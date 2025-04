Borussia MGladbach x Freiburg: Palpite, Onde Assistir, Hora e Escalações

Separados por apenas dois pontos na tabela — com o Borussia M’Gladbach na 6ª posição com 44 pontos e o Freiburg em 7º com 42 —, este duelo promete ser equilibrado e decisivo na luta pela qualificação para a Liga Conferência.

Borussia Mönchengladbach x Freiburg: Palpite

Ambas as equipas marcam – Sim

O Gladbach marcou em 4 dos últimos 5 jogos, e o Freiburg tem média consistente de golos fora.

Mais de 2.5 gols na partida - As duas equipas somam juntas 83 golos marcados em 28 jogos — tendência para jogo com redes a balançar.

Vitória do Borussia M’Gladbach ou empate (Dupla hipótese)

Melhor momento e fator casa favorecem os anfitriões.

Total de golos do Borussia M'Gladbach – Mais de 1.5

Média superior a 1,6 golos por jogo e enfrenta uma defesa que sofreu 44 golos.

Borussia M’Gladbach x Freiburg: Onde assistir

O jogo Borussia Mönchengladbach x Freiburg será transmitido ao vivo pelo app Onefootball.