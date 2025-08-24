Assine UOL
Botafogo PB
Serie C - Brazil
Estádio José Américo de Almeida Filho
Tombense
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D
Botafogo-PB x Tombense: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 24/08

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Botafogo-PB x Tombense: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (24/08), às 19h (horário de Brasília), no Almeidão, em João Pessoa, com transmissão pelo SportyNet+.


Este é um confronto direto entre dois times que estão na parte debaixo da tabela. O Botafogo-PB, na 15ª posição, e o Tombense, na 19ª, precisam da vitória para se afastar da zona de rebaixamento e seguir na luta pela permanência na Série C.


Botafogo-PB x Tombense: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Botafogo PB) - odd 1.52

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.55

  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.60


Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O palpite de Resultado Final a favor do Botafogo-PB reflete a superioridade do time, que vem em uma fase melhor e jogará em casa. A aposta de Ambos Os Times Marcam (Não) é uma ótima escolha, já que o Tombense tem um ataque com pouca criatividade, marcando apenas 0.44 gols por jogo fora de casa. Por fim, a aposta em Menos de 2.5 Gols também faz sentido, pois os jogos do Tombense têm uma média baixa de gols, com 76% de partidas com menos de 2.5 gols.


Palpites Alternativos Botafogo-PB x Tombense



  • 🎯 Palpite: Botafogo PB Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.21

  • 🎯 Palpite: Botafogo PB - Total (Mais de 1.5) - odd 1.83

  • 🎯 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 4.74


Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. O Botafogo PB Vence Sem Sofrer Gols é uma boa pedida, pois o time joga em casa, onde tem um bom desempenho, e o Tombense não costuma marcar gols fora de casa. A aposta em Botafogo PB - Total (Mais de 1.5) faz sentido porque o time tem uma média de 1.44 gols marcados por jogo em casa. Por fim, a aposta em Placar Exato (1:0) é uma boa pedida, pois é um resultado bem comum em confrontos diretos, e tem uma odd de valor.


💰 Botafogo-PB x Tombense: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Botafogo PB (-0.5) - odd 1.50

  • 🟢 Palpite: Botafogo PB ou Empate - odd 1.11

  • 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (Botafogo PB) - odd 1.18


⚖️ Botafogo-PB x Tombense: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Empate Anula Aposta (Tombense) - odd 4.17

  • 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.29

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Botafogo PB) - odd 4.05


🚀 Botafogo-PB x Tombense: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Empate E Sim - odd 5.49

  • 🟢 Palpite: Tombense - odd 5.80

  • 🟡 Palpite: Tombense Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 6.95


Botafogo-PB x Tombense: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Botafogo-PB e Tombense é um dos mais esperados da rodada da Série C, já que as duas equipes precisam da vitória para tentar escapar do rebaixamento. O Botafogo-PB, em sua casa, busca manter sua boa fase, enquanto o Tombense tentará reverter sua sequência de derrotas. O jogo promete ser um teste de força para ambas as equipes, com as duas buscando os três pontos para continuar a sua luta na competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Botafogo-PB x Tombense - Série C

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Almeidão, em João Pessoa

  • 📺 Transmissão: SportyNet+


Como Botafogo-PB e Tombense Chegam Para o Confronto


O Botafogo-PB chega para o confronto em uma boa fase, com uma sequência de 2 jogos sem perder, com uma vitória e um empate. O time tem uma média de 1.24 gols marcados e 1.12 gols sofridos por jogo, no geral. Em casa, o desempenho é um pouco melhor, com quatro vitórias e três derrotas em nove jogos, e não perde há dois jogos. O time marcou o primeiro gol em 67% dos jogos em casa e venceu em 67% desses jogos.


O Tombense, por sua vez, vive uma fase muito ruim. A equipe tem uma sequência de 13 jogos sem vencer, com três empates e 10 derrotas nesse período. O time tem uma média de 0.71 gols marcados e 1.18 gols sofridos por jogo, no geral. Fora de casa, a equipe tem um desempenho muito ruim, com um empate e seis derrotas em nove jogos, e não vence há 9 jogos fora de casa.

Botafogo PB x Tombense: Palpite do Dia

Botafogo PB Vence
Superbet logo
1.6
Apostar agora

Botafogo PB x Tombense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Botafogo PB x Tombense: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Serie C
Tombense
1 - 2
Botafogo PB
2021 Serie C
Botafogo PB
1 - 1
Tombense
2021 Serie C
Tombense
2 - 0
Botafogo PB
2019 Copa Do Brasil
Tombense
2 - 2
Botafogo PB

