Borussia Dortmund x Juventus: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Amistoso, 10/08

A pré-temporada europeia se encerra com um confronto de gigantes neste domingo, 10 de agosto. O Borussia Dortmund recebe a Juventus em sua casa, o imponente Signal Iduna Park, para o último grande teste antes do início das competições oficiais. A partida, que começa às 12h30 (horário de Brasília), promete ser um espetáculo entre duas das maiores forças do futebol mundial. Confira a análise completa, o melhor Borussia Dortmund x Juventus palpite e saiba onde assistir.

Confira outros palpites de hoje.

Borussia Dortmund x Juventus Palpites

Apesar de ser um amistoso, o fato de o jogo acontecer na casa do Dortmund dá um leve favoritismo aos alemães. Os palpites se baseiam na força ofensiva das equipes e no ambiente do estádio.

Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.50 na Bet365

É o palpite mais seguro para um amistoso deste nível. Ambas as equipes contam com ataques de classe mundial e, mesmo em ritmo de pré-temporada, a tendência é que as defesas ainda não estejam 100% ajustadas, abrindo espaço para gols dos dois lados.

Mais de 2.5 gols: Odd 1.53 na Bet365

Um confronto entre Dortmund e Juventus, mesmo em caráter amistoso, costuma ser movimentado. O estilo de jogo ofensivo do Dortmund em seu estádio, somado à qualidade técnica da Juventus, cria um cenário perfeito para uma partida com três ou mais gols.

Dupla Chance - Borussia Dortmund ou Empate: Odd 1.40 na Bet365

Jogar no Signal Iduna Park, mesmo sem a pressão de uma partida oficial, é um grande trunfo. Apoiado por sua fanática torcida, é pouco provável que o Borussia Dortmund saia de campo derrotado neste que é o seu principal amistoso de preparação.

Como chegam os times

O Borussia Dortmund realizou uma pré-temporada movimentada, com vários jogos para dar ritmo ao elenco. A equipe demonstrou um poder de fogo impressionante em algumas partidas, como na goleada por 8 a 1 sobre o Sportfreunde Siegen, mostrando que o seu DNA ofensivo continua afiado. Este jogo contra a Juventus é o teste de maior calibre antes da estreia na Bundesliga e serve para o técnico Edin Terzić fazer os ajustes finais na equipe titular.

A Juventus teve uma preparação mais curta, em parte devido à sua participação no Mundial de Clubes. A equipe de Turim busca reencontrar o caminho dos grandes títulos e usou os amistosos, como o empate em 2 a 2 contra a Reggina, para dar entrosamento a um elenco que mescla experiência e juventude. Enfrentar o Dortmund na Alemanha é a oportunidade ideal para testar a solidez defensiva do time contra um ataque de alto nível.

Onde Assistir Borussia Dortmund x Juventus

Até o momento, não há transmissão confirmada para o Brasil em canais de TV ou serviços de streaming. Por se tratar de um amistoso, existe a possibilidade de que os clubes transmitam a partida em seus canais oficiais no YouTube (BVB TV ou Juventus TV), mas isso precisa ser confirmado mais perto da hora do jogo.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Borussia Dortmund x Juventus

📅 Data: 10/08/2025

⏰ Horário: 12h30 (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Signal Iduna Park (Dortmund, Alemanha)

📺 Transmissão: A confirmar, possivelmente em casas de apostas como Bet365 e Superbet

Palpite odd alta - Borussia Dortmund x Juventus

Para um palpite mais ousado, que combina a tendência de gols com o equilíbrio entre as equipes, o mercado de resultado exato é uma boa escolha.

Resultado Correto 2x2: Odd 11.00 na Bet365

Um empate com muitos gols é um placar clássico de amistosos entre gigantes. Ambas as equipes têm capacidade para marcar, mas o ritmo de pré-temporada e as múltiplas substituições podem levar a um equilíbrio no placar final. Um 2 a 2 reflete bem o potencial ofensivo dos dois times e oferece uma odd muito elevada.

Conclusão

Este amistoso tem tudo para ser um grande jogo, com duas equipes recheadas de estrelas finalizando sua preparação. Embora o Borussia Dortmund tenha um leve favoritismo por jogar em casa, a força da Juventus não pode ser ignorada. Os palpites se baseiam em uma partida aberta e com gols, sendo crucial lembrar que o caráter amistoso do confronto pode levar a um resultado imprevisível, com muitos testes sendo feitos pelos treinadores.

Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.