Betis x Alavés: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Escalações, La Liga - 22/08
Betis x Alavés: palpite com Odds Altas +7 e +8 para o duelo da La Liga nesta sexta-feira (22/08), às 16h30, no Estádio Olímpico de La Cartuja. Veja abaixo os prognósticos com odds baixas, médias e altas, o super palpite e onde assistir.
Betis x Alavés: Palpite com odds baixas
🔎 Perfil conservador, ideal para quem busca segurança em apostas de maior probabilidade, mesmo com retorno mais limitado.
- ⚽ Palpite: Resultado Final: Betis vence – odd 1.81
- 🛡️ Palpite: Empate anula aposta para o Betis – odd 1.32
- ❌ Palpite: Ambos marcam: NÃO – odd 1.71
- 📉 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.28
- 🟢 Palpite: Dupla chance Betis ou Empate – odd 1.21
🔎 O favoritismo do Betis em casa é claro, sustentado pela posse de bola e maior qualidade ofensiva. O Alavés costuma sofrer quando joga fora, por isso os mercados de proteção como empate anula e dupla chance ganham valor. A tendência de poucos gols também é coerente, já que os visitantes devem jogar fechados.
Betis x Alavés: Palpite com odds médias
🔎 Perfil equilibrado, para quem busca retorno intermediário sem se expor tanto ao risco.
- 🎯 Palpite: Betis vence e menos de 3.5 gols – odd 2.26
- 🥅 Palpite: Mais de 9.5 escanteios no jogo – odd 2.10
- 🔄 Palpite: Intervalo empate / Betis vence no final – odd 2.75
- 🦶 Palpite: Isco finaliza pelo menos 2 vezes – odd 2.40
- 🚩 Palpite: Betis mais de 5.5 escanteios – odd 2.15
🔎 O Betis tende a ter a posse e criar mais chances, mas pode demorar a furar a defesa do Alavés. Esse cenário favorece o mercado de intervalo/resultado. O volume ofensivo pelos lados deve gerar escanteios, e jogadores criativos como Isco têm boas chances de finalizar mais de uma vez.
Betis x Alavés: Palpite com odds altas
🔎 Perfil agressivo, indicado para quem busca retornos mais expressivos e aceita maior risco.
- 🔥 Palpite: Placar exato 1-0 para o Betis – odd 5.60
- 🎲 Palpite: Placar exato 2-1 para o Betis – odd 8.40
- 🦁 Palpite: Betis vence por exatamente 1 gol de diferença – odd 3.60
- ⚡ Palpite: Betis vence os dois tempos – odd 5.40
- 🚀 Palpite: Gol de cabeça de Borja Iglesias – odd 7.50
🔎 O Betis costuma vencer com margens curtas, o que dá valor ao mercado de vitória por 1 gol e placares exatos. A bola parada e cruzamentos laterais podem favorecer Borja Iglesias pelo alto. Já a aposta em vitória nos dois tempos exige domínio total do Betis, algo mais arriscado, mas possível diante do Alavés.
🔥 Super Palpite Betis x Alavés
⭐ Palpite: Betis vence e menos de 3.5 gols – odd 2.26
🔎 Combina o favoritismo do time da casa com a tendência de placar baixo. O Betis dificilmente goleia adversários que se fecham em bloco, e o Alavés deve adotar postura cautelosa. É um palpite com risco moderado e excelente equilíbrio entre probabilidade e valor da odd.
📝 Ficha de Jogo
- 🗓️ Data: Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 🏆 Competição: La Liga – 2ª rodada
- 🏟️ Estádio: Olímpico de La Cartuja (Sevilha)
📺 Onde Assistir
Real Betis x Alaves: Palpite do Dia
Real Betis x Alaves: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Real Betis x Alaves: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar deve ser lazer e nunca obrigação:
- 🎯 Defina um limite fixo de valor antes de apostar.
- ⏱️ Estabeleça tempo de jogo para evitar excessos.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando a aposta.
- 🧘 Aposte em momentos de calma, nunca sob pressão.
- 🤝 Caso sinta necessidade, procure apoio especializado.
➡️ Aposte com consciência e transforme o jogo em diversão responsável.