Botafogo-PB x Ponte Preta: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Série C (09/08)

Botafogo-PB e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, 09/08, em partida válida pela 16ª rodada da Série C 2025. A bola rola às 17:00 no Almeidão, em João Pessoa.

O confronto decisivo marca a reta final da primeira fase. O Botafogo-PB busca escapar do rebaixamento ocupando atualmente a 15ª posição na tabela.

A Ponte Preta chega em situação confortável e precisa manter a segunda colocação. Com praticamente a vaga garantida no mata-mata, o time paulista quer assegurar sua posição.

Confira nossos palpites de Botafogo-PB x Ponte Preta, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Botafogo-PB x Ponte Preta: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Botafogo-PB x Ponte Preta analisamos o momento das equipes na reta final. O contexto da tabela favorece a necessidade do time da casa pontuar.

Como você verá a seguir, a Ponte Preta tem maior qualidade técnica. Contudo, o fator casa pode ser decisivo para o Botafogo-PB neste momento crucial.



🎯 Vitória da Ponte Preta - odd 2.85

- odd 2.85

🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.37

- odd 1.37

🎯 Dupla chance: Botafogo-PB ou empate - odd 1.21



Palpites Alternativos Botafogo-PB x Ponte Preta

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O histórico mostra jogos com poucos gols entre as equipes.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca valores mais atrativos. A necessidade de pontos pode gerar um jogo mais aberto.



🎯 Vitória do Botafogo-PB - odd 1.95

- odd 1.95

🎯 Ponte Preta não sofre gols - odd 2.95

- odd 2.95

🎯 Primeiro tempo: empate - odd 1.83



Super Palpites Botafogo-PB x Ponte Preta



🚀 Ponte Preta vence sem sofrer gols - odd 5.60



💰 Palpites de Odds Baixas Botafogo-PB x Ponte Preta



🔵 Dupla chance: Ponte Preta ou empate - odd 1.70

- odd 1.70

🟢 Menos de 3.5 gols - odd 1.08

- odd 1.08

🟡 Botafogo-PB mais de 0.5 gols - odd 1.79



⚖️ Palpites de Odds Médias Botafogo-PB x Ponte Preta



🔵 Resultado exato 1-0 para Ponte Preta - odd 4.10

- odd 4.10

🟢 Primeiro tempo com menos de 1.5 gols - odd 3.90

- odd 3.90

🟡 Ambos os times marcam - odd 2.46



🚀 Palpites de Odds Altas Botafogo-PB x Ponte Preta



🔵 Resultado exato 2-1 para Botafogo-PB - odd 8.80

- odd 8.80

🟢 Mais de 3.5 gols no jogo - odd 9.80

- odd 9.80

🟡 Botafogo-PB vence e ambos marcam - odd 5.80



Botafogo-PB x Ponte Preta: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida