Bolivia
World Cup - Qualification South America - World Wide
Estadio Municipal El Alto
Brazil
Bolívia x Brasil: Palpite, Odds +6, +13 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (09/09)

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Confira os melhores palpites para Bolívia x Brasil, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Bolívia e Brasil se enfrentam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estadio Municipal El Alto. Bolívia x Brasil terá transmissão da TV Globo (tv aberta), Sportv (canal por assinatura), GETV (YouTube) e Novibet. 


SuperOdd Superbet


🚀 Brasil - 1 Gol de vantagem - TA PAGO! Odd de 2.30 na Superbet 🚀


Palpites de Bolívia x Brasil: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. O Brasil entra como grande favorito, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que o torna a aposta mais segura. A Bolívia, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque brasileiro.



  • ⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.60 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.99 na Novibet

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.63 na Stake


Como Bolívia e Brasil Chegam Para o Confronto


A Bolívia chega para esta partida com uma defesa muito vulnerável, com uma média de 2.1 gols sofridos. Ofensivamente, o time registra uma média de 0.9 gols marcados e 3.7 chutes no gol, o que indica dificuldades na criação e na finalização. A média de 3.4 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, a Bolívia buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.


O Brasil, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 1.4 gols marcados e 4.3 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é sólida, com uma média de 0.9 gols sofridos. A equipe registrou uma média de 5.2 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. O Brasil buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.


Palpites Alternativos Bolívia x Brasil



  • ⚽ Total de Cartões Amarelos - Mais de 3.5 - Odd de 1.97 na Novibet

  • ⚽ Total de chutes a gol - Mais de 9.5 - Odd de 1.68 na Stake

  • ⚽ Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 2.17 na Superbet


Palpites de Odds Altas Bolívia x Brasil



  • ⚽ Placar Exato: 1x1 - Odd de 6.50 na Stake

  • ⚽ Intervalo/Final - Brasil/Empate - Odd de 13.00 na Novibet

  • ⚽ Marcar o 1º Gol - João Pedro - Odd de 8.00 na Superbet


Informações do Jogo: Bolívia x Brasil: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Bolívia x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Data: 09/09/2025

  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estadio Municipal El Alto, El Alto (Bolívia)

  • Transmissão: TV Globo, Sportv, GETV e Novibet


Como assistir Bolívia x Brasil


É possível assistir Bolívia x Brasil ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Bolivia x Brazil: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.25
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Bolivia x Brazil: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bolivia x Brazil: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2026 World Cup - Qualification South America
Brazil
5 - 1
Bolivia
2022 World Cup - Qualification South America
Bolivia
0 - 4
Brazil
2022 World Cup - Qualification South America
Brazil
5 - 0
Bolivia
2019 Copa America
Brazil
3 - 0
Bolivia
2018 World Cup - Qualification South America
Bolivia
0 - 0
Brazil

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

