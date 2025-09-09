Bolívia x Brasil: Palpite, Odds +6, +13 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (09/09)

Confira os melhores palpites para Bolívia x Brasil, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Bolívia e Brasil se enfrentam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estadio Municipal El Alto. Bolívia x Brasil terá transmissão da TV Globo (tv aberta), Sportv (canal por assinatura), GETV (YouTube) e Novibet.

SuperOdd Superbet

🚀 Brasil - 1 Gol de vantagem - TA PAGO! Odd de 2.30 na Superbet 🚀

Palpites de Bolívia x Brasil: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. O Brasil entra como grande favorito, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que o torna a aposta mais segura. A Bolívia, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque brasileiro.



⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.60 na Superbet



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.99 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.63 na Stake



Como Bolívia e Brasil Chegam Para o Confronto

A Bolívia chega para esta partida com uma defesa muito vulnerável, com uma média de 2.1 gols sofridos. Ofensivamente, o time registra uma média de 0.9 gols marcados e 3.7 chutes no gol, o que indica dificuldades na criação e na finalização. A média de 3.4 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, a Bolívia buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.

O Brasil, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 1.4 gols marcados e 4.3 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é sólida, com uma média de 0.9 gols sofridos. A equipe registrou uma média de 5.2 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. O Brasil buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.

Palpites Alternativos Bolívia x Brasil



⚽ Total de Cartões Amarelos - Mais de 3.5 - Odd de 1.97 na Novibet



⚽ Total de chutes a gol - Mais de 9.5 - Odd de 1.68 na Stake



⚽ Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 2.17 na Superbet



Palpites de Odds Altas Bolívia x Brasil



⚽ Placar Exato: 1x1 - Odd de 6.50 na Stake



⚽ Intervalo/Final - Brasil/Empate - Odd de 13.00 na Novibet



⚽ Marcar o 1º Gol - João Pedro - Odd de 8.00 na Superbet



Informações do Jogo: Bolívia x Brasil: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Bolívia x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data: 09/09/2025

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estadio Municipal El Alto, El Alto (Bolívia)

Transmissão: TV Globo, Sportv, GETV e Novibet



Como assistir Bolívia x Brasil

É possível assistir Bolívia x Brasil ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.