Bósnia e Herzegovina x Áustria: Palpite Odds 27+, Onde Assistir, Eliminatórias, 09/09

Bósnia x Áustria: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 6ª rodada do Grupo H das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo, que acontece nesta terça-feira (09/09), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio "Bilino Polje", em Zenica, com transmissão na Disney+.

O jogo é decisivo para a liderança do Grupo H. A Bósnia-Herzegovina está em 1º lugar, com 12 pontos, e a Áustria vem em 2º, com nove pontos. Ambos os times buscam a vitória para se consolidar no topo da tabela, o que garante um jogo bem disputado e focado na estratégia.

Bósnia x Áustria: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.78

🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.74

🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final: Áustria - odd 1.60



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. A Áustria está em uma posição um pouco abaixo da Bósnia, mas tem um histórico recente de bons resultados e um desempenho ofensivo superior. O mercado de escanteios reflete a expectativa de um domínio de jogo da Áustria, que pode levar a um maior número de bolas paradas. O jogo tem tudo para ser de poucos gols, já que 50% dos jogos da Bósnia e 33% dos jogos da Áustria tiveram menos de 2.5 gols.

Palpites Alternativos Bósnia x Áustria



🎯 Palpite: Cartão - Resultado Final: Chipre - odd 1.69

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Bósnia & Herzegovina - odd 3.46

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 2.24



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em cartões ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta.

💰 Bósnia x Áustria: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Áustria (-0.5) - odd 1.70

🟢 Palpite: Áustria - Total: Mais de 0.5 - odd 1.19

🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.33



⚖️ Bósnia x Áustria: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Bósnia & Herzegovina - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 6.88

🟢 Palpite: Empate - odd 3.59

🟡 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.02



🚀 Bósnia x Áustria: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Bósnia & Herzegovina E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 10.46

🟢 Palpite: Placar Exato 0:3 - odd 11.69

🟡 Palpite: Bósnia & Herzegovina / Áustria (Intervalo / Final do Jogo) - odd 27.80



Bósnia x Áustria: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Bósnia e Áustria é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. A Bósnia, em busca de consolidar sua liderança, tem um desempenho superior ao da Áustria, que luta para se manter na zona de classificação. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Bósnia e Herzegovina x Áustria - Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

📅 Data: 09/09/25



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Bilino Polje, em Zenica



📺 Transmissão: Disney+



Como Bósnia e Áustria Chegam Para o Confronto

A Bósnia-Herzegovina chega para a partida na 1ª posição do Grupo H, com 12 pontos em 4 jogos. O time tem um desempenho global com uma média de 2.5 gols marcados e 0.25 gols sofridos por jogo. A equipe tem uma sequência de duas vitórias seguidas em casa e não perde há dois jogos. O desempenho global da Bósnia-Herzegovina é superior, com uma média de 2.5 gols marcados e 0.25 gols sofridos por jogo.

A Áustria está na 2ª posição da tabela, com 9 pontos em 3 jogos. O time tem um desempenho global com uma média de 2.33 gols marcados e 0.33 gols sofridos por jogo. A Áustria tem uma sequência de três vitórias seguidas em todas as competições e não perde há três jogos. Fora de casa, o time tem um histórico de uma vitória em um jogo.