Bochum x Augsburg: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Bundesliga

Bochum x Augsburg: Análise dos times

Como chega o Bochum

Lutando contra o rebaixamento, o Bochum ocupa a 17.ª posição, com 20 pontos em 28 jogos. Vêm de uma sequência negativa, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, e têm a pior defesa do campeonato, com 59 golos sofridos. Cada ponto é crucial nesta reta final da temporada.

Como chega o Augsburg

O Augsburg, por sua vez, aparece no meio da tabela, na 11.ª colocação, com 39 pontos. A equipa tem demonstrado alguma consistência, apesar da recente derrota, e ainda sonha com uma possível vaga nas competições europeias. Diante de um adversário fragilizado, os visitantes entram como ligeiros favoritos, mas o fator casa pode dar ao Bochum um impulso extra para surpreender.