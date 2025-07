Borussia M´gladbach x Metalist: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 22/07

Borussia M´gladbach x Metalist: Confira palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Borussia M´gladbach x Metalist se enfrentam em mais um amistoso no Estádio Birkenmoos, na Alemanha, nesta terça-feira 22/07, pelas 09:00 (horário de Brasília). O jogo conta com transmissão nos canais do Youtube de ambos os times.

Esse é um teste entre dois times que nunca se enfrentaram em todas as competições e serve de preparação antes do início oficial das temporadas europeias.

O Borussia, da Bundesliga, busca rodar o elenco e ajustar o sistema tático. Já o Metalist 1925, da Ucrânia, tenta ganhar ritmo em partidas contra adversários mais fortes.

Confira nosso palpite de Borussia M´gladbach x Metalist, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações para o confronto.

Borussia M´gladbach x Metalist Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Borussia vence no 1º tempo - odd pagando 1.80 na Bet365







Mais de 3.5 gols no total - odd pagando 2.10 na Superbet







Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85 na Novibet





Para as apostas em Borussia M´gladbach x Metalist 1925, escolhemos três palpites que combinam o favoritismo do time alemão com o padrão de jogos abertos na pré-temporada europeia. São mercados que historicamente entregam boas chances de acerto nesse tipo de confronto.

Borussia vence no 1º tempo - odd pagando 1.80

A diferença de nível técnico entre os dois times é clara, mesmo em pré-temporada. O Borussia joga em casa, tem elenco mais qualificado e costuma impor seu ritmo desde os primeiros minutos nesses amistosos.

Além disso, o clube alemão busca uma largada forte para dar confiança à torcida após uma temporada anterior oscilante. O Metalist deve sentir a intensidade logo no início.

Mais de 3.5 gols - odd pagando 2.10

Jogos amistosos geralmente têm defesas menos organizadas e um ritmo mais leve, favorecendo placares elásticos. Tanto Borussia quanto Metalist devem rodar os elencos, o que normalmente resulta em partidas mais abertas.

Amistosos recentes de ambos os times mostraram esse padrão, com 4 ou mais gols sendo uma linha frequente. O cenário aqui é favorável para mais uma partida com muitos gols.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85

Mesmo sendo inferior tecnicamente, o Metalist costuma marcar ao menos um gol em jogos desse tipo. Já o Borussia, jogando em casa, vai buscar o ataque desde o início, deixando espaço atrás.

Esse tipo de aposta é comum em jogos preparatórios, e pode funcionar bem aqui, considerando que os dois devem ter chances claras ao longo da partida.

Borussia M´gladbach x Metalist: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming ou no canal do Youtube do Metalist 1915 e do Borussia M´gladbach.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Borussia M´gladbach x Metalist 1925 Amistoso 2025



📅 Data: 22 de julho de 2025



🕒 Horário: 09:00 (UTC)



🏟️ Local: Estádio Birkenmoos



📺 Onde vai passar Borussia M´gladbach x Metalist: Youtube Metalist 1925 e Youtube Borussia M´gladbach.



Borussia M´gladbach x Metalist: Escalações

Provável escalação do Borussia M´gladbach: Omlin; Swider, Itakura, Chiarodia, Stange; Sander, Sauck, Stöger, Pesch; Honorat, Fukuda.

Provável escalação do Metalist: Varakuta; Krupskyi, Shabanov, Salyuk, Martinyuk; Kalyuzhnyi, Gadzhyev, Kalitvintsev, Panchenko; Rashica, Antiukh.



Essas formações são projeções baseadas em informações da imprensa local e podem mudar até a hora do jogo.



Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.