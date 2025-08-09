- D
- D
- V
- V
- E
- E
- D
- V
- D
- V
Botafogo-PB x Ponte Preta: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Série C (09/08)
Botafogo-PB e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, 09/08, em partida válida pela 16ª rodada da Série C 2025. A bola rola às 17:00 no Almeidão, em João Pessoa.
O confronto decisivo marca a reta final da primeira fase. O Botafogo-PB busca escapar do rebaixamento ocupando atualmente a 15ª posição na tabela.
A Ponte Preta chega em situação confortável e precisa manter a segunda colocação. Com praticamente a vaga garantida no mata-mata, o time paulista quer assegurar sua posição.
Confira nossos palpites de Botafogo-PB x Ponte Preta, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Botafogo-PB x Ponte Preta: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Botafogo-PB x Ponte Preta analisamos o momento das equipes na reta final. O contexto da tabela favorece a necessidade do time da casa pontuar.
Como você verá a seguir, a Ponte Preta tem maior qualidade técnica. Contudo, o fator casa pode ser decisivo para o Botafogo-PB neste momento crucial.
- 🎯 Vitória da Ponte Preta - odd 2.85
- 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.37
- 🎯 Dupla chance: Botafogo-PB ou empate - odd 1.21
Palpites Alternativos Botafogo-PB x Ponte Preta
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O histórico mostra jogos com poucos gols entre as equipes.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca valores mais atrativos. A necessidade de pontos pode gerar um jogo mais aberto.
- 🎯 Vitória do Botafogo-PB - odd 1.95
- 🎯 Ponte Preta não sofre gols - odd 2.95
- 🎯 Primeiro tempo: empate - odd 1.83
Super Palpites Botafogo-PB x Ponte Preta
- 🚀 Ponte Preta vence sem sofrer gols - odd 5.60
💰 Palpites de Odds Baixas Botafogo-PB x Ponte Preta
- 🔵 Dupla chance: Ponte Preta ou empate - odd 1.70
- 🟢 Menos de 3.5 gols - odd 1.08
- 🟡 Botafogo-PB mais de 0.5 gols - odd 1.79
⚖️ Palpites de Odds Médias Botafogo-PB x Ponte Preta
- 🔵 Resultado exato 1-0 para Ponte Preta - odd 4.10
- 🟢 Primeiro tempo com menos de 1.5 gols - odd 3.90
- 🟡 Ambos os times marcam - odd 2.46
🚀 Palpites de Odds Altas Botafogo-PB x Ponte Preta
- 🔵 Resultado exato 2-1 para Botafogo-PB - odd 8.80
- 🟢 Mais de 3.5 gols no jogo - odd 9.80
- 🟡 Botafogo-PB vence e ambos marcam - odd 5.80
Botafogo-PB x Ponte Preta: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Botafogo-PB x Ponte Preta - Série C 2025
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 17:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Almeidão, João Pessoa
- 📺 Transmissão: DAZN
Botafogo PB x Ponte Preta: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Botafogo PB x Ponte Preta: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Como Botafogo-PB e Ponte Preta Chegam Para o Confronto
Restam apenas três rodadas para o final da primeira fase e a situação é crítica para o Botafogo-PB. O time precisa somar pontos urgentemente para sonhar com o mata-mata.
A Ponte Preta está em posição privilegiada na segunda colocação. Com a vaga praticamente garantida, pode jogar com menos pressão nesta reta final.
Últimos Jogos do Botafogo-PB
O Botafogo-PB vem de duas derrotas consecutivas e precisa reagir rapidamente. A equipe perdeu pontos importantes na luta contra o rebaixamento nas últimas rodadas.
Em casa, o time paraibano tem aproveitamento regular com três vitórias em oito jogos. O fator Almeidão pode ser fundamental nesta partida decisiva.
- ❌ CSA 2x1 Botafogo-PB - Série C
- ❌ Botafogo-PB 1x3 Brusque - Série C
- ✅ Ituano 0x3 Botafogo-PB - Série C
- ✅ Botafogo-PB 2x0 Londrina - Série C
- 🟡 Botafogo-PB 1x1 São Bernardo - Série C
Últimos Jogos da Ponte Preta
A Ponte Preta não vence há dois jogos mas mantém boa posição na tabela. A equipe campineira tem mostrado consistência ao longo da competição.
Como visitante, a Macaca tem excelente aproveitamento com quatro vitórias em sete jogos. O time é o melhor visitante da Série C até o momento.
- 🟡 Ponte Preta 1x1 Guarani - Série C
- ❌ Caxias 2x1 Ponte Preta - Série C
- ✅ Ponte Preta 2x1 Floresta - Série C
- ❌ São Bernardo 2x0 Ponte Preta - Série C
- ✅ Ponte Preta 1x0 Tombense - Série C
A necessidade do Botafogo-PB é maior que a da Ponte Preta neste momento. O time da casa jogará com a pressão de quem precisa vencer para não se complicar.
A Ponte Preta tem qualidade superior e pode aproveitar a ansiedade do adversário. O confronto promete ser equilibrado com poucas chances de gol.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- V
Chicago Fire Vence
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Dynamo Kyiv Vence
- V
- D
- E
- V
- D
- D
- D
- E
- V
- V
Club Brugge KV Vence
- D
- D
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- E
- V
Swansea Vence
- V
- E
- V
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- V
União São João Vence
- E
- E
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- E
Atletico Goianiense Vence