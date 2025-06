Bodø/Glimt x Sarpsborg 08: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Eliteserien - 29/06

Bodø/Glimt x Sarpsborg 08: confira os palpites para o jogo que ocorre no Aspmyra Stadion, em Bodø, no domingo, 29/06, às 12h00 (horário de Brasília), pela Eliteserien.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Bodø/Glimt x Sarpsborg 08: Palpites – Eliteserien



Palpite 1 – Ambas as equipes marcam

O modelo aponta 61 % de chance de BTTS neste confronto, reflexo da boa média ofensiva do visitante e do histórico recente com gols nos dois lados.

Palpite 2 – Over 2,5 gols

A probabilidade estimada em 68-72 % para mais de 2,5 gols, baseada nas médias conjuntas de gols das equipes na temporada, reforça a expectativa por um jogo aberto.

Palpite 3 – Resultado Final: Bodø/Glimt vence

Como mandante, Bodø/Glimt tem cerca de 77 % de chance de vitória, com histórico amplamente favorável, poisvenceu 5 dos últimos 5 confrontos diretos.

Bodø/Glimt x Sarpsborg 08 – Onde Assistir

Bodø/Glimt x Sarpsborg 08 se enfrentam no domingo, 29/06, às 12h00 (horário de Brasília), no Aspmyra Stadion, em Bodø (Noruega).

Transmissão: Strømsgodset TV e Eliteserien Play (streaming norueguês). No Brasil, sem TV aberta ou fechada, mas o jogo pode ser encontrado em sites de apostas com sinal ao vivo.