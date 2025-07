Besiktas x Shakhtar Donetsk: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Europa 2025

Besiktas e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quinta-feira, 24 de julho, em partida válida pela Liga Europa. A bola rola às 15h00 (horário de Brasília) no Estádio Vodafone Arena, em Túrquia. Você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje.

O Besiktas vai a campo em um confronto de peso pela Liga Europa. É um jogo importante para o time turco, que busca uma boa performance na competição continental.

Já o Shakhtar Donetsk, por sua vez, vem de um histórico de invencibilidade na atual temporada da Liga Europa. O time ucraniano demonstra boa forma e consistência, com um desempenho ofensivo notável.

Confira nosso palpite de Besiktas x Shakhtar Donetsk, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Veja também nossos melhores palpites.

Besiktas x Shakhtar Donetsk Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Besiktas x Shakhtar Donetsk, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na competição.



Total de Gols (Mais/Menos) - Mais de 2.5 gols - odd 1.81 na Esportes da Sorte



Shakhtar Donetsk - Menos de 1.5 Gols - odd 1.51 na Esportes da Sorte



Empate anula aposta Besikas - odd 1.68 na Esportes da Sorte



Total de Gols (Mais/Menos) - Mais de 2.5 gols odd 1.81

O Shakhtar Donetsk tem um histórico recente de muitos gols em seus jogos. Nesta temporada, o time ucraniano marcou seis gols em duas partidas, com uma média de três gols por jogo. Essa alta média de gols marcados sugere que a equipe tem um ataque potente e cria muitas oportunidades.Além disso, a defesa do Shakhtar Donetsk ainda não sofreu gols na competição. Isso pode indicar um controle de jogo que permite ao ataque ter mais liberdade, ou que os adversários têm dificuldade em furar o bloqueio defensivo, resultando em menos chances para eles e mais para o Shakhtar.

Shakhtar Donetsk - Menos de 1.5 gols odd 1.51

O Shakhtar Donetsk demonstrou grande poder ofensivo em seus últimos jogos, marcando seis gols em duas partidas disputadas na Liga Europa, o que resulta em uma média de três gols por jogo. Esse desempenho mostra que o ataque da equipe está em excelente fase e consegue balançar as redes com frequência.

Empate anula aposta Besikas - odd 1.68 na Esportes da Sorte

Embora o Shakhtar Donetsk esteja invicto e com bom desempenho ofensivo (média de três gols por jogo), o Besiktas pode se beneficiar do fator casa para equilibrar o confronto. A aposta "Empate anula aposta" oferece uma segurança extra, pois se o jogo terminar empatado, o valor apostado é devolvido, diminuindo o risco para o apostador.

Besiktas x Shakhtar Donetsk - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Besiktas x Shakhtar Donetsk sem transmissão oficial confirmada. A partida está marcada para às 15h00, desta quinta-feira, no Estádio Vodafone Arena.

Tudo o que você precisa saber de Besiktas x Shakhtar Donetsk:



⚽️ Confronto: Besiktas x Shakhtar Donetsk - Liga Europa



? Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)



?️ Local: Estádio Vodafone Arena, Túrquia



? Onde vai passar Besiktas x Shakhtar Donetsk: Sem transmissão oficial confirmada



Besiktas x Shakhtar Donetsk - Últimos 5 jogos Entre Os Times

De acordo com as estatísticas disponíveis, Besiktas e Shakhtar Donetsk nunca se enfrentaram antes. Este será o primeiro confronto entre as duas equipes, o que torna a partida ainda mais interessante e imprevisível.

Lembre-se de seguir sempre um Jogo Responsável.