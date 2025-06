Borussia Dortmund x Ulsan Hyundai: odds altas para o Mundial de Clubes

O duelo entre Borussia Dortmund x Ulsan Hyundai será realizado pela terceira rodada do Grupo F e traz apostas arriscadas com alto retorno, ideais para quem busca lucros maiores com cenários mais desacreditados.

A partida será realizada na terça-feira, 25 de junho de 2025, às 16h (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati.

Principais odds altas

1. Placar exato: Borussia Dortmund 4 x 0 Ulsan Hyundai - Odd 11.00 (Bet365)

Palpite espetacular para quem acha que os alemães vão impor o seu jogo e conseguirão ser eficientes no setor defensivo.