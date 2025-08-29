Assine UOL
Bologna
Serie A - Italy
Stadio Renato Dall'Ara
Como
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 11:54

Bologna x Como Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie A (30/08)

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Bologna e Como se enfrentam neste sábado, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela segunda rodada da Serie A Italiana. A bola rola a partir das 13h30 (horário de Brasília) no Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna. O confronto terá transmissão pelo Disney+.


O Bologna vencer a primeira na Serie A, depois da derrota para a Roma na estreia. Já o Como venceu a primeira e quer continuar entre os líderes do campeonato italiano.


Confira nossos palpites de Bologna x Como, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Bologna x Como: Nossas 3 Melhores Dicas


Ao analisar os palpites de Bologna x Como, observamos o momento atual de cada equipe. O Bologna demonstrou solidez em casa em alguns amistosos e busca repetir a performance na Serie A. O Como, por sua vez, vem de um resultado positivo na primeira rodada.


Para apostar neste confronto, é importante considerar que o Bologna costuma ter um bom desempenho como mandante. O Como, como visitante, terá o desafio de enfrentar uma equipe mais experiente.



  • 🎯 Vitória do Bologna - odd 2.45

  • 🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.80

  • 🎯 Menos de 2.5 Gols - odd 1.90


O momento dos times nos mostra que o Bologna tem mais estrutura para buscar a vitória. As estatísticas recentes indicam que o Como pode ter dificuldades em furar a defesa adversária.


Palpites Alternativos Bologna x Como


Para apostadores que buscam explorar mercados com maior risco e potencial de retorno, separamos opções alternativas. O histórico recente entre as equipes mostra partidas com placares mais apertados, o que pode indicar um jogo com poucas oportunidades de gol.


Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa a partida sob uma ótica diferente, explorando detalhes táticos e momentos específicos do jogo.



  • 🎯 Resultado Correto: 1x0 para o Bologna - odd 6.50

  • 🎯 Menos de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.25

  • 🎯 Bologna vence sem sofrer gol - odd 2.30


Super Palpites Bologna x Como



  • 🚀 Bologna vence e ambos marcam não - odd 2.90


💰 Palpites de Odds Baixas Bologna x Como



  • 🔵 Bologna com Handicap Asiático -0.5 - odd 1.60

  • 🟢 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.90

  • 🟡 Ambos Marcam: Não - odd 1.80


⚖️ Palpites de Odds Médias Bologna x Como



  • 🔵 Placar Exato: 2x0 para o Bologna - odd 7.00

  • 🟢 Bologna vence ambas as metades - odd 3.10

  • 🟡 Comando de Bola: Bologna - odd 2.80


🚀 Palpites de Odds Altas Bologna x Como



  • 🔵 Placar Exato: 3x0 para o Bologna - odd 10.00

  • 🟢 Artilheiro a qualquer momento: Joshua Zirkzee - odd 5.50

  • 🟡 Intervalo/Final: Bologna/Bologna - odd 7.00


Bologna x Como: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Bologna x Como - Serie A 2025/2026

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 13h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Bologna e Como Chegam Para o Confronto


O Bologna teve uma temporada passada sólida na Serie A e busca manter o bom desempenho. A equipe aposta na continuidade do trabalho e no entrosamento do elenco para brigar por posições superiores na tabela.


O Como tem como objetivo principal a permanência, mas quer surpreender os adversários mais experientes desde o início e brigar por competições europeias para a próxima temporada.


Últimos Jogos do Bologna


O Bologna apresentou um desempenho regular em seus jogos amistosos de pré-temporada, mas perdeu na estreia para a Roma.



  • ❌ Roma 1x0 Bologna - Série A


Últimos Jogos do Como


O Como vem de uma vitória contra a Lazio na estreia.



  • ✅ Como 2x0 Lazio - Serie A


Nossa Opinião para Bologna x Como


O Bologna entra como favorito para este confronto, com um elenco mais experiente e o mando de campo a seu favor. A equipe busca impor seu ritmo desde o início.


O Como tem potencial para surpreender, mas precisará de muita organização defensiva e aproveitamento das chances criadas para sair com um resultado positivo.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Bologna x Como: Palpite do Dia

Bologna Vence
2.5
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Bologna x Como: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bologna x Como: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Serie A
Bologna
2 - 0
Como
2024 Serie A
Como
2 - 2
Bologna

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

por: Superbet BR
