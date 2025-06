Botafogo SP x União São João: Palpite, Onde Assistir - Copa Paulista

Botafogo-SP x União São João: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, na quarta-feira, 25/06, às 15h (horário de Brasília), pela Copa Paulista.

Nos próximos parágrafos, veja nossa análise, onde assistir ao vivo e informações sobre escalações.

Botafogo-SP x União São João Palpites – Copa Paulista



Palpite 1 – Total de Gols Menos de 2,5



Palpite 2 – Ambas as Equipes Marcam – Não



Palpite 3 – Resultado Correto: 1x0 Botafogo-SP



Palpite 1 – Total de Gols Menos de 2,5

Com média de gols abaixo do esperado e ambos ainda sem marcar, é provável que tenhamos um jogo com no máximo dois tentos.

Palpite 2 – Ambas as Equipes Marcam – Não

Os ataques seguem inoperantes nas duas rodadas iniciais; é improvável que ambos balancem a rede nesta partida.

Palpite 3 – Resultado Correto: 1x0 Botafogo-SP

A Pantera deve buscar a reparação com uma vitória mínima. Defesa reforçada e ataque ainda conservador indicam placar apertado.

Botafogo-SP x União São João – Onde Assistir

Botafogo-SP x União São João se enfrentam na quarta-feira, 25 de junho de 2025, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto.

Transmissão ao vivo pelo canal oficial da Federação Paulista de Futebol no YouTube (Canal Paulistão) — sinal aberto e gratuito.

Ficha do Jogo

⚽️ Confronto: Botafogo-SP x União São João – Copa Paulista

📅 Data: 25/06/2025

⏰ Horário: 15:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto