Besiktas x Basaksehir Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Liga Turca, 13/09/2025

Besiktas x Basaksehir: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Besiktas e Basaksehir medem forças neste sábado, 13/09, em encontro válido pela Liga Turca que arranca às 14:00 (horário de Brasília). O jogo acontece no Estádio Vodafone, em Istambul, Turquia.

O confronto promete ser equilibrado: o Besiktas tem média de 1 gol por jogo, enquanto o Basaksehir aparece mais sólido defensivamente, mas com ataque menos eficiente, marcando apenas 0,5 gol por partida.

Será um duelo entre a busca por regularidade do Besiktas e a tentativa do Basaksehir de transformar solidez em vitórias.

Besiktas x Basaksehir Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Besiktas: 1.68

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.65

🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.64



⚖️ Besiktas x Basaksehir Palpite Odds Médias



🎯 Resultado Exato: 2-1: 7.44

🎯 Handicap Asiático - Besiktas (-0.75): 1.81

🎯 Empate: 3.87



🚀 Besiktas x Basaksehir Palpite Odds Altas



🎯 Vitória do Basaksehir: 4.39

🎯 Resultado Exato: 1-1: 6.64

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Basaksehir: 10.09



Besiktas x Basaksehir: Onde Assistir ao Vivo no Brasil

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Besiktas x Basaksehir - Liga Turca



📅 Data: 13/09/2025



⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Vodafone, Istambul



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Besiktas x Basaksehir: Escalações prováveis

Besiktas: Mert Gunok; Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Tiago Djaló, David Jurásek; Kartal Yilmaz, Wilfred Ndidi, Rafa Silva, Orkun Kökçü; Ernest Muci, Tammy Abraham.

Basaksehir: Deniz Dilmen; Festy Ebosele, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Jerome Opoku; Miguel Crespo, Onur Ergun, Olivier Kemen, Abbos Fayzullaev; Eldor Shomurodov, Yusuf Sari

Como Besiktas e Basaksehir Chegam Para o Confronto

Na Liga Turca 2025/26, Besiktas e Basaksehir se enfrentam em busca de afirmação nas primeiras rodadas.

O Besiktas ocupa a 11ª posição, com 3 pontos em 2 jogos, após 1 vitória e 1 derrota, tendo marcado 2 gols e sofrido 3.

Já o Basaksehir aparece em 13º lugar, somando 2 pontos, com 2 empates em 2 partidas, anotando apenas 1 gol e sofrendo 1.