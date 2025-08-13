Bolívar x Cienciano: Palpite - Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Sul-Americana (13/08)

Club Bolívar e Cienciano medem forças nesta quarta-feira, 13/08, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A bola rola às 19:00 no Hernando Siles Stadium, em La Paz.

O time boliviano busca aproveitar a altitude de La Paz para construir vantagem decisiva no confronto. O Bolívar vive excelente momento, com oito vitórias nos últimos 10 jogos e apenas uma derrota. Já o Cienciano chega em fase mais irregular, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas nos últimos 10 confrontos.

Confira nossos palpites de Bolívar x Cienciano, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Bolívar x Cienciano: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base no fator casa e altitude de La Paz, o Club Bolívar é franco favorito. O time abre marcador em 100% dos jogos em casa e o Cienciano não marca em 50% dos jogos fora.



🎯 Bolívar vence - odd 1.47

- odd 1.47

🎯 Bolívar não sofre gols - odd 2.65

- odd 2.65

🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.72



Palpites Alternativos Bolívar x Cienciano

Para apostadores mais experientes, a altitude de La Paz historicamente favorece times locais. O Cienciano não abre marcador em 67% dos jogos como visitante.

Os mercados alternativos exploram o domínio territorial esperado do Bolívar. O time marca principalmente entre 31-45 e 76-90 minutos.



🎯 Bolívar vence + Menos de 2.5 gols - odd 2.65

- odd 2.65

🎯 Bolívar marca no segundo tempo - odd 1.28

- odd 1.28

🎯 Cienciano não marca - odd 2.30



Super Palpites Bolívar x Cienciano



🚀 Bolívar vence 2x0 - odd 8.60



💰 Palpites de Odds Baixas Bolívar x Cienciano



🔵 Bolívar não perde - odd 1.14

- odd 1.14

🟢 Menos de 3.5 gols - odd 1.28

- odd 1.28

🟡 Bolívar ou empate - odd 1.19



⚖️ Palpites de Odds Médias Bolívar x Cienciano



🔵 Bolívar não sofre gols - odd 2.65

- odd 2.65

🟢 Menos de 2.5 gols - odd 1.72

- odd 1.72

🟡 Resultado exato 1x0 - odd 3.50



🚀 Palpites de Odds Altas Bolívar x Cienciano



🔵 Bolívar vence por 3+ gols - odd 6.00

- odd 6.00

🟢 Bolívar marca 3+ gols - odd 8.20

- odd 8.20

🟡 Resultado exato 3x0 - odd 11.00



Bolívar x Cienciano: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida