Borussia Dortmund x Monterrey: Escalações prováveis - Mundial de Clubes FIFA 01/07

Borussia Dortmund x Monterrey: Veja as escalações prováveis dos times para esse jogo das oitavas de final do Mundial de Clubes, marcado para as 22:00 (horário de Brasília) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Escalações de Borussia Dortmund x Monterrey

As escalações oficiais de Borussia Dortmund x Monterrey só serão divulgadas 1 hora antes do jogo. Esse é o padrão FIFA em todos os eventos, o que faz com que seja difícil informar os atletas antes da partida.