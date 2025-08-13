- V
Bolívar x Cienciano: Palpite - Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Sul-Americana (13/08)
Club Bolívar e Cienciano medem forças nesta quarta-feira, 13/08, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A bola rola às 19:00 no Hernando Siles Stadium, em La Paz.
O time boliviano busca aproveitar a altitude de La Paz para construir vantagem decisiva no confronto. O Bolívar vive excelente momento, com oito vitórias nos últimos 10 jogos e apenas uma derrota. Já o Cienciano chega em fase mais irregular, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas nos últimos 10 confrontos.
Confira nossos palpites de Bolívar x Cienciano, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Bolívar x Cienciano: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base no fator casa e altitude de La Paz, o Club Bolívar é franco favorito. O time abre marcador em 100% dos jogos em casa e o Cienciano não marca em 50% dos jogos fora.
- 🎯 Bolívar vence - odd 1.47
- 🎯 Bolívar não sofre gols - odd 2.65
- 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.72
Palpites Alternativos Bolívar x Cienciano
Para apostadores mais experientes, a altitude de La Paz historicamente favorece times locais. O Cienciano não abre marcador em 67% dos jogos como visitante.
Os mercados alternativos exploram o domínio territorial esperado do Bolívar. O time marca principalmente entre 31-45 e 76-90 minutos.
- 🎯 Bolívar vence + Menos de 2.5 gols - odd 2.65
- 🎯 Bolívar marca no segundo tempo - odd 1.28
- 🎯 Cienciano não marca - odd 2.30
Super Palpites Bolívar x Cienciano
- 🚀 Bolívar vence 2x0 - odd 8.60
💰 Palpites de Odds Baixas Bolívar x Cienciano
- 🔵 Bolívar não perde - odd 1.14
- 🟢 Menos de 3.5 gols - odd 1.28
- 🟡 Bolívar ou empate - odd 1.19
⚖️ Palpites de Odds Médias Bolívar x Cienciano
- 🔵 Bolívar não sofre gols - odd 2.65
- 🟢 Menos de 2.5 gols - odd 1.72
- 🟡 Resultado exato 1x0 - odd 3.50
🚀 Palpites de Odds Altas Bolívar x Cienciano
- 🔵 Bolívar vence por 3+ gols - odd 6.00
- 🟢 Bolívar marca 3+ gols - odd 8.20
- 🟡 Resultado exato 3x0 - odd 11.00
Bolívar x Cienciano: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Club Bolívar x Cienciano - Copa Sul-Americana 2025
- 📅 Data: 13/08/2025
- ⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Hernando Siles Stadium, La Paz
- 📺 Transmissão: Sem transmissão no Brasil
Bolívar x Cienciano: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Bolívar x Cienciano: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bolívar x Cienciano: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Bolívar e Cienciano Chegam Para o Confronto
O Club Bolívar atravessa momento de grande confiança, com oito vitórias nos últimos 10 jogos. O time não sofre gols em 67% dos jogos como mandante e tem média de 2.67 gols marcados.
O Cienciano apresenta aproveitamento mediano, mas sofre fora de casa. A equipe peruana marca apenas 0.67 gols por jogo como visitante e não abre o marcador em 67% dos confrontos.
Últimos Jogos do Club Bolívar
O time boliviano demonstra força impressionante jogando em casa. A equipe mantém defesa sólida e explora bem o fator altitude contra equipes do nível do mar.
O Bolívar tem sequência vitoriosa e marca principalmente no final das partidas. O time tem cinco gols entre 76-90 minutos nos últimos jogos.
- ✅ Bolívar 5-0 Real Tomayapo - Campeonato Boliviano
- ✅ San Antonio Bulo Bulo 0-1 Bolívar - Campeonato Boliviano
- ✅ Real Oruro 3-1 Bolívar - Campeonato Boliviano
- ✅ Palestino 0-3 Bolívar - Copa Sul-Americana
- ✅ Bolívar 1-0 Oriente Petrolero - Campeonato Boliviano
Últimos Jogos do Cienciano
O time peruano tem momento mediano mas enfrenta dificuldades específicas na altitude. A equipe não marca em 30% dos jogos e tem apenas 33% de aproveitamento abrindo o marcador fora.
O Cienciano busca surpreender, mas historicamente sofre em La Paz. O time marca principalmente nos minutos finais quando os adversários sentem o cansaço da altitude.
- 🟡 Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano - Campeonato Peruano
- ✅ Cienciano 3-0 Santa Rosa - Campeonato Peruano
- ✅ Deportivo Garcilaso 2-1 Cienciano - Campeonato Peruano
- 🟡 Cienciano 1-1 Universitario - Campeonato Peruano
- ✅ ADT 1-0 Cienciano - Campeonato Peruano
Nossa Opinião para Bolívar x Cienciano
O Club Bolívar chega como favorito absoluto devido ao momento superior e principalmente o fator altitude. Times do nível do mar historicamente sofrem em La Paz.
Esperamos jogo controlado pelo Bolívar, que deve vencer sem sofrer grandes sustos. O Cienciano tentará se defender mas a altitude será decisiva.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
