Bodo/Glimt x Sturm: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga dos Campeões (20/08)

Confira palpite para Bodo/Glimt x Sturm, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Bodo/Glimt e Sturm se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga dos Campões, antes da fase principal, nesta quarta-feira dia 20 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Aspmyra. Bodo/Glimt x Sturm terá transmissão ao vivo e com vídeo da Novibet e Bet365.

Palpites de Bodo/Glimt x Sturm: Nossas 3 Melhores Dicas

Considerando o desempenho recente das equipes em suas respectivas ligas, este duelo de ida promete ser de alta intensidade. O Bodo/Glimt, jogando em casa, é o favorito. O Sturm, por sua vez, tentará defender-se para levar um resultado favorável para o jogo de volta.



⚽ Resultado Final: Bodo/Glimt - Odd de 1.66 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.49 na Esportes da Sorte



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.65 na Novibet



Palpites Alternativos Bodo/Glimt x Sturm

Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



⚽ Handicap Asiático: Bodo/Glimt -1.5 - Odd de 2.60 na Novibet



⚽ Bodo/Glimt vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.50 na Novibet



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Bodo/Glimt/Bodo/Glimt - Odd de 2.62 na Stake



Palpites de Odds Baixas Bodo/Glimt x Sturm



⚽ Dupla Chance: Bodo/Glimt ou Empate - Odd de 1.22 na Superbet



⚽ Bodo/Glimt marca a qualquer momento - Odd de 1.15 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.20 na Stake



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.

Palpites de Odds Médias Bodo/Glimt x Sturm



⚽ Bodo/Glimt vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 3.00 na Stake



⚽ Resultado do Intervalo: Bodo/Glimt - Odd de 2.20 na Novibet



⚽ Sturm vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 6.00 na Superbet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Bodo/Glimt x Sturm



⚽ Jogador a Marcar o 1º Gol - Samuel Burakosky - Odd de 6.00 na Novibet



⚽ Total de Gols Contra - Mais de 0.5 - Odd de 8.80 na Superbet



⚽ Placar Exato: 3x1 para o Bodo/Glimt - Odd de 10.48 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Sturm.

Informações do Jogo: Bodo/Glimt x Sturm: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Bodo/Glimt x Sturm - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

Bodo/Glimt x Sturm - Liga dos Campeões (pré-eliminatória)

Data: 20/08/2025

20/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Aspmyra, Bodø (Noruega)

Estádio Aspmyra, Bodø (Noruega)

Transmissão: Novibet e Bet365



Como assistir Bodo/Glimt x Sturm

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Bodo/Glimt e Sturm Chegam Para o Confronto

O Bodo/Glimt, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe norueguesa é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.

O Sturm, por sua vez, enfrenta um adversário mais forte e jogará fora de casa. A equipe deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Bodo/Glimt. Um bom resultado para o Sturm seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.