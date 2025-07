Borussia Dortmund x Monterrey: Palpites com Odds 5+ - Mundial de Clubes FIFA 2025

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Borussia Dortmund x Monterrey: Palpites de combinadas com Odds +5.00

1. Borussia Dortmund vence + Ambos marcam (SIM) + Mais de 2.5 gols

Mercados: Vitória do Dortmund (1.84) + Ambos Marcam – Sim (1.85) + Mais de 2.5 Gols (2.04)

Vitória do Dortmund (1.84) + Ambos Marcam – Sim (1.85) + Mais de 2.5 Gols (2.04) Odd combinada: 6.94

O Dortmund tem histórico de iniciar partidas com intensidade. Contra um Monterrey que não costuma se retrair e em um jogo decisivo, podemos ver muitos gols. A combinação inclui vitória do favorito, jogo com gols e uma previsão de dinâmica agressiva desde o início.