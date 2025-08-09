Assine UOL
Boca Juniors
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Alberto José Armando
Racing Club
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 09:30

Boca Juniors x Racing: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Campeonato Argentino - 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira os melhores palpite para Boca Juniors x Racing, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Boca Juniors e Racing se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Argentino neste sábado, dia 09 de agosto, às 16h30 (horário de Brasília), na La Bombonera. O Racing é o 11º colocado e o Boca Juniors o 13º e antepenúltimo. Boca Juniors x Racing terá transmissão do streaming Disney+ e das casas de apostas Bet365 e Novibet. 


Palpites de Boca Juniors x Racing: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas da Superliga 2025, analisamos o desempenho de Boca Juniors e Racing para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



  • ⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.00 na Bet365

  • ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 2.75 na Superbet

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.92 na Novibet


Palpites Alternativos Boca Juniors x Racing



  • ⚽ Total de Escanteios do Racing - Acima de 4.5 - Odd de 2.16 na Stake

  • ⚽ Total de Cartões - Mais de 7.5 - Odd de 2.00 na Bet365

  • ⚽ Resultado no Intervalo: Empate - Odd de 2.00 na Superbet


Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Boca Juniors x Racing. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume ofensivo do Racing e a tendência de jogos equilibrados, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.


Palpites de Odds Baixas Boca Juniors x Racing



  • ⚽ Dupla Chance: Boca Juniors ou Empate - Odd de 1.28 na Superbet

  • ⚽ Total de Cartões - Mais de 5 - Odd de 1.30 na Bet365

  • ⚽ Empate Anula Aposta - Boca Juniors - Odd de 1.52 na Novibet


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Superliga para oferecer opções seguras.


Palpites de Odds Médias Boca Juniors x Racing



  • ⚽ 1º Gol - Racing - Odd de 2.52 na Superbet

  • ⚽ Total de Chutes a Gol - Ander Herrera - Mais de 0.5 - Odd de 4.30 na Stake

  • ⚽ Intervalo/Final - Empate/Empate - Odd de 4.50 na novibet


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.


Palpites de Odds Altas Boca Juniors x Racing



  • ⚽ Resultado Exato - 1x1 - Odd de 5.02 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Marcar o Gol 1 - Miguel Merentiel - Odd de 6.00 na Superbet

  • ⚽ Assistência a qualquer momento - Adrian Martinez - Odd de 15.00 na Bet365


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.


Informações do Jogo: Boca Juniors x Racing: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Boca Juniors x Racing - Campeonato Argentino

  • Data: 09/08/2025

  • Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • Local: La Bombonera, Buenos Aires (Argentina)

  • Transmissão: Disney+, Bet365 e Novibet


Como assistir Boca Juniors x Racing


Caso você não possua assinatura do streaming, é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataforma Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir a partida ao vivo.


Como Boca Juniors e Racing Chegam Para o Confronto


O Boca Juniors, 13º colocado na Superliga 2025, tem uma defesa sólida, com uma média de 0.7 gols sofridos por jogo. Ofensivamente, a equipe registrou uma média de 2.3 chutes no gol e 2.0 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo limitado. A média de 3.7 escanteios sugere que o time busca o ataque pelas laterais. Jogando em casa, o Boca Juniors buscará a vitória para subir na tabela.


O Racing, 11º colocado na competição, também tem uma defesa sólida, com uma média de 0.7 gols sofridos por jogo. No ataque, a equipe registra uma média de 3.7 chutes no gol e 6.7 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo considerável. A média de 6.0 escanteios também reforça a capacidade ofensiva da equipe. O Racing buscará um bom resultado fora de casa para se aproximar da zona de classificação.

Boca Juniors x Racing Club: Palpite do Dia

Empate
2.95
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Boca Juniors x Racing Club: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Boca Juniors x Racing Club: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Racing Club
2 - 0
Boca Juniors
2024 Liga Profesional Argentina
Racing Club
2 - 1
Boca Juniors
2024 Copa de la Liga Profesional
Boca Juniors
4 - 2
Racing Club
2023 Copa de la Liga Profesional
Racing Club
2 - 1
Boca Juniors
2023 CONMEBOL Libertadores
Racing Club
0 - 0
Boca Juniors

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Boca Juniors
Empate
Racing Club

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

UOL - Admin

Palpites