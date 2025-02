Boca Juniors x Alianza Lima: palpite, onde assistir e escalações - Libertadores 2025

🎯Palpite 1 - 1° gol e Vencedor do encontro - Boca Juniors e Boca Juniors (Baixo Risco)

O Boca Juniors precisa vencer para passar de fase na pré-Libertadores. Jogando na Bombonera, os argentinos não podem empatar a partida, nem muito menos perder.

Conhecendo a força da torcida do Boca em casa e precisando do resultado, muito provavelmente o Alianza Lima vai se defender para tentar evitar o gol. Com isto, as chances do Boca Juniors marcar o primeiro gol do jogo é muito grande. Além disso, o time argentino é o favorito para uma aposta em Resultado Final. A odd de 1.40 para este combo na Betsul paga um bom valor caso o cenário aconteça.

🎯Palpite 2 - Para se qualificar - Boca Juniors (Médio Risco)

O confronto será difícil, contra uma equipe experiente do Alianza Lima. Não acreditamos em uma goleada do Boca, mas entendemos que as chances de passar para a próxima fase são elevadas, principalmente por decidir em casa e precisando reverter um resultado mínimo.