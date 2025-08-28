Besiktas x Lausanne: Palpite, Odds +9 e Onde Assistir Liga Conferência (28/08)

Confira os melhores palpites para Besiktas x Lausanne, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Besiktas e Lausanne se enfrentam pelos playoffs da Liga Conferência quinta-feira, dia 28 de julho, às 14h (horário de Brasília), no Tupras Stadium. No primeiro jogo, empate em 1x1.

Palpites de Besiktas x Lausanne: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da UEFA Conference League 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Besiktas e Lausanne para trazer as melhores dicas de apostas. O empate em 1x1 na primeira partida sugere um jogo aberto e com gols. O Besiktas, jogando em casa, é o grande favorito para o confronto.



⚽ Resultado Final - Besiktas - Odd de 1.39 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.52 na Stake



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.65 na Novibet



Palpites Alternativos Besiktas x Lausanne



⚽ Handicap Asiático: Besiktas -1.5 - Odd de 1.80 na Stake



⚽ Besiktas vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.20 na Superbet



⚽ Besiktas vence o 1º Tempo - Odd de 1.60 na Esportes da Sorte



Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time da casa. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.

Palpites de Odds Baixas Besiktas x Lausanne

Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.



⚽ Classificação: Besiktas - Odd de 1.20 na Stake



⚽ Besiktas marca a qualquer momento - Odd de 1.05 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.15 na Superbet



Palpites de Odds Médias Besiktas x Lausanne



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.25 na Superbet



⚽ Besiktas vence por 2 gols de diferença - Odd de 3.50 na Novibet



⚽ Total de escanteios - Acima de 10.5 - Odd de 2.20 na Stake



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de o Besiktas vencer com um placar mais elástico ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Besiktas x Lausanne



⚽ Intervalo/Final do jogo. Empate/Besiktas - Odd de 4.20 na Stake



⚽ Total de Gols Contra - Mais de 0.5 - Odd de 9.10 na Superbet



⚽ Placar Exato: 3x1 para o Besiktas - Odd de 9.73 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Lausanne.

Informações do Jogo: Besiktas x Lausanne: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Besiktas x Lausanne - Liga Conferência (playoffs)

Data: 28/07/2025

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Tupras Stadium, Istambul (Turquia)

Transmissão: Não confirmada para o Brasil



Como Besiktas e Lausanne Chegam Para o Confronto

O Besiktas chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com o desafio de vencer em casa após um empate de 1 a 1 na primeira partida. A equipe turca tem um ataque forte, com uma média de 2.7 gols marcados, e uma defesa mais vulnerável, com 1.3 gols sofridos. O time buscará impor seu ritmo de jogo para garantir a classificação.

O Lausanne, por sua vez, conseguiu um bom resultado em casa e buscará um bom resultado para confirmar a classificação. A equipe tem um ataque com uma média de 2.4 gols marcados e uma defesa mais sólida, com 0.8 gols sofridos. O Lausanne tentará manter a solidez defensiva e aproveitar os contra-ataques para marcar o gol que selaria a classificação.