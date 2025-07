Botafogo-PB x Brusque: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, Série C (28/07)

Botafogo-PB x Brusque: Palpite pela Série C. Veja aqui os melhores prognósticos da partida e também onde assistir ao jogo.

Botafogo-PB e Brusque se enfrentam nesta segunda-feira, 28/07, em partida válida pela 14ª rodada da Série C 2025.

A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Almeidão, em João Pessoa, e terá transmissão da DAZN e CBF TV.

O Botafogo-PB chega embalado por duas vitórias seguidas e tenta entrar na zona de classificação com mais um triunfo em casa. O Brusque, por sua vez, busca se manter no G-8 após uma derrota dolorosa em casa para o Retrô.

Aqui você encontra nosso palpite para o Botafogo-PB x Brusque, onde assistir e as estatísticas de ambos os times.

Botafogo-PB x Brusque: Palpite



Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.62 na Betnacional

Palpite 2. Resultado ao Intervalo: Empate - odd pagando 2.10 na Superbet

Palpite 3. Empate Anula Aposta: Botafogo-PB - odd pagando 1.71 na bet365



Para as apostas em Botafogo-PB x Brusque, sugerimos esses três palpites com base nas estatísticas dos últimos jogos da Série C 2025.

Nos últimos 10 jogos, o Brusque teve menos de 2,5 gols em 70% das partidas. Já o Botafogo-PB também teve esse mercado confirmado em 60% dos jogos.

Além disso, ambos têm boas defesas (Botafogo sofre em média 0,85 e Brusque 0,92 gols por jogo). Isso indica uma tendência clara para um confronto de placar mais enxuto.

O Brusque foi para o intervalo com empate em 33% dos jogos fora, e o Botafogo também tem alta taxa de empates nos primeiros 45 minutos (43%).

A tendência é de um primeiro tempo mais estudado e equilibrado, com chances limitadas para ambos os lados.

Veja o significado de odds e entenda como elas influenciam seus palpites.

Apesar da colocação inferior, o Botafogo vive melhor fase, com vitórias convincentes nos últimos dois jogos e boa média de gols em casa (1.43).

Jogando em casa, onde venceu 2 das últimas 4 partidas, é uma boa opção se proteger com o empate anula.

Botafogo-PB x Brusque - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Botafogo-PB x Brusque na DAZN e CBF TV. A partida está marcada para às 19h30, desta segunda-feira, no estádio Almeidão.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Botafogo-PB x Brusque - Série C

🗓️ Data: 28/07/2025

⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Almeidão, João Pessoa

📺 Onde vai passar: DAZN e CBF TV



Botafogo-PB x Brusque - Últimos 5 jogos Entre Os Times



08/07/2023 - Botafogo-PB 1-2 Brusque (Série C 2023)



Botafogo-PB x Brusque: quem ganha? - Melhores odds

O Botafogo-PB tem cerca de 58% de chances de vencer essa partida, considerando a odd de 1.71 para o empate anula aposta.



Botafogo-PB vence - Odd de 2.25 na Superbet



Empate - Odd de 3.00 na Superbet



Brusque vence - Odd de 3.10 na Superbe