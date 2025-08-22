Betis x Alavés: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Escalações, La Liga - 22/08

Betis x Alavés: palpite com Odds Altas +7 e +8 para o duelo da La Liga nesta sexta-feira (22/08), às 16h30, no Estádio Olímpico de La Cartuja. Veja abaixo os prognósticos com odds baixas, médias e altas, o super palpite e onde assistir.

Betis x Alavés: Palpite com odds baixas

🔎 Perfil conservador, ideal para quem busca segurança em apostas de maior probabilidade, mesmo com retorno mais limitado.



⚽ Palpite: Resultado Final : Betis vence – odd 1.81

: Betis vence – odd 1.81

🛡️ Palpite: Empate anula aposta para o Betis – odd 1.32

para o Betis – odd 1.32

❌ Palpite: Ambos marcam : NÃO – odd 1.71

: NÃO – odd 1.71

📉 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.28

Menos de 3.5 gols – odd 1.28

🟢 Palpite: Dupla chance Betis ou Empate – odd 1.21



🔎 O favoritismo do Betis em casa é claro, sustentado pela posse de bola e maior qualidade ofensiva. O Alavés costuma sofrer quando joga fora, por isso os mercados de proteção como empate anula e dupla chance ganham valor. A tendência de poucos gols também é coerente, já que os visitantes devem jogar fechados.

Betis x Alavés: Palpite com odds médias

🔎 Perfil equilibrado, para quem busca retorno intermediário sem se expor tanto ao risco.



🎯 Palpite: Betis vence e menos de 3.5 gols – odd 2.26

Betis vence e menos de 3.5 gols – odd 2.26

🥅 Palpite: Mais de 9.5 escanteios no jogo – odd 2.10

Mais de 9.5 escanteios no jogo – odd 2.10

🔄 Palpite: Intervalo empate / Betis vence no final – odd 2.75

Intervalo empate / Betis vence no final – odd 2.75

🦶 Palpite: Isco finaliza pelo menos 2 vezes – odd 2.40

Isco finaliza pelo menos 2 vezes – odd 2.40

🚩 Palpite: Betis mais de 5.5 escanteios – odd 2.15



🔎 O Betis tende a ter a posse e criar mais chances, mas pode demorar a furar a defesa do Alavés. Esse cenário favorece o mercado de intervalo/resultado. O volume ofensivo pelos lados deve gerar escanteios, e jogadores criativos como Isco têm boas chances de finalizar mais de uma vez.

Betis x Alavés: Palpite com odds altas

🔎 Perfil agressivo, indicado para quem busca retornos mais expressivos e aceita maior risco.



🔥 Palpite: Placar exato 1-0 para o Betis – odd 5.60

Placar exato 1-0 para o Betis – odd 5.60

🎲 Palpite: Placar exato 2-1 para o Betis – odd 8.40

Placar exato 2-1 para o Betis – odd 8.40

🦁 Palpite: Betis vence por exatamente 1 gol de diferença – odd 3.60

Betis vence por exatamente 1 gol de diferença – odd 3.60

⚡ Palpite: Betis vence os dois tempos – odd 5.40

Betis vence os dois tempos – odd 5.40

🚀 Palpite: Gol de cabeça de Borja Iglesias – odd 7.50



🔎 O Betis costuma vencer com margens curtas, o que dá valor ao mercado de vitória por 1 gol e placares exatos. A bola parada e cruzamentos laterais podem favorecer Borja Iglesias pelo alto. Já a aposta em vitória nos dois tempos exige domínio total do Betis, algo mais arriscado, mas possível diante do Alavés.

🔥 Super Palpite Betis x Alavés

⭐ Palpite: Betis vence e menos de 3.5 gols – odd 2.26

🔎 Combina o favoritismo do time da casa com a tendência de placar baixo. O Betis dificilmente goleia adversários que se fecham em bloco, e o Alavés deve adotar postura cautelosa. É um palpite com risco moderado e excelente equilíbrio entre probabilidade e valor da odd.

📝 Ficha de Jogo



🗓️ Data: Sexta-feira, 22 de agosto de 2025



⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)



🏆 Competição: La Liga – 2ª rodada



🏟️ Estádio: Olímpico de La Cartuja (Sevilha)



📺 Onde Assistir