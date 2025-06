Borussia Dortmund x Ulsan Hyundai: onde assistir e palpite no Mundial de Clubes

A partida entre Borussia Dortmund x Ulsan Hyundai, válida pela terceira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da FIFA 2025, será disputada na terça-feira, 25 de junho de 2025, às 16h (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, EUA.

Este confronto será um embate entre dois clubes com planejamentos distintos. O Borussia Dortmund mira a classificação em primeiro lugar, enquanto os sul-coreanos já estão eliminados da competição e vão apenas cumprir tabela.