Assine UOL
Borussia Dortmund
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Friendlies Clubs - World Wide
Juventus
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.95
x
4
2
3.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.92
x
3.77
2
3.28
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.98
x
3.75
2
3.35
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.89
x
3.6
2
3.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.9
2
3.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 19:30

Borussia Dortmund x Juventus: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Amistoso, 10/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A pré-temporada europeia se encerra com um confronto de gigantes neste domingo, 10 de agosto. O Borussia Dortmund recebe a Juventus em sua casa, o imponente Signal Iduna Park, para o último grande teste antes do início das competições oficiais. A partida, que começa às 12h30 (horário de Brasília), promete ser um espetáculo entre duas das maiores forças do futebol mundial. Confira a análise completa, o melhor Borussia Dortmund x Juventus palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Borussia Dortmund x Juventus Palpites


Apesar de ser um amistoso, o fato de o jogo acontecer na casa do Dortmund dá um leve favoritismo aos alemães. Os palpites se baseiam na força ofensiva das equipes e no ambiente do estádio.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.50 na Bet365


É o palpite mais seguro para um amistoso deste nível. Ambas as equipes contam com ataques de classe mundial e, mesmo em ritmo de pré-temporada, a tendência é que as defesas ainda não estejam 100% ajustadas, abrindo espaço para gols dos dois lados.


Mais de 2.5 gols: Odd 1.53 na Bet365


Um confronto entre Dortmund e Juventus, mesmo em caráter amistoso, costuma ser movimentado. O estilo de jogo ofensivo do Dortmund em seu estádio, somado à qualidade técnica da Juventus, cria um cenário perfeito para uma partida com três ou mais gols.


Dupla Chance - Borussia Dortmund ou Empate: Odd 1.40 na Bet365


Jogar no Signal Iduna Park, mesmo sem a pressão de uma partida oficial, é um grande trunfo. Apoiado por sua fanática torcida, é pouco provável que o Borussia Dortmund saia de campo derrotado neste que é o seu principal amistoso de preparação.


Como chegam os times


O Borussia Dortmund realizou uma pré-temporada movimentada, com vários jogos para dar ritmo ao elenco. A equipe demonstrou um poder de fogo impressionante em algumas partidas, como na goleada por 8 a 1 sobre o Sportfreunde Siegen, mostrando que o seu DNA ofensivo continua afiado. Este jogo contra a Juventus é o teste de maior calibre antes da estreia na Bundesliga e serve para o técnico Edin Terzić fazer os ajustes finais na equipe titular.


A Juventus teve uma preparação mais curta, em parte devido à sua participação no Mundial de Clubes. A equipe de Turim busca reencontrar o caminho dos grandes títulos e usou os amistosos, como o empate em 2 a 2 contra a Reggina, para dar entrosamento a um elenco que mescla experiência e juventude. Enfrentar o Dortmund na Alemanha é a oportunidade ideal para testar a solidez defensiva do time contra um ataque de alto nível.


Onde Assistir Borussia Dortmund x Juventus


Até o momento, não há transmissão confirmada para o Brasil em canais de TV ou serviços de streaming. Por se tratar de um amistoso, existe a possibilidade de que os clubes transmitam a partida em seus canais oficiais no YouTube (BVB TV ou Juventus TV), mas isso precisa ser confirmado mais perto da hora do jogo.


Ficha de jogo


Confronto: Borussia Dortmund x Juventus


📅 Data: 10/08/2025


Horário: 12h30 (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Signal Iduna Park (Dortmund, Alemanha)


📺 Transmissão: A confirmar, possivelmente em casas de apostas como Bet365 e Superbet


Palpite odd alta - Borussia Dortmund x Juventus


Para um palpite mais ousado, que combina a tendência de gols com o equilíbrio entre as equipes, o mercado de resultado exato é uma boa escolha.


Resultado Correto 2x2: Odd 11.00 na Bet365


Um empate com muitos gols é um placar clássico de amistosos entre gigantes. Ambas as equipes têm capacidade para marcar, mas o ritmo de pré-temporada e as múltiplas substituições podem levar a um equilíbrio no placar final. Um 2 a 2 reflete bem o potencial ofensivo dos dois times e oferece uma odd muito elevada.


Conclusão


Este amistoso tem tudo para ser um grande jogo, com duas equipes recheadas de estrelas finalizando sua preparação. Embora o Borussia Dortmund tenha um leve favoritismo por jogar em casa, a força da Juventus não pode ser ignorada. Os palpites se baseiam em uma partida aberta e com gols, sendo crucial lembrar que o caráter amistoso do confronto pode levar a um resultado imprevisível, com muitos testes sendo feitos pelos treinadores.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

Ver mais Ver menos

Borussia Dortmund x Juventus: Palpite do Dia

Borussia Dortmund Vence
Superbet logo
2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Sao Paulo - Vitoria
1
1.7
Sporting Kansas City - San Diego
2
1.92
America-RN - Juazeirense
1
1.53
Múltipla
4.99
x
Aposta
20
=
Ganhos
99.88
Apostar agora

Borussia Dortmund x Juventus: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Borussia Dortmund x Juventus: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2014 UEFA Champions League
Borussia Dortmund
0 - 3
Juventus
2014 UEFA Champions League
Juventus
2 - 1
Borussia Dortmund

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Borussia Dortmund
Empate
Juventus

Jogos do Dia

Trabzonspor
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Kocaelispor
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D

Trabzonspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mazatlán
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Club Tijuana
  • D
  • V
  • D
  • E
  • D

Mazatlán Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Chelsea
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
AC Milan
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Chelsea Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Utrecht
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Heracles
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Utrecht Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Guarani Campinas
  • E
  • D
  • D
  • E
  • E
-
Ypiranga-RS
  • D
  • E
  • D
  • D
  • E

Guarani Campinas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
AZ Alkmaar
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Groningen
  • V
  • D
  • D
  • E
  • D

AZ Alkmaar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Botafogo PB
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Ponte Preta
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V

Botafogo PB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites