Bologna x Como Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie A (30/08)
Bologna e Como se enfrentam neste sábado, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela segunda rodada da Serie A Italiana. A bola rola a partir das 13h30 (horário de Brasília) no Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna. O confronto terá transmissão pelo Disney+.
O Bologna vencer a primeira na Serie A, depois da derrota para a Roma na estreia. Já o Como venceu a primeira e quer continuar entre os líderes do campeonato italiano.
Confira nossos palpites de Bologna x Como, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Bologna x Como: Nossas 3 Melhores Dicas
Ao analisar os palpites de Bologna x Como, observamos o momento atual de cada equipe. O Bologna demonstrou solidez em casa em alguns amistosos e busca repetir a performance na Serie A. O Como, por sua vez, vem de um resultado positivo na primeira rodada.
Para apostar neste confronto, é importante considerar que o Bologna costuma ter um bom desempenho como mandante. O Como, como visitante, terá o desafio de enfrentar uma equipe mais experiente.
- 🎯 Vitória do Bologna - odd 2.45
- 🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.80
- 🎯 Menos de 2.5 Gols - odd 1.90
O momento dos times nos mostra que o Bologna tem mais estrutura para buscar a vitória. As estatísticas recentes indicam que o Como pode ter dificuldades em furar a defesa adversária.
Palpites Alternativos Bologna x Como
Para apostadores que buscam explorar mercados com maior risco e potencial de retorno, separamos opções alternativas. O histórico recente entre as equipes mostra partidas com placares mais apertados, o que pode indicar um jogo com poucas oportunidades de gol.
Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem analisa a partida sob uma ótica diferente, explorando detalhes táticos e momentos específicos do jogo.
- 🎯 Resultado Correto: 1x0 para o Bologna - odd 6.50
- 🎯 Menos de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.25
- 🎯 Bologna vence sem sofrer gol - odd 2.30
Super Palpites Bologna x Como
- 🚀 Bologna vence e ambos marcam não - odd 2.90
💰 Palpites de Odds Baixas Bologna x Como
- 🔵 Bologna com Handicap Asiático -0.5 - odd 1.60
- 🟢 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.90
- 🟡 Ambos Marcam: Não - odd 1.80
⚖️ Palpites de Odds Médias Bologna x Como
- 🔵 Placar Exato: 2x0 para o Bologna - odd 7.00
- 🟢 Bologna vence ambas as metades - odd 3.10
- 🟡 Comando de Bola: Bologna - odd 2.80
🚀 Palpites de Odds Altas Bologna x Como
- 🔵 Placar Exato: 3x0 para o Bologna - odd 10.00
- 🟢 Artilheiro a qualquer momento: Joshua Zirkzee - odd 5.50
- 🟡 Intervalo/Final: Bologna/Bologna - odd 7.00
Bologna x Como: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Bologna x Como - Serie A 2025/2026
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
- 📺 Transmissão: Disney+
Como Bologna e Como Chegam Para o Confronto
O Bologna teve uma temporada passada sólida na Serie A e busca manter o bom desempenho. A equipe aposta na continuidade do trabalho e no entrosamento do elenco para brigar por posições superiores na tabela.
O Como tem como objetivo principal a permanência, mas quer surpreender os adversários mais experientes desde o início e brigar por competições europeias para a próxima temporada.
Últimos Jogos do Bologna
O Bologna apresentou um desempenho regular em seus jogos amistosos de pré-temporada, mas perdeu na estreia para a Roma.
- ❌ Roma 1x0 Bologna - Série A
Últimos Jogos do Como
O Como vem de uma vitória contra a Lazio na estreia.
- ✅ Como 2x0 Lazio - Serie A
Nossa Opinião para Bologna x Como
O Bologna entra como favorito para este confronto, com um elenco mais experiente e o mando de campo a seu favor. A equipe busca impor seu ritmo desde o início.
O Como tem potencial para surpreender, mas precisará de muita organização defensiva e aproveitamento das chances criadas para sair com um resultado positivo.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Bologna x Como: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Bologna x Como: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bologna x Como: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
