Assine UOL
Bolívar
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
CONMEBOL Sudamericana - World Wide
Estadio Hernando Siles
Cienciano
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.48
x
4.5
2
6.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.49
x
4.75
2
5.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.08.2025 às 15:50

Bolívar x Cienciano: Palpite - Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Sul-Americana (13/08)

Publicado
13.08.2025
Atualizado em
13.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Club Bolívar e Cienciano medem forças nesta quarta-feira, 13/08, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A bola rola às 19:00 no Hernando Siles Stadium, em La Paz.


O time boliviano busca aproveitar a altitude de La Paz para construir vantagem decisiva no confronto. O Bolívar vive excelente momento, com oito vitórias nos últimos 10 jogos e apenas uma derrota. Já o Cienciano chega em fase mais irregular, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas nos últimos 10 confrontos.


Confira nossos palpites de Bolívar x Cienciano, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Bolívar x Cienciano: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base no fator casa e altitude de La Paz, o Club Bolívar é franco favorito. O time abre marcador em 100% dos jogos em casa e o Cienciano não marca em 50% dos jogos fora.



  • 🎯 Bolívar vence - odd 1.47

  • 🎯 Bolívar não sofre gols - odd 2.65

  • 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.72


Palpites Alternativos Bolívar x Cienciano


Para apostadores mais experientes, a altitude de La Paz historicamente favorece times locais. O Cienciano não abre marcador em 67% dos jogos como visitante.


Os mercados alternativos exploram o domínio territorial esperado do Bolívar. O time marca principalmente entre 31-45 e 76-90 minutos.



  • 🎯 Bolívar vence + Menos de 2.5 gols - odd 2.65

  • 🎯 Bolívar marca no segundo tempo - odd 1.28

  • 🎯 Cienciano não marca - odd 2.30


Super Palpites Bolívar x Cienciano



  • 🚀 Bolívar vence 2x0 - odd 8.60


💰 Palpites de Odds Baixas Bolívar x Cienciano



  • 🔵 Bolívar não perde - odd 1.14

  • 🟢 Menos de 3.5 gols - odd 1.28

  • 🟡 Bolívar ou empate - odd 1.19


⚖️ Palpites de Odds Médias Bolívar x Cienciano



  • 🔵 Bolívar não sofre gols - odd 2.65

  • 🟢 Menos de 2.5 gols - odd 1.72

  • 🟡 Resultado exato 1x0 - odd 3.50


🚀 Palpites de Odds Altas Bolívar x Cienciano



  • 🔵 Bolívar vence por 3+ gols - odd 6.00

  • 🟢 Bolívar marca 3+ gols - odd 8.20

  • 🟡 Resultado exato 3x0 - odd 11.00


Bolívar x Cienciano: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Club Bolívar x Cienciano - Copa Sul-Americana 2025

  • 📅 Data: 13/08/2025

  • Horário: 19:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Hernando Siles Stadium, La Paz

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão no Brasil


 

Ver mais Ver menos

Bolívar x Cienciano: Palpite do Dia

Bolívar Vence
Superbet logo
1.49
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Morocco - Zambia
1
1.47
Excelsior - Feyenoord
2
1.5
Bolívar - Cienciano
1
1.49
Múltipla
3.29
x
Aposta
20
=
Ganhos
65.71
Apostar agora

Bolívar x Cienciano: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bolívar x Cienciano: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Sudamericana
Cienciano
0 - 0
Bolívar

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bolívar
Empate
Cienciano

Como Bolívar e Cienciano Chegam Para o Confronto


O Club Bolívar atravessa momento de grande confiança, com oito vitórias nos últimos 10 jogos. O time não sofre gols em 67% dos jogos como mandante e tem média de 2.67 gols marcados.


O Cienciano apresenta aproveitamento mediano, mas sofre fora de casa. A equipe peruana marca apenas 0.67 gols por jogo como visitante e não abre o marcador em 67% dos confrontos.


Últimos Jogos do Club Bolívar


O time boliviano demonstra força impressionante jogando em casa. A equipe mantém defesa sólida e explora bem o fator altitude contra equipes do nível do mar.


O Bolívar tem sequência vitoriosa e marca principalmente no final das partidas. O time tem cinco gols entre 76-90 minutos nos últimos jogos.



  • ✅ Bolívar 5-0 Real Tomayapo - Campeonato Boliviano

  • ✅ San Antonio Bulo Bulo 0-1 Bolívar - Campeonato Boliviano

  • ✅ Real Oruro 3-1 Bolívar - Campeonato Boliviano

  • ✅ Palestino 0-3 Bolívar - Copa Sul-Americana

  • ✅ Bolívar 1-0 Oriente Petrolero - Campeonato Boliviano


Últimos Jogos do Cienciano


O time peruano tem momento mediano mas enfrenta dificuldades específicas na altitude. A equipe não marca em 30% dos jogos e tem apenas 33% de aproveitamento abrindo o marcador fora.


O Cienciano busca surpreender, mas historicamente sofre em La Paz. O time marca principalmente nos minutos finais quando os adversários sentem o cansaço da altitude.



  • 🟡 Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano - Campeonato Peruano

  • ✅ Cienciano 3-0 Santa Rosa - Campeonato Peruano

  • ✅ Deportivo Garcilaso 2-1 Cienciano - Campeonato Peruano

  • 🟡 Cienciano 1-1 Universitario - Campeonato Peruano

  • ✅ ADT 1-0 Cienciano - Campeonato Peruano


Nossa Opinião para Bolívar x Cienciano


O Club Bolívar chega como favorito absoluto devido ao momento superior e principalmente o fator altitude. Times do nível do mar historicamente sofrem em La Paz.


Esperamos jogo controlado pelo Bolívar, que deve vencer sem sofrer grandes sustos. O Cienciano tentará se defender mas a altitude será decisiva.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Spartak Trnava
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Universitatea Craiova
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Universitatea Craiova Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico-MG
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Godoy Cruz
  • D
  • E
  • E
  • E
  • E

Atletico-MG Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barnsley
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Fleetwood Town
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Barnsley Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
OH Leuven
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Genk
  • D
  • E
  • D
  • E
  • V

Genk Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sabah FA
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Levski Sofia
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Levski Sofia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Hibernian
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
FK Partizan
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E

Hibernian Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites