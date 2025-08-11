- D
Blackpool x Port Vale: Palpite Odds Altas +15, +26, Onde Assistir, EFL, 12/08
Blackpool x Port Vale: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de 12 de agosto, terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A partida acontece no Bloomfield Road, em Blackpool, pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa e não terá transmissão oficial para o Brasil.
O jogo de hoje é um confronto eliminatório pela Copa da Liga Inglesa, que reúne times de todas as divisões do país. As duas equipes estão na League One (terceira divisão), o que promete um confronto mais equilibrado do que a partida anterior que vimos. O mando de campo é do Blackpool, o que pode dar uma vantagem para a equipe da casa.
Blackpool x Port Vale Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Blackpool vence - odd 2.12
- 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Sim - odd 1.66
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.78
Embora o Port Vale esteja em uma sequência melhor (não perde há uma partida e venceu duas das últimas três fora de casa), a nossa aposta é na vitória do Blackpool. Isso porque o Port Vale sofre muitos gols, e o time da casa tem um bom histórico ofensivo.
Acreditamos que o Blackpool vença, mas com gols de ambos os lados, já que as duas defesas costumam ter falhas.
Palpites Alternativos Blackpool x Port Vale
- 🎯 Palpite: Blackpool para Marcar em Ambos os Tempos - Sim - odd 1.99
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta - Blackpool - odd 1.55
- 🎯 Palpite: Placar Exato - 2 a 1 para o Blackpool - odd 8.32
As odds alternativas são boas para quem busca um pouco mais de risco. A aposta de empate anula aposta (Blackpool) é uma boa para quem tem receio da vitória do time da casa.
Outra aposta interessante é o placar exato, que tem uma odd alta e pode surpreender. A nossa escolha principal aqui é o Blackpool marcar em ambos os tempos, já que o time da casa tem um bom histórico de marcar gols (média de 1.8 gol por jogo).
💰 Blackpool x Port Vale: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Blackpool FC ou Empate - odd 1.30
- 🟢 Palpite: Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.25
- 🟡 Palpite: Blackpool FC - Total de Gols - Mais de 0.5 - odd 1.21
⚖️ Blackpool x Port Vale: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Blackpool FC vence e Ambos os Times Marcam - Sim - odd 3.85
- 🟢 Palpite: Placar Exato - 1 a 1 - odd 5.98
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate/Blackpool FC - odd 5.50
🚀 Blackpool x Port Vale: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato - 3 a 1 para o Blackpool - odd 15.40
- 🟢 Palpite: Placar Exato - 3 a 2 para o Blackpool - odd 24.98
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Port Vale FC/Blackpool FC - odd 26.64
Blackpool x Port Vale: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo entre Blackpool e Port Vale é um dos muitos que marcam a primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto é único e acontece no Bloomfield Road, casa do Blackpool. Quem vencer avança para a próxima fase do torneio. O campeonato reúne times de todas as divisões do país.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Blackpool x Port Vale - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Bloomfield Road, em Blackpool
- 📺 Transmissão: sem transmissão no Brasil
Como Blackpool e Port Vale Chegam Para o Confronto
O Blackpool teve um início de temporada turbulento na League One. A equipe vem de duas derrotas seguidas na competição e não vence há duas partidas. Em seus últimos nove jogos em todas as competições, o time teve quatro vitórias, um empate e quatro derrotas, o que mostra uma certa inconstância. A equipe tem uma média de 1.8 gol marcado e 1.7 gol sofrido por jogo. Em 80% das partidas, a equipe teve mais de 2.5 gols.
Já o Port Vale chega para a partida em uma sequência de quatro jogos sem vencer. A equipe, no entanto, não perde há um jogo e vem de um empate sem gols contra o Cardiff. Nos seus últimos 10 jogos em todas as competições, o Port Vale teve quatro vitórias, três empates e três derrotas. O time marcou em média 1.8 gol por jogo e sofreu 0.9. Em 40% das partidas, a equipe teve mais de 2.5 gols.
Blackpool x Port Vale: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Blackpool x Port Vale: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Blackpool x Port Vale: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se que as apostas não devem ser um meio de obter dinheiro extra, mas sim uma forma de entretenimento. É preciso ter cuidado com os riscos envolvidos e manter o controle para não ter problemas. Uma dica importante é estabelecer um limite de gastos e seguir uma gestão de banca para não comprometer o seu orçamento. Tenha um jogo consciente e seguro, evitando excessos e buscando ajuda profissional se necessário. Se você quer saber mais sobre o tema, leia nosso artigo sobre Jogo Responsável.
