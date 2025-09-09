- D
Bolívia x Brasil: Palpite, Odds +6, +13 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (09/09)
Confira os melhores palpites para Bolívia x Brasil, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Bolívia e Brasil se enfrentam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, dia 09 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estadio Municipal El Alto. Bolívia x Brasil terá transmissão da TV Globo (tv aberta), Sportv (canal por assinatura), GETV (YouTube) e Novibet.
SuperOdd Superbet
🚀 Brasil - 1 Gol de vantagem - TA PAGO! Odd de 2.30 na Superbet 🚀
Palpites de Bolívia x Brasil: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. O Brasil entra como grande favorito, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que o torna a aposta mais segura. A Bolívia, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque brasileiro.
- ⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.60 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.99 na Novibet
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.63 na Stake
Como Bolívia e Brasil Chegam Para o Confronto
A Bolívia chega para esta partida com uma defesa muito vulnerável, com uma média de 2.1 gols sofridos. Ofensivamente, o time registra uma média de 0.9 gols marcados e 3.7 chutes no gol, o que indica dificuldades na criação e na finalização. A média de 3.4 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, a Bolívia buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.
O Brasil, por sua vez, tem um ataque impressionante, com uma média de 1.4 gols marcados e 4.3 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é sólida, com uma média de 0.9 gols sofridos. A equipe registrou uma média de 5.2 escanteios, o que reforça a capacidade ofensiva do time. O Brasil buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.
Palpites Alternativos Bolívia x Brasil
- ⚽ Total de Cartões Amarelos - Mais de 3.5 - Odd de 1.97 na Novibet
- ⚽ Total de chutes a gol - Mais de 9.5 - Odd de 1.68 na Stake
- ⚽ Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 2.17 na Superbet
Palpites de Odds Altas Bolívia x Brasil
- ⚽ Placar Exato: 1x1 - Odd de 6.50 na Stake
- ⚽ Intervalo/Final - Brasil/Empate - Odd de 13.00 na Novibet
- ⚽ Marcar o 1º Gol - João Pedro - Odd de 8.00 na Superbet
Informações do Jogo: Bolívia x Brasil: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Bolívia x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data: 09/09/2025
- Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- Local: Estadio Municipal El Alto, El Alto (Bolívia)
- Transmissão: TV Globo, Sportv, GETV e Novibet
Como assistir Bolívia x Brasil
É possível assistir Bolívia x Brasil ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Bolivia x Brazil: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Bolivia x Brazil: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bolivia x Brazil: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
