Borussia Dortmund x Juventus: Prévia, Onde Assistir, Palpite, Amistoso, 10/08

Borussia Dortmund x Juventus: Confira a prévia e palpite para esse amistoso de 10 de agosto, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Signal Iduna Park, na Alemanha.

Os dois times afinam estratégias para a nova temporada e vão jogar um amistoso que devolve à recordação a célebre final de Liga dos Campeões de 1997 quando Borussia Dortmund e Juventus se enfrentaram.

O Borrusia foi quarto na última edição da Bundesliga e quer retornar aos primeiros lugares nessa temporada e fazer boa figura na Liga dos Campeões, até porque é um time de tradição nos palcos da UEFA.