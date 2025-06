Boavista SC x Nova Iguaçu: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 28/06

Em duelo válido pela 10ª rodada, Boavista e Nova Iguaçu se enfrentam em um confronto direto por reabilitação.

O Boavista, lanterna da chave com apenas 8 pontos em 9 jogos, precisa urgentemente da vitória para manter vivas as chances de classificação. Já o Nova Iguaçu, com 10 pontos, ocupa a 7ª posição e ainda sonha com o apuramento, mas sabe que tropeçar contra o rival direto pode complicar seus planos.