou em 62% dos jogos e o Botafogo-SP também marcou em 62% dos jogos.



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.