Botafogo SP x Athletico-PR Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Série B (06/09

Botafogo-SP e Athletico-PR se enfrentam neste sábado, 06 de setembro de 2025, em partida válida pela 25ª do Brasileirão Série B. A bola vai rolar às 16h00 (horário de Brasília) na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, São Paulo. A transmissão será feita ESPN e Disney+.

O Botafogo-SP quer a vitória para subir na tabela e se afastar no Z4, enquanto o Athletico-PR quer voltar à boa fase e se aproximar dos quatro primeiros do campeonato.

Confira os nossos palpites de Botafogo-SP x Athletico-PR, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje.

Palpites de Botafogo-SP x Athletico-PR: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Botafogo-SP x Athletico-PR, analisamos o desempenho recente das equipes. O Botafogo-SP busca se firmar, enquanto o Athletico-PR demonstra solidez, mas as odds mostram um confronto equilibrado.



🎯 Palpite 1: Empate - odd 3.20

🎯 Palpite 2: Ambos Marcam Sim - odd 1.95

🎯 Palpite 3: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.30



Para os palpites de Botafogo-SP x Athletico-PR, a análise das estatísticas recentes indica que ambos os times têm potencial ofensivo. O momento atual das equipes sugere um jogo com chances de gols.

Palpites Alternativos de Botafogo-SP x Athletico-PR

Para os apostadores mais experientes, separamos opções alternativas com boas oportunidades. A combinação de mercados pode trazer retornos interessantes para quem gosta de ir além do óbvio.



🎯 Dupla Chance: Botafogo-SP ou Empate - odd 1.75

🎯 Resultado Correto: 1x1 - odd 6.50

🎯 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.80



Super Palpites Botafogo-SP x Athletico-PR



🚀 Marcador a qualquer momento: [Jogador do Atlético-PR] - odd 3.00



💰 Palpites de Odds Baixas Botafogo-SP x Athletico-PR

Para quem busca segurança, separamos opções com odds mais conservadoras, mas com boas chances de acerto. São ótimas para quem está começando no mundo das apostas.



🔵 Empate Anula a Aposta: Athletico-PR - odd 1.70

🟢 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.65

🟡 Botafogo-SP - Empate anula a aposta - odd 1.50



⚖️ Palpites de Odds Médias Botafogo-SP x Athletico-PR

As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, ideais para quem busca um pouco mais de emoção nas apostas. São ótimas opções para diversificar suas apostas.



🔵 Resultado do 1º tempo: Empate - odd 2.10

🟢 Handicap Asiático: Athletico-PR -0.25 - odd 2.80

🟡 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 2.10



🚀 Palpites de Odds Altas Botafogo-SP x Athletico-PR

Para os mais ousados, separamos palpites com odds elevadas, que podem trazer grandes lucros. São apostas com maior risco, mas com potencial de retorno bem interessante.



🔵 Placar Exato: 1 x 2 - odd 8.00

🟢 Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 7.50

🟡 Vencedor e Ambas as equipes marcam: Athletico-PR e Sim - odd 6.00



Botafogo-SP x Athletico-PR: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Se você quer saber onde vai passar Botafogo-SP e Athletico-PR, saiba que o confronto será transmitido pela ESPN, na tv fechada, e no Disney+, no streaming.

Informações Completas da Partida:



⚽ Confronto: Botafogo-SP x Athletico-PR - Série B 2025

📅 Data: 06/09/2025

⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto

📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Botafogo-SP e Athletico-PR Chegam Para o Confronto

O Botafogo-SP busca se firmar em casa, usando o fator da torcida para impor seu jogo na Série B. A equipe quer mostrar sua força na competição e conquistar pontos importantes.

Já o Athletico-PR, chega com o objetivo de manter a boa fase. A equipe vem demonstrando consistência e bom futebol, buscando a vitória para se firmar no campeonato.

Últimos Jogos do Botafogo-SP

O Botafogo-SP teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.

Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Série B.



✅ Goiás 2x3 Botafogo-SP - Série B



✅ Botafogo-SP 2x0 Vila Nova - Série B



🟡 Remo 1x1 Botafogo-SP - Série B



❌ Atlético-GO 2x0 Botafogo-SP - Série B



✅ Botafogo-SP 2x1 America Mineiro - Série B



Últimos Jogos do Athletico-PR

O Athletico-PR vem alternando vitórias, derrotas e empates nos últimos cinco jogos. O time ainda busca se encontrar no campeonato, mesmo faltando apenas 13 rodadas para o fim.



✅ Athletico-PR 2x1 Novorizontino - Série B



❌ Athletico-PR 0x1 Corinthians - Copa do Brasil



✅ CRB 0x1 Athletico-PR - Série B



🟡 Athletico-PR 1x1 Cuiaba - Série B



❌ Criciuma 4x2 Athletico-PR - Série B



Nossa Opinião para Botafogo-SP x Athletico-PR

A expectativa é de um jogo equilibrado, com o Athletico-PR levando uma ligeira vantagem pelo momento. O Botafogo-SP precisa se impor em casa para buscar a vitória.

Acreditamos que o equilíbrio e as estratégias das equipes farão a diferença. A partida tem tudo para ser emocionante, com chances de gols dos dois lados.