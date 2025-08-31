Borussia x Union Berlin: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Bundesliga (31/08)

Borussia Dortmund e Union Berlin se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga 2025/2026. A bola rola a partir das 12h30 no Signal Iduna Park, em Dortmund. O jogo terá transmissão exclusiva pelo Canal Goat.

O Borussia Dortmund busca manter o ritmo de vitórias na liga alemã após um bom início. Já o Union Berlin chega visando surpreender fora de casa e somar pontos importantes na competição.

Confira nossos palpites de Borussia Dortmund x Union Berlin, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Borussia x Union Berlin: Nossas 3 Melhores Dicas

Observando as estatísticas recentes e o histórico recente entre as equipes, notamos que o Dortmund leva vantagem, especialmente em casa. A necessidade de manter a liderança precoce na Bundesliga também motiva os aurinegros.



🎯 Vitória do Borussia Dortmund - odd 1.45

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.60

🎯 Borussia Dortmund HT/FT (Ambas as partes vence) - odd 2.05



Palpites Alternativos Borussia x Union Berlin

Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, separamos algumas opções interessantes. Esses mercados podem ser mais arriscados, mas oferecem odds mais atrativas, especialmente se o jogo se desenrolar de forma mais aberta.



🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

🎯 Total de Gols Acima de 3.5 - odd 2.40

🎯 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 2.25



Super Palpites Borussia x Union Berlin



🚀 Placar Exato: Borussia 3x1 Union Berlin - odd 11.00



💰 Palpites de Odds Baixas Borussia x Union Berlin

Para quem prefere apostas com menor risco e maior probabilidade de acerto, as odds mais baixas oferecem segurança. Estes mercados tendem a se concretizar com maior frequência, sendo ideais para quem busca consistência.



🔵 Borussia para vencer - odd 1.45

🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.30

🟡 Borussia Dortmund mais de 1.5 Gols - odd 1.35



⚖️ Palpites de Odds Médias Borussia x Union Berlin

As odds médias apresentam um bom equilíbrio entre risco e retorno. Esses mercados são uma ótima opção para quem busca um ganho mais expressivo sem se expor a riscos excessivos.



🔵 Ambas Marcam Sim - odd 1.80

🟢 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 1.60

🟡 Handicap Asiático -1.0 Borussia - odd 2.00



🚀 Palpites de Odds Altas Borussia x Union Berlin

Para os apostadores mais ousados, as odds altas podem gerar lucros significativos. Esses mercados exigem um pouco mais de análise e um prognóstico preciso, mas a recompensa pode ser alta.



🔵 Ambas Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 2.25

🟢 Intervalo com Mais de 1.5 Gols - odd 2.55

🟡 Union Berlin marcare 1º gol - odd 3.10



Borussia x Union Berlin: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Borussia x Union Berlin - Bundesliga 2025/26

📅 Data: 31/08/2025

⏰ Horário: 12h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Signal Iduna Park, Dortmund

📺 Transmissão: Canal Goat



Como Borussia e Union Berlin Chegam Para o Confronto

O Borussia Dortmund chega para a partida em um bom momento, buscando manter a invencibilidade na Bundesliga e confirmar a boa fase inicial. A equipe quer usar o fator casa para somar três pontos.

O Union Berlin, por outro lado, busca surpreender fora de casa. A equipe precisa pontuar para não se distanciar das primeiras posições, mostrando consistência mesmo longe de seus domínios.

Nossa Opinião para Borussia x Union Berlin

A expectativa é de um jogo movimentado, com o Borussia buscando controlar as ações em casa. O Union Berlin tentará explorar os contra-ataques e a organização defensiva.

O favoritismo pende para o lado do Borussia, mas o Union Berlin já provou que pode dificultar a vida de qualquer adversário. A precisão nas finalizações pode ser o fator decisivo.

Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.