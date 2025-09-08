- D
Bielorrússia x Escócia Palpite; Odds 2+, 9+; Onde Assistir, Copa do Mundo 08/09
A partida entre Bielorrússia e Escócia promete fortes emoções! O confronto, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, coloca frente a frente duas seleções que buscam a vitória para seguir firmes na competição.
Com a necessidade de somar pontos importantes, as equipes se enfrentam em busca de um resultado positivo que pode mudar o rumo da classificação. O jogo será realizado no ZTE-Aréna, em Zalaegerszeg, na Hungria, às 15h45 (horário de Brasília).
Neste artigo, vamos analisar os melhores palpites de hoje Bielorrússia x Escócia, com estatísticas, prováveis escalações e histórico dos times. Acompanhe e veja onde assistir ao vivo o jogo de hoje 08/09.
Palpites de Bielorrússia x Escócia: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar em Bielorrússia x Escócia, separamos três dicas com boas chances de acontecer. Analisamos o momento das equipes, as estatísticas e o histórico de confrontos para te dar os melhores palpites.
A partida promete ser equilibrada, com as duas seleções buscando a vitória. As odds podem variar, por isso, fique de olho nas cotações antes de fazer sua aposta.
- 🎯 Escócia vence a partida - Odd 2.10
- 🎯 Ambos os times marcam - Odd 2.05
- 🎯 Total de gols: Mais de 2.5 - Odd 2.70
Com base nas análises, os palpites oferecem boas oportunidades de ganhos. A partida tem tudo para ser disputada, com chances de gols para os dois lados. Bielorrússia e Escócia buscam a vitória, o que torna o confronto ainda mais interessante para apostar.
Palpites Alternativos Bielorrússia x Escócia
Além das dicas principais, separamos alguns palpites alternativos para você diversificar suas apostas. As opções são variadas e podem aumentar suas chances de lucrar com o jogo.
- 🎯 Escócia vence o 1º tempo - Odd 2.75
- 🎯 Empate no 1º tempo - Odd 2.15
- 🎯 Total de escanteios: Mais de 9.5 - Odd 2.00
Super Palpites Bielorrússia x Escócia
Para quem busca palpites com odds mais altas e maior potencial de retorno, separamos algumas opções. Os super palpites são mais arriscados, mas podem render ótimos lucros.
- 🎯 Placar exato: 1x2 - Odd 9.00
- 🎯 Escócia vence por 2 gols de diferença - Odd 4.75
- 🎯 Jogador a marcar: John McGinn - Odd 3.12
💰 Palpites de Odds Baixas Bielorrússia x Escócia
Para quem busca segurança nas apostas, os palpites de odds baixas são ideais. São opções com maior probabilidade de acerto, mas com retorno menor.
- 🟢 Escócia ou Empate - Odd 1.35
- 🟢 Total de Gols: Menos de 3.5 - Odd 1.30
- 🟢 Escanteios: Menos de 10.5 - Odd 1.40
⚖️ Palpites de Odds Médias Belarus x Escócia
Os palpites de odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São ótimas opções para quem busca um lucro interessante, sem arriscar tanto.
- 🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 2.05
- 🟡 Escócia vence e Ambos marcam: Sim - Odd 4.00
- 🟡 Total de Gols: 2 ou 3 - Odd 2.10
🚀 Palpites de Odds Altas Bielorrússia x Escócia
Se você gosta de emoção e busca grandes lucros, os palpites de odds altas são ideais. São apostas mais arriscadas, mas com um potencial de retorno muito maior.
- 🔴 Resultado Correto: 1-2 - Odd 9.00
- 🔴 Escócia vence por 2 gols ou mais - Odd 4.75
- 🔴 Gol nos dois tempos: Sim - Odd 2.90
Bielorrússia x Escócia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir ao jogo e as principais informações da partida. Fique por dentro de tudo o que rola emBielorrússia x Escócia.
📋 Informações Completas da Partida
- Partida:Bielorrússia x Escócia
- Data: 08 de setembro de 2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: ZTE-Aréna, Zalaegerszeg, Hungria
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo
- Onde assistir: Disney+
Como Bielorrússia e Escócia Chegam Para o Confronto
As duas seleções buscam a vitória para se manterem vivas na competição. Veja como cada time chega para o confronto.
Últimos Jogos de Bielorrússia
A seleção de Bielorrússia tem mostrado um desempenho instável nos últimos jogos. A equipe precisa melhorar a consistência para buscar uma vaga na Copa do Mundo.
- ✅ Bielorrússia 2 x 1 Al Wahda - Amistoso
- ✅ Al-Ahli 1 x 3 Bielorrússia - Amistoso
- 🟡 Bielorrússia 0 x 0 Damac - Amistoso
- ❌ Al Kholood 1 x 0 Bielorrússia - Amistoso
- ✅ Bielorrússia 2 x 1 Al Hkaleej - Amistoso
Últimos Jogos da Escócia
A Escócia busca manter a boa fase nas Eliminatórias. A equipe precisa somar pontos para se manter na liderança do grupo.
- 🟡 Dinamarca 0 x 0 Escócia - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ✅ Liechtenstein 0 x 3 Escócia - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ❌ Escócia 0 x 1 Islândia - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ❌ Escócia 0 x 1 Grécia - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ✅ Grécia 1 x 2 Escócia - Eliminatórias da Copa do Mundo
Nossa Opinião para Bielorrússia x Escócia
Acreditamos em um jogo disputado, mas com vantagem para a Escócia. A seleção escocesa tem um elenco mais qualificado e chega com mais confiança para a partida. Apostamos na vitória da Escócia.
Belarus x Scotland: Palpite do Dia
Belarus x Scotland: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Belarus x Scotland: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.