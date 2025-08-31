Assine UOL
Borussia Dortmund
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Bundesliga - Germany
Union Berlin
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
Borussia x Union Berlin: Palpite Odds +5, Onde Assistir, Bundesliga (31/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Borussia Dortmund e Union Berlin se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga 2025/2026. A bola rola a partir das 12h30 no Signal Iduna Park, em Dortmund. O jogo terá transmissão exclusiva pelo Canal Goat.


O Borussia Dortmund busca manter o ritmo de vitórias na liga alemã após um bom início. Já o Union Berlin chega visando surpreender fora de casa e somar pontos importantes na competição.


Confira nossos palpites de Borussia Dortmund x Union Berlin, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Borussia x Union Berlin: Nossas 3 Melhores Dicas


Observando as estatísticas recentes e o histórico recente entre as equipes, notamos que o Dortmund leva vantagem, especialmente em casa. A necessidade de manter a liderança precoce na Bundesliga também motiva os aurinegros.



  • 🎯 Vitória do Borussia Dortmund - odd 1.45

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.60

  • 🎯 Borussia Dortmund HT/FT (Ambas as partes vence) - odd 2.05


Palpites Alternativos Borussia x Union Berlin


Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, separamos algumas opções interessantes. Esses mercados podem ser mais arriscados, mas oferecem odds mais atrativas, especialmente se o jogo se desenrolar de forma mais aberta.



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

  • 🎯 Total de Gols Acima de 3.5 - odd 2.40

  • 🎯 Ambos Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 2.25


Super Palpites Borussia x Union Berlin



  • 🚀 Placar Exato: Borussia 3x1 Union Berlin - odd 11.00


💰 Palpites de Odds Baixas Borussia x Union Berlin


Para quem prefere apostas com menor risco e maior probabilidade de acerto, as odds mais baixas oferecem segurança. Estes mercados tendem a se concretizar com maior frequência, sendo ideais para quem busca consistência.



  • 🔵 Borussia para vencer - odd 1.45

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.30

  • 🟡 Borussia Dortmund mais de 1.5 Gols - odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Borussia x Union Berlin


As odds médias apresentam um bom equilíbrio entre risco e retorno. Esses mercados são uma ótima opção para quem busca um ganho mais expressivo sem se expor a riscos excessivos.



  • 🔵 Ambas Marcam Sim - odd 1.80

  • 🟢 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 1.60

  • 🟡 Handicap Asiático -1.0 Borussia - odd 2.00


🚀 Palpites de Odds Altas Borussia x Union Berlin


Para os apostadores mais ousados, as odds altas podem gerar lucros significativos. Esses mercados exigem um pouco mais de análise e um prognóstico preciso, mas a recompensa pode ser alta.



  • 🔵 Ambas Marcam e Mais de 2.5 Gols - odd 2.25

  • 🟢 Intervalo com Mais de 1.5 Gols - odd 2.55

  • 🟡 Union Berlin marcare 1º gol - odd 3.10


Borussia x Union Berlin: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Borussia x Union Berlin - Bundesliga 2025/26

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 12h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Signal Iduna Park, Dortmund

  • 📺 Transmissão: Canal Goat


Como Borussia e Union Berlin Chegam Para o Confronto


O Borussia Dortmund chega para a partida em um bom momento, buscando manter a invencibilidade na Bundesliga e confirmar a boa fase inicial. A equipe quer usar o fator casa para somar três pontos.


O Union Berlin, por outro lado, busca surpreender fora de casa. A equipe precisa pontuar para não se distanciar das primeiras posições, mostrando consistência mesmo longe de seus domínios.


Nossa Opinião para Borussia x Union Berlin


A expectativa é de um jogo movimentado, com o Borussia buscando controlar as ações em casa. O Union Berlin tentará explorar os contra-ataques e a organização defensiva.


O favoritismo pende para o lado do Borussia, mas o Union Berlin já provou que pode dificultar a vida de qualquer adversário. A precisão nas finalizações pode ser o fator decisivo.


Borussia Dortmund x Union Berlin: Palpite do Dia

Borussia Dortmund Vence
Superbet logo
1.42
Múltipla do Dia
Lazio - Verona
1
1.58
Borussia Dortmund - Union Berlin
1
1.42
Inter - Udinese
1
1.33
Múltipla
2.98
x
Aposta
20
=
Ganhos
59.68
Borussia Dortmund x Union Berlin: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Borussia Dortmund x Union Berlin: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Bundesliga
Borussia Dortmund
6 - 0
Union Berlin
2024 Bundesliga
Union Berlin
2 - 1
Borussia Dortmund
2023 Bundesliga
Union Berlin
0 - 2
Borussia Dortmund
2023 Bundesliga
Borussia Dortmund
4 - 2
Union Berlin
2022 Bundesliga
Borussia Dortmund
2 - 1
Union Berlin

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Borussia Dortmund
Empate
Union Berlin

