Botafogo PB
Serie C - Brazil
Estádio José Américo de Almeida Filho
Ponte Preta
Botafogo-PB x Ponte Preta: Palpite - Odds 3+, 5+ - Onde Assistir, Série C (09/08)

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Botafogo-PB e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, 09/08, em partida válida pela 16ª rodada da Série C 2025. A bola rola às 17:00 no Almeidão, em João Pessoa.


O confronto decisivo marca a reta final da primeira fase. O Botafogo-PB busca escapar do rebaixamento ocupando atualmente a 15ª posição na tabela.


A Ponte Preta chega em situação confortável e precisa manter a segunda colocação. Com praticamente a vaga garantida no mata-mata, o time paulista quer assegurar sua posição.


Confira nossos palpites de Botafogo-PB x Ponte Preta, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Botafogo-PB x Ponte Preta: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Botafogo-PB x Ponte Preta analisamos o momento das equipes na reta final. O contexto da tabela favorece a necessidade do time da casa pontuar.


Como você verá a seguir, a Ponte Preta tem maior qualidade técnica. Contudo, o fator casa pode ser decisivo para o Botafogo-PB neste momento crucial.



  • 🎯 Vitória da Ponte Preta - odd 2.85

  • 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.37

  • 🎯 Dupla chance: Botafogo-PB ou empate - odd 1.21


Palpites Alternativos Botafogo-PB x Ponte Preta


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O histórico mostra jogos com poucos gols entre as equipes.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca valores mais atrativos. A necessidade de pontos pode gerar um jogo mais aberto.



  • 🎯 Vitória do Botafogo-PB - odd 1.95

  • 🎯 Ponte Preta não sofre gols - odd 2.95

  • 🎯 Primeiro tempo: empate - odd 1.83


Super Palpites Botafogo-PB x Ponte Preta



  • 🚀 Ponte Preta vence sem sofrer gols - odd 5.60


💰 Palpites de Odds Baixas Botafogo-PB x Ponte Preta



  • 🔵 Dupla chance: Ponte Preta ou empate - odd 1.70

  • 🟢 Menos de 3.5 gols - odd 1.08

  • 🟡 Botafogo-PB mais de 0.5 gols - odd 1.79


⚖️ Palpites de Odds Médias Botafogo-PB x Ponte Preta



  • 🔵 Resultado exato 1-0 para Ponte Preta - odd 4.10

  • 🟢 Primeiro tempo com menos de 1.5 gols - odd 3.90

  • 🟡 Ambos os times marcam - odd 2.46


🚀 Palpites de Odds Altas Botafogo-PB x Ponte Preta



  • 🔵 Resultado exato 2-1 para Botafogo-PB - odd 8.80

  • 🟢 Mais de 3.5 gols no jogo - odd 9.80

  • 🟡 Botafogo-PB vence e ambos marcam - odd 5.80


Botafogo-PB x Ponte Preta: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Botafogo-PB x Ponte Preta - Série C 2025

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • Horário: 17:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Almeidão, João Pessoa

  • 📺 Transmissão: DAZN

Botafogo PB x Ponte Preta: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Como Botafogo-PB e Ponte Preta Chegam Para o Confronto


Restam apenas três rodadas para o final da primeira fase e a situação é crítica para o Botafogo-PB. O time precisa somar pontos urgentemente para sonhar com o mata-mata.


A Ponte Preta está em posição privilegiada na segunda colocação. Com a vaga praticamente garantida, pode jogar com menos pressão nesta reta final.


Últimos Jogos do Botafogo-PB


O Botafogo-PB vem de duas derrotas consecutivas e precisa reagir rapidamente. A equipe perdeu pontos importantes na luta contra o rebaixamento nas últimas rodadas.


Em casa, o time paraibano tem aproveitamento regular com três vitórias em oito jogos. O fator Almeidão pode ser fundamental nesta partida decisiva.



  • ❌ CSA 2x1 Botafogo-PB - Série C

  • ❌ Botafogo-PB 1x3 Brusque - Série C

  • ✅ Ituano 0x3 Botafogo-PB - Série C

  • ✅ Botafogo-PB 2x0 Londrina - Série C

  • 🟡 Botafogo-PB 1x1 São Bernardo - Série C


Últimos Jogos da Ponte Preta


A Ponte Preta não vence há dois jogos mas mantém boa posição na tabela. A equipe campineira tem mostrado consistência ao longo da competição.


Como visitante, a Macaca tem excelente aproveitamento com quatro vitórias em sete jogos. O time é o melhor visitante da Série C até o momento.



  • 🟡 Ponte Preta 1x1 Guarani - Série C

  • ❌ Caxias 2x1 Ponte Preta - Série C

  • ✅ Ponte Preta 2x1 Floresta - Série C

  • ❌ São Bernardo 2x0 Ponte Preta - Série C

  • ✅ Ponte Preta 1x0 Tombense - Série C


A necessidade do Botafogo-PB é maior que a da Ponte Preta neste momento. O time da casa jogará com a pressão de quem precisa vencer para não se complicar.


A Ponte Preta tem qualidade superior e pode aproveitar a ansiedade do adversário. O confronto promete ser equilibrado com poucas chances de gol.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

