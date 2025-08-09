Assine UOL
Borussia Dortmund x Juventus: Prévia, Onde Assistir, Palpite, Amistoso, 10/08

Borussia Dortmund x Juventus: Confira a prévia e palpite para esse amistoso de 10 de agosto, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Signal Iduna Park, na Alemanha.

Os dois times afinam estratégias para a nova temporada e vão jogar um amistoso que devolve à recordação a célebre final de Liga dos Campeões de 1997 quando Borussia Dortmund e Juventus se enfrentaram.

O Borrusia foi quarto na última edição da Bundesliga e quer retornar aos primeiros lugares nessa temporada e fazer boa figura na Liga dos Campeões, até porque é um time de tradição nos palcos da UEFA.

Do outro lado está a Juventus, a viver tempos de menor rendimento como no passado recente. O time de Turim terminou em quarto lugar no campeonato italiano, vaga de acesso à Liga dos Campeões. E já reforçou o elenco com o ex-Porto João Mário. Também em definitivo ficará o ex-Porto Francisco Conceição.

Borussia Dortmund x Juventus: Prévia do Amistoso

O Borrusia parte com esperanças para a nova temporada e já aplicou verbas significativas no reforço do elenco, com destaque para o brasileiro Yan Couto.

O defensor convenceu em Dortmund após o empréstimo do Manchester City e ficará no time que tem em Jobe Bellingham a grande esperança para a nova temporada.

Os fiéis adeptos do Borrusia Dortmund esperam que essa temporada seja de sucesso, ao contrário da última.

A Juventus tem em marcha um plano de reformulação, buscando se reerguer após uma campanha frustrante na temporada passada. 

O time de Turim mexeu em vários setores e procura a afirmação de outros tempos. Porém, o campeonato italiano é intenso e os rapazes de Tudor sabem que não se esperam facilidades.

Por isso, esse embate com o Borussia Dortmund é importante para perceber como está o time da Juventus.

Borussia Dortmund x Juventus: Palpite do Dia

  • ⚡Mais de 3.5 gols no total - Odd pagando 2.17 na Esportes da Sorte⚡

Mais de 3.5 gols no total

Apesar da Juventus ser um time italiano e jogar quase sempre com aquele ADN defensivo, esse é um amistoso. Frequentemente, esses encontros têm defesas mais abertas e menos pressão, o que leva a mais gols.

Ambos os times possuem atacantes de qualidade, e a tendência em jogos assim é de placares elásticos, tornando essa cotação uma excelente oportunidade.

Borussia Dortmund x Juventus: Homenagem Hummels

Borussia Dortmund x Juventus é um jogo que servirá de apresentação do time alemão à torcida, mas também para a despedida dos gramados de Mats Hummels.

O zagueiro encerrou sua carreira pela Roma, de Itália, e será homenageado pelos mais de 13 anos de dedicação ao Borussia Dortmund, onde conquistou dois títulos da Bundesliga e duas Copas da Alemanha.

Borussia Dortmund x Juventus: Palpite time alemão

Como chega o Borussia Dortmund

A nova temporada promete ser de grandes mudanças e renovação para o Borussia Dortmund, que busca consolidar-se no topo do futebol alemão e europeu.

O Dortmund teve um mercado de transferências bastante movimentado. O clube alemão fez várias contratações importantes, como a chegada do avançado Serhou Guirassy, artilheiro da Bundesliga na época anterior.

Além disso, a equipa se reforçou com os jovens Yan Couto (lateral-direito) e Daniel Svensson (lateral-esquerdo), para fortalecer as laterais.

O foco da equipa parece ser a mistura de experiência com jovens talentos, visando um futebol mais ofensivo e consistente.

Assim, o duelo com a Juventus é essencial para o técnico ajustar a equipe e integrar os novos reforços, preparando o Borussia Dortmund para os desafios da Bundesliga e das competições europeias.

  • Borussia Dortmund vence e ambos marcam - odd pagando 3.40 na Esportes da Sorte: a equipe alemã joga em casa e, mesmo em um amistoso, a pressão da torcida pode ser um fator motivador. O ataque do Dortmund é conhecido por sua força, mas a defesa pode ser vulnerável. Portanto, a combinação de uma vitória do time da casa com gols de ambos os lados é uma aposta com cotação atraente.
  • Handicap Asiático - Borussia Dortmund (-0.5) - odd pagando 2.20 na Esportes da Sorte: este é um palpite para a vitória simples do Borussia Dortmund. O valor da cotação é sólido e aposta na superioridade da equipe alemã jogando em seu estádio. É uma opção para quem acredita que, independentemente de quem marque, o Dortmund sairá com a vitória no placar final.
  • ⚡Total de Gols - Borussia Dortmund mais de 1.5 - odd pagando 2.00 na Esportes da Sorte: se você confia no poder de fogo do ataque do Dortmund, essa é uma excelente escolha. Esta aposta paga se o time marcar dois ou mais gols na partida. Com jogadores de ataque de qualidade, como o Borussia Dortmund possui, a chance de o time ter um desempenho ofensivo forte é alta.
Escalação provável do Borussia Dortmund

Kobel; Anton, Bensebaini, Mané, Svensson; Sabitzer, Gross, Brandt, Reyerson; Beier, Guirassy.

Borussia Dortmund x Juventus: Palpite time italiano

Como chega a Juventus

A Juventus entra na nova temporada com um grande objetivo: voltar a ser uma força dominante no futebol italiano e europeu.

Depois de uma fase de transição, a equipa de Turim está a passar por uma reestruturação significativa no plantel e na equipa técnica.

Igor Tudor é o técnico e tem a missão de implementar uma nova filosofia de jogo e extrair o melhor de um plantel com uma mistura de veteranos e jovens promessas.

Os desafios não serão fáceis, mas a Juventus tem a ambição de lutar pelo título italiano e ter um bom desempenho na Liga dos Campeões.

  • ⚡Juventus para vencer - odd pagando 2.39 na Esportes da Sorte: a Juventus tem boas chances de sair com a vitória. Essa é uma aposta com risco moderado, mas com um retorno interessante. 
  • Juventus para vencer ou empatar - odd pagando 1.51 na Esportes da Sorte: esse palpite é ideal para quem busca uma aposta de baixo risco.
  • ⚡ Mais de 1.5 gols da Juventus - odd pagando 1.87 na Esportes da Sorte: para que você ganhe, a Juventus precisa marcar pelo menos dois gols durante o jogo. A cotação de 1.87 sugere que é um resultado plausível, especialmente se o time italiano escalar seus principais atacantes.

Escalação provável da Juventus

Michele Di Gregorio; João Mário, Pierre Kalulu, Bremer, Filip Kostic; Fábio Miretti, Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Nicolás González; Francisco Conceição, Jonathan David.

Borussia Dortmund x Juventus: Palpites Odds Altas

  • 🎯 Alcance de gols: 0-1 - odd pagando 5.08 na Esportes da Sorte: este palpite aposta em um jogo com poucos gols, terminando com no máximo um gol marcado por qualquer uma das equipes. É uma aposta para quem acredita em um jogo muito fechado e taticamente disputado.
  • 🎯 Intervalo/final do jogo: Empate/Casa - odd pagando 6.57 Esportes da Sorte: a aposta é que o primeiro tempo termine em empate, mas o Dortmund consiga vencer a partida no final. 
  • 🎯 Intervalo/final do jogo: Empate/Fora - odd pagando 6.57 na Esportes da Sorte: similar ao palpite anterior, mas desta vez, a aposta é que o jogo comece empatado no primeiro tempo, e a Juventus (time de fora) consiga a vitória no final.
Borussia Dortmund x Juventus: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo

  • 🏆 Jogo: Borussia Dortmund x Juventus - Amistoso
  • 🏟️ Local: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemanha
  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025 (domingo)
  • ⏰ Horário: 12h (horário de Brasília)
  • 📺 Onde vai passar: Youtube Sporty Net Brasil e Novibet (streaming)
Borussia Dortmund x Juventus: Palpite Responsável

🎯 O Borussia Dortmund x Juventus promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol. Basta lembrar que essa já foi uma final da Liga dos Campeões.

Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.

Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.

👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.

  • 🎯 Defina um limite de perdas 
  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
  • 📉 Aposte apenas o que pode perder
  • ⏳ Faça pausas regulares