Besiktas x St Patrick's Athl.: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - Liga Conferência

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites Besiktas x St Patrick's Athl. com odds altas +8 e +12


O duelo acontece nesta quinta-feira (14/08), às 15h00 (horário de Brasília), no Tüpraş Stadium, em Istambul, pela Liga Conferência da UEFA.


O Besiktas chega com amplo favoritismo, enfrentando um St Patrick’s que tenta surpreender fora de casa. No nosso palpite, vamos trazer mercados para todos os perfis: desde odds baixas para apostas mais seguras até superpalpites com cotações elevadas. Além disso, você verá estatísticas, momento das equipes e onde assistir ao jogo da Liga Conferência.


Besiktas x St Patrick's Athl. Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Besiktas vence sem sofrer gols odd 1.84

  • 🎯 Palpite: Mais de 3.5 gols odd 1.67

  • 🎯 Palpite: Besiktas vence ambos os tempos odd 1.45


O palpite do dia aposta na superioridade técnica e ofensiva do Besiktas, que joga em casa e deve dominar a posse e as finalizações. O time turco chega em boa forma, com elenco mais qualificado e jogando diante da sua torcida. Já o St Patrick’s Athl., apesar de vir de boa campanha na Irlanda, encara um desafio muito acima do que está acostumado, especialmente na parte defensiva.


🚀 Besiktas x St Patrick's Athl. Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 4x0 Besiktas odd 8.20

  • 🟢 Palpite: Besiktas vence e mais de 5.5 gols na partida odd 3.92

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Besiktas/Besiktas e mais de 4.5 gols odd 9.50


Essas odds elevadas refletem um cenário de domínio total do Besiktas. O time tem média alta de gols em casa e enfrenta um adversário com fragilidade defensiva, o que pode resultar em goleada.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Besiktas x St Patrick's Athl.



  • 🔥 Placar exato 5x0 Besiktas  - odd 12.00 


Com um ataque veloz e peças decisivas, o Besiktas pode transformar a partida em uma exibição de força. Contra um St Patrick’s que raramente enfrenta ataques tão qualificados, um placar elástico é plausível, especialmente se o time turco mantiver o ritmo mesmo após abrir vantagem.


💰 Palpites de Odds Baixas Besiktas x St Patrick's Athl.



  • 🔵 Mais de 2.5 gols odd 1.26

  • 🟢 Ambas as equipes marcam: Não odd 1.72

  • 🟡 Besiktas marca no 1º tempo odd 1.19


Informações do Jogo: Besiktas x St Patrick's Athl.: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Besiktas x St Patrick's Athl. – Liga Conferência da UEFA

  • 📅 Data: 14/08/2025

  • Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Tüpraş Stadium, Istambul

  • 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


Para mais prognósticos e análises, confira nosso palpite de futebol para hoje, com dicas e cotações atualizadas.


📺 Onde Assistir Besiktas x St Patrick's Athl.


Até o momento, não há transmissão oficial confirmada no Brasil. É possível que casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet disponibilizem streaming ao vivo para clientes cadastrados e com saldo na conta.


Como Besiktas e St Patrick's Athl. Chegam Para o Confronto


O Besiktas vive um bom momento, com início de temporada promissor e boas atuações nas fases iniciais da Liga Conferência. Com reforços de peso e uma defesa sólida, o time turco busca manter o controle desde o início e garantir uma vitória tranquila em casa.


St Patrick’s Athl., por sua vez, chega como azarão absoluto. O clube irlandês tem um elenco limitado e vem de partidas equilibradas no campeonato nacional, mas enfrenta agora um nível de exigência muito superior. Jogar fora contra um gigante europeu exige disciplina defensiva e aproveitamento máximo das poucas chances criadas.


 

Besiktas x St Patrick's Athl.: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Besiktas x St Patrick's Athl.: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
St Patrick's Athl.
1 - 4
Besiktas

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Besiktas
Empate
St Patrick's Athl.

Jogo Responsável


Apostar deve ser sempre uma forma de entretenimento, não um meio de renda. Defina limites, controle seu bankroll e não persiga prejuízos. Para mais informações, acesse nossa página sobre Jogo Responsável.

UOL - Admin

