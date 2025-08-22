Assine UOL
Real Betis
La Liga - Spain
Alaves
Betis x Alavés: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Escalações, La Liga - 22/08

Publicado
22.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Betis x Alavés: palpite com Odds Altas +7 e +8 para o duelo da La Liga nesta sexta-feira (22/08), às 16h30, no Estádio Olímpico de La Cartuja. Veja abaixo os prognósticos com odds baixas, médias e altas, o super palpite e onde assistir.


Betis x Alavés: Palpite com odds baixas


🔎 Perfil conservador, ideal para quem busca segurança em apostas de maior probabilidade, mesmo com retorno mais limitado.



🔎 O favoritismo do Betis em casa é claro, sustentado pela posse de bola e maior qualidade ofensiva. O Alavés costuma sofrer quando joga fora, por isso os mercados de proteção como empate anula e dupla chance ganham valor. A tendência de poucos gols também é coerente, já que os visitantes devem jogar fechados.


Betis x Alavés: Palpite com odds médias


🔎 Perfil equilibrado, para quem busca retorno intermediário sem se expor tanto ao risco.



  • 🎯 Palpite: Betis vence e menos de 3.5 gols – odd 2.26

  • 🥅 Palpite: Mais de 9.5 escanteios no jogo – odd 2.10

  • 🔄 Palpite: Intervalo empate / Betis vence no final – odd 2.75

  • 🦶 Palpite: Isco finaliza pelo menos 2 vezes – odd 2.40

  • 🚩 Palpite: Betis mais de 5.5 escanteios – odd 2.15


🔎 O Betis tende a ter a posse e criar mais chances, mas pode demorar a furar a defesa do Alavés. Esse cenário favorece o mercado de intervalo/resultado. O volume ofensivo pelos lados deve gerar escanteios, e jogadores criativos como Isco têm boas chances de finalizar mais de uma vez.


Betis x Alavés: Palpite com odds altas


🔎 Perfil agressivo, indicado para quem busca retornos mais expressivos e aceita maior risco.



  • 🔥 Palpite: Placar exato 1-0 para o Betis – odd 5.60

  • 🎲 Palpite: Placar exato 2-1 para o Betis – odd 8.40

  • 🦁 Palpite: Betis vence por exatamente 1 gol de diferença – odd 3.60

  • Palpite: Betis vence os dois tempos – odd 5.40

  • 🚀 Palpite: Gol de cabeça de Borja Iglesias – odd 7.50


🔎 O Betis costuma vencer com margens curtas, o que dá valor ao mercado de vitória por 1 gol e placares exatos. A bola parada e cruzamentos laterais podem favorecer Borja Iglesias pelo alto. Já a aposta em vitória nos dois tempos exige domínio total do Betis, algo mais arriscado, mas possível diante do Alavés.


🔥 Super Palpite Betis x Alavés


Palpite: Betis vence e menos de 3.5 gols – odd 2.26


🔎 Combina o favoritismo do time da casa com a tendência de placar baixo. O Betis dificilmente goleia adversários que se fecham em bloco, e o Alavés deve adotar postura cautelosa. É um palpite com risco moderado e excelente equilíbrio entre probabilidade e valor da odd.


📝 Ficha de Jogo



  • 🗓️ Data: Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

  • 🏆 Competição: La Liga – 2ª rodada

  • 🏟️ Estádio: Olímpico de La Cartuja (Sevilha)


📺 Onde Assistir



  • ESPN

  • Disney+ (streaming)

  • Algumas casas de apostas podem fazer a transmissão ao vivo, como a Superbet ou a Bet365.

Real Betis x Alaves: Palpite do Dia

Real Betis x Alaves: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Real Betis x Alaves: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2024 La Liga
Real Betis
1 - 3
Alaves
2024 La Liga
Alaves
0 - 0
Real Betis
2023 La Liga
Real Betis
0 - 0
Alaves
2023 Copa del Rey
Alaves
1 - 0
Real Betis
2023 La Liga
Alaves
1 - 1
Real Betis

⚠️ Jogo Responsável


Apostar deve ser lazer e nunca obrigação:



  • 🎯 Defina um limite fixo de valor antes de apostar.

  • ⏱️ Estabeleça tempo de jogo para evitar excessos.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando a aposta.

  • 🧘 Aposte em momentos de calma, nunca sob pressão.

  • 🤝 Caso sinta necessidade, procure apoio especializado.


➡️ Aposte com consciência e transforme o jogo em diversão responsável.

UOL - Admin

Palpites

