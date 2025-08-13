Bolton x Sheffield Wednesday: Palpite Odd Alta +6, +7, Onde Assistir, EFL Cup, 13/08

Bolton x Sheffield Wednesday: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (13/08), às 15h45 (horário de Brasília), no University of Bolton Stadium, em Bolton. A partida terá transmissão da bet365.

O Bolton iniciou a temporada 2025/2026 da League One com um desempenho misto, ocupando a 13ª posição na tabela após uma vitória e uma derrota em dois jogos. Agora, o foco da equipe muda para a EFL Cup, onde enfrentará o Sheffield Wednesday. Por sua vez, o Sheffield Wednesday, que tem como objetivo se manter na Championship, vive um momento de turbulência fora de campo devido a uma grave crise financeira e administrativa.

Bolton x Sheffield Wednesday Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite : Resultado Final - Bolton Wanderers - odd 1.30

🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.42

🎯 Palpite: Qual Equipe Vai Marcar - Apenas Bolton Wanderers FC - odd 2.31



Apesar da derrota do Bolton na estreia da League One, o time se recuperou na segunda rodada com uma vitória em casa. A equipe, em seus últimos dez jogos, tem uma média de 1.3 gols marcados por partida. Já o Sheffield Wednesday vive uma crise financeira e perdeu sua primeira partida na Championship. As odds mostram o Bolton como grande favorito, principalmente jogando em casa, e por isso acreditamos em uma vitória sem sofrer gols. O mercado de mais de 2.5 gols é uma aposta interessante, já que o Bolton marcou sete gols nos seus últimos quatro jogos.

Palpites Alternativos Bolton x Sheffield Wednesday



🎯 Palpite: Handicap Asiático - Bolton Wanderers (-1.5) - odd 1.79



🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate/Bolton Wanderers FC - odd 4.32



🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos os Times Marcam - Mais de 2.5 e Não - odd 4.33



Os palpites alternativos focam no desempenho recente das equipes e nas características de jogo que a gente espera para a partida.

Apostar no handicap asiático para o Bolton Wanderers (-1.5) significa que a gente acredita em uma vitória por 2 gols ou mais, o que é bem provável considerando a diferença técnica entre os times e o fator casa.

Já a aposta de Empate/Bolton Wanderers no intervalo e final do jogo é mais ousada, mas pode valer a pena se o jogo começar mais amarrado, com o time da casa decidindo no segundo tempo. A aposta de mais de 2.5 gols e ambos os times não marcam é outra boa opção, já que acreditamos na vitória do Bolton sem levar gols.

💰 Bolton x Sheffield Wednesday: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Bolton Wanderers FC ou Empate - odd 1.07



• 🟢 Palpite: Handicap Asiático - Bolton Wanderers (0) - odd 1.10



• 🟡 Palpite: Total de Gols - Mais de 2 - odd 1.17



⚖️ Bolton x Sheffield Wednesday: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Placar Exato - 2:0 - odd 7.10



• 🟢 Palpite: 1º Gol - Bolton Wanderers FC - odd 1.31



• 🟡 Palpite: Placar Exato - 3:0 - odd 8.22



🚀 Bolton x Sheffield Wednesday: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Resultado Final/Ambos os Times Marcam - Bolton Wanderers FC E Não - odd 7.21



• 🟢 Palpite: 1º Gol E Resultado Final - Bolton Wanderers FC Gol E Bolton Wanderers FC - odd 6.43



• 🟡 Palpite: Gols Exatos - 2 - odd 6.66



Bolton x Sheffield Wednesday: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Bolton Wanderers e Sheffield Wednesday se encontram na primeira fase da Copa da Liga Inglesa (EFL Cup). O jogo será disputado no University of Bolton Stadium, casa do Bolton, e a torcida deve ser um fator importante para o time.

A partida marca o primeiro duelo entre as equipes na temporada e ambas buscam a classificação para a próxima fase. O Bolton quer aproveitar o momento para ganhar confiança na temporada, enquanto o Sheffield Wednesday tenta sair da crise e focar no futebol.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Bolton x Sheffield Wednesday - Copa da Liga Inglesa



• 📅 Data: 13/08/2025



• ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



• 🏟️ Local: University of Bolton Stadium, Bolton



• 📺 Transmissão: bet365



Como Bolton e Sheffield Wednesday Chegam Para o Confronto

O Bolton começou a temporada 2025/2026 da League One com um desempenho misto, com uma vitória e uma derrota em dois jogos. O time perdeu de 2 a 0 para o Stockport County na estreia, mas se recuperou em casa com uma vitória de 2 a 0 sobre o Plymouth Argyle.

A equipe ocupa a 13ª posição na tabela e agora foca na Copa da Liga. Nos últimos dez jogos, o time tem uma média de 1.3 gols marcados por jogo e sofreu uma média de 1.7 gols. O Bolton também tem 70% de seus jogos com menos de 2.5 gols.

Já o Sheffield Wednesday entrou na nova temporada com o principal objetivo de se manter na Championship, a segunda divisão inglesa.

Contudo, o clube vive uma grande crise financeira e administrativa que tem gerado atrasos de salários para jogadores e funcionários, com o dono, Dejphon Chansiri, recusando propostas de venda (incluindo do americano John Textor, dono do Botafogo). A equipe começou a temporada com uma derrota de 2 a 1 para o Leicester City, mesmo abrindo o placar. A equipe tem uma média de 0.8 gols marcados e 1.3 gols sofridos nos últimos dez jogos.