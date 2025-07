New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers: Summer League: Palpite - 15/07

Jovens talentos para acompanhar em Pelicans x Trail Blazers

Do lado do New Orleans Pelicans, destaque para Jordan Hawkins e Dyson Daniels, que buscam consolidar espaço na rotação principal. Os dois têm alternado bons minutos e mostrado versatilidade em quadra.

No Portland Trail Blazers, o destaque fica com Rayan Rupert, que liderou o time na estreia com 23 pontos. Caleb Love também vem sendo importante com bom aproveitamento nos arremessos e agressividade ofensiva.

