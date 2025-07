Bolívia x Brasil: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa América Feminina - 16/07

Bolívia x Brasil: Confira os palpites para o jogo da Copa América Feminina. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

A seleção brasileira feminina entra em campo como grande favorita contra a Bolívia em um jogo que promete domínio absoluto das canarinhas.

Bolívia x Brasil: Palpite em Destaque da Copa América Feminina



⚽ Brasil vencer com -3.5 de handicap (Odds ~1.50) – Aposta segura em uma vitória convincente.



📊 Mais de 4.5 gols no jogo (Odds ~1.47) – Expectativa de goleada.



⏱️ Brasil marcar nos dois tempos (Odds ~1.30) – Dominância esperada desde o início.







Com um histórico de goleadas em confrontos assim, as odds refletem a enorme diferença técnica entre as equipes. Enquanto o Brasil busca confirmar sua força, a Bolívia tenta evitar um placar elástico.

Bolívia x Brasil: 5 Palpites de Alto Risco (Odds Altas)



🚀 Brasil/Brasil & Mais de 6.5 gols (Odds 2.55) – Goleada histórica em dois tempos.



🎯 Empate/Brasil & Mais de 4.5 gols (Odds 17.00) – Reação avassaladora no 2º tempo.



⚡ Hat-trick do Brasil no 2º tempo (Odds 1.32) – Pressão constante após o intervalo.



💣 Brasil vencer 7-0 (Odds 5.85) – Placar elástico em casa.



🔥 Brasil/Brasil & Mais de 8.5 gols (Odds 3.75) – Jogo totalmente dominado.



📌 Dica de aposta extra: Se o Brasil começar forte, aposte em "Brasil/Brasil & Mais de 5.5 gols" (1.85) para um retorno interessante com segurança relativa.

Bolívia x Brasil Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Superbet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Superbet, basta concluir e verificar a sua conta na Superbet para assistir a partida.

Ficha de Jogo