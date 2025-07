Borussia Dortmund x Monterrey - Estatísticas para o jogo das oitavas de final

O jogador mais acionado foi Jobe Bellingham, com 138 pedidos de bola e o artilheiro da equipe com 1 gol. Defensivamente, o destaque é Julian Brandt, responsável por 93 pressões defensivas. O goleiro Gregor Kobel já evitou 31 gols, mostrando segurança mesmo quando exigido.

Comportamento ofensivo e tático

O Dortmund mostra intensidade pelas laterais, com mais de 100 recepções após penetração nos corredores externos. Também aparece bem em pedidos de bola entre linhas, o que pode favorecer o mercado de escanteios e finalizações. Os 13 escanteios conquistados reforçam essa presença ofensiva.

A equipe é agressiva sem ser descontrolada: 6 cartões amarelos e nenhum vermelho até aqui. O número de erros forçados (137) e pressões defensivas (789) indica um time que pressiona alto e tenta retomar a posse o quanto antes.

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Estatísticas do Monterrey

O Monterrey também disputou três partidas, marcando 5 gols e sofrendo apenas 1. A defesa sólida chama atenção, com duas partidas sem sofrer gols. Com 30 finalizações no total (10 no alvo), o time mexicano tende a ser mais seletivo nas investidas, mas ainda assim perigoso.