Blackburn x Bradford: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - Copa Liga Inglesa 12/08
Confira os melhores palpites Blackburn x Bradford com odds altas e palpite placar exato. O confronto acontece nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Blackburn Rovers Football Club, válido pela Copa da Liga Inglesa. A partida promete intensidade, com o Blackburn favorito nas casas de apostas, mas o Bradford buscando surpreender.
Neste guia, você encontrará os melhores palpites para o duelo, incluindo mercados de resultado final, gols e apostas alternativas com odds altas, além de informações completas sobre onde assistir ao jogo.
Blackburn x Bradford Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Vitória do Blackburn - odd 1.78
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.86
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.79
O palpite do dia aponta favoritismo para o Blackburn, que joga em casa e apresenta maior qualidade técnica. O time vem com boa média de gols marcados, e o mercado de mais de 2.5 gols ganha força devido à postura ofensiva de ambas as equipes. O Bradford, mesmo como azarão, costuma marcar fora de casa, o que sustenta o mercado de ambas equipes marcam.
🚀 Blackburn x Bradford Palpite com odds altas
🔵 Palpite: Placar exato 3-1 Blackburn - odd 13.04
🟢 Palpite: Bradford marca primeiro e perde - odd 8.94
🟡 Palpite: Vitória do Blackburn por 2 gols de diferença - odd 5.16
Essas apostas contam com retornos elevados e baseiam-se em padrões recentes das equipes. O 3-1 reflete a tendência de jogos abertos, enquanto a possibilidade do Bradford abrir o placar, mas sofrer a virada, está alinhada ao histórico da equipe na competição.
Superpalpite: Placar Exato Blackburn x Bradford
- 🔥 Palpite: Placar exato 4-2 Blackburn - odd 60.20
Este superpalpite considera um jogo com muitos gols, aproveitando as fragilidades defensivas das duas equipes. As odds elevadas se justificam pelo cenário menos provável, mas com valor para quem busca alto retorno.
Informações do Jogo: Blackburn x Bradford - Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Blackburn x Bradford - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Blackburn Rovers Football Club
- 📺 Transmissão: ESPN e SporTV
📺 Onde Assistir Blackburn x Bradford
O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN e SporTV. Também é possível acompanhar o confronto em plataformas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet. Para assistir, basta ter conta verificada e saldo positivo.
Como Blackburn e Bradford Chegam Para o Confronto
O Blackburn entra como favorito, jogando em casa e com elenco mais experiente. A equipe tem média alta de gols por jogo e busca confirmar sua classificação com autoridade. O treinador deve colocar força máxima, priorizando uma vitória convincente.
O Bradford, por outro lado, chega motivado para surpreender. Mesmo com menor orçamento e elenco modesto, o time tem se mostrado competitivo em jogos eliminatórios. A estratégia deve ser explorar contra-ataques rápidos e bolas paradas para tentar marcar.
Blackburn x Bradford: Palpite do Dia
Blackburn x Bradford: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Blackburn x Bradford: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostar pode ser divertido, mas é importante ter controle. Defina um orçamento e evite apostar valores que comprometam seu bem-estar financeiro. Mantenha-se dentro dos limites e respeite o Jogo Responsável.