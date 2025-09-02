Assine UOL
FA Cup - United Kingdom
Berry Street Garage Stadium
Silsden
  • E
  • E
  • E
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
1.83
x
4.1
2
3
Bootle x Silsden: Palpite, Odds 7+, 8+, FA Cup (02/09)

Bootle e Silsden se enfrentam nesta terça-feira, 02/09, em partida válida pela fase classificatória da FA Cup 2025. A bola rola às 19:45 (horário de Brasília) no Berry Street Garage Stadium, em Bootle. A partida não terá transmissão.


O Bootle busca a vitória para avançar na competição, contando com o apoio da torcida em casa. Já o Silsden quer surpreender e garantir sua vaga na próxima fase, mostrando sua força fora de casa.


Confira nossos palpites de Bootle x Silsden, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Bootle x Silsden: Palpites e Odds



  • 🎯 Empate no Jogo - odd 3.50

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

  • 🎯 Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.30


Para os palpites de Bootle x Silsden, analisamos o desempenho recente de cada equipe. O Bootle vem mostrando um desempenho misto, enquanto o Silsden tem se mostrado mais consistente, com um bom histórico de resultados. A Copa da Inglaterra sempre reserva surpresas, mas a análise nos leva a boas apostas.


Palpites Alternativos Bootle x Silsden



  • 🎯 Resultado Correto: 1x1 - odd 6.50

  • 🎯 Total de Escanteios (Acima de 10.5) - odd 2.80

  • 🎯 Bootle Marca Primeiro Gol - odd 2.20


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A FA Cup é famosa por seus jogos disputados, e apostar em mercados alternativos pode ser interessante.


Bootle x Silsden: Super Palpite



  • 🚀 Bootle vence e Ambos Marcam - Odd 7.00 - odd 7.00


💰 Palpites de Odds Baixas Bootle x Silsden



  • 🔵 Total de Gols (Acima de 0.5) - odd 1.25

  • 🟢 Dupla Chance (Bootle ou Empate) - odd 1.45

  • 🟡 Silsden Marca Primeiro Gol - odd 1.80


Em busca de oportunidades com menor risco, separamos algumas opções com odds mais acessíveis, ideais para quem busca segurança e solidez em suas apostas. É importante considerar que, embora as odds sejam mais baixas, as chances de acerto são maiores, tornando as apostas mais estratégicas.


⚖️ Palpites de Odds Médias Bootle x Silsden



  • 🔵 Empate no 1º tempo - odd 3.20

  • 🟢 Ambos Marcam no 1º tempo Sim - odd 4.00

  • 🟡 Silsden Vence - odd 4.99


Para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno, as odds médias oferecem ótimas possibilidades de lucro. Com um pouco mais de ousadia, é possível encontrar mercados com boas chances de acerto e premiações atrativas, tornando as apostas ainda mais emocionantes.


🚀 Palpites de Odds Altas Bootle x Silsden



  • 🔵 Resultado Correto: 2x1 - odd 7.00

  • 🟢 Silsden Vence e Ambas as Equipes Marcam - odd 8.50

  • 🟡 Bootle Vence e Ambos os Times Marcam - odd 6.00


Para os apostadores que não temem o risco, as odds altas são a chave para grandes ganhos. É importante analisar cuidadosamente as estatísticas e o momento das equipes antes de apostar, mas o potencial de lucro é enorme. Se você busca emoção e grandes premiações, esta é a sua chance.


Bootle x Silsden: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Bootle x Silsden - FA Cup 2025

  • 📅 Data: 02/09/2025

  • Horário: 19:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Berry Street Garage Stadium, Bootle

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão


Como Bootle e Silsden Chegam Para o Confronto


O Bootle busca a classificação na FA Cup e, jogando em casa, tenta impor seu ritmo e garantir a vitória. A equipe sabe da importância de começar bem na competição, mostrando sua força.


O Silsden, por outro lado, quer surpreender e mostrar sua capacidade de jogar fora de casa, buscando uma vaga na próxima fase. A equipe chega motivada para o confronto, visando avançar na FA Cup.


Últimos Jogos do Bootle


O Bootle tem apresentado um desempenho misto nos últimos jogos. A equipe tem mostrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a FA Cup.



  • ✅ Bootle 2x1 Al Wahda - Amistoso

  • ✅  Bootle 2x1 Al Hkaleej - Amistoso

  • 🟡 Al-Ettifaq 0x0 Damac - Amistoso

  • ❌ Al Kholood 1x0 Al-Ettifaq - Amistoso

  • ✅  Al-Ettifaq 2x1 Al Hkaleej - Amistoso


Últimos Jogos do Silsden


O Silsden vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Silsden. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ✅ Al-Raed 1x2 Al Kholood - Amistoso

  • ✅ Al Kholood 2x0 Al-Fayha - Amistoso

  • ❌ Al-Ahli 4x1 Al Kholood - Amistoso

  • ✅ Al Kholood 1x0 Al-Ettifaq - Amistoso

  • ❌ Al-Qadisiyah FC 4x1 Al Kholood - Amistoso


Bootle x Silsden: Breve Prognóstico


Com base na análise, a partida promete ser equilibrada, com chances de gols para ambos os lados.


Acreditamos em um jogo disputado, com o Silsden levando uma leve vantagem devido ao bom momento. Mas, a FA Cup sempre reserva surpresas.

Bootle x Silsden: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Shepshed Dynamo - Bourne Town
1
1.92
Brazil - Chile
1
1.23
Múltipla
2.36
x
Aposta
20
=
Ganhos
47.23
Bootle x Silsden: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bootle x Silsden: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 FA Cup
Silsden
0 - 0
Bootle
2020 FA Cup
Silsden
2 - 5
Bootle

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


