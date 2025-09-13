- D
Besiktas x Basaksehir Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Liga Turca, 13/09/2025
Besiktas x Basaksehir: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Besiktas e Basaksehir medem forças neste sábado, 13/09, em encontro válido pela Liga Turca que arranca às 14:00 (horário de Brasília). O jogo acontece no Estádio Vodafone, em Istambul, Turquia.
O confronto promete ser equilibrado: o Besiktas tem média de 1 gol por jogo, enquanto o Basaksehir aparece mais sólido defensivamente, mas com ataque menos eficiente, marcando apenas 0,5 gol por partida.
Será um duelo entre a busca por regularidade do Besiktas e a tentativa do Basaksehir de transformar solidez em vitórias.
Besiktas x Basaksehir Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Besiktas: 1.68
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.65
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.64
⚖️ Besiktas x Basaksehir Palpite Odds Médias
- 🎯 Resultado Exato: 2-1: 7.44
- 🎯 Handicap Asiático - Besiktas (-0.75): 1.81
- 🎯 Empate: 3.87
🚀 Besiktas x Basaksehir Palpite Odds Altas
- 🎯 Vitória do Basaksehir: 4.39
- 🎯 Resultado Exato: 1-1: 6.64
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Basaksehir: 10.09
Besiktas x Basaksehir: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Besiktas x Basaksehir - Liga Turca
- 📅 Data: 13/09/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Vodafone, Istambul
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Besiktas x Basaksehir: Escalações prováveis
Besiktas: Mert Gunok; Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Tiago Djaló, David Jurásek; Kartal Yilmaz, Wilfred Ndidi, Rafa Silva, Orkun Kökçü; Ernest Muci, Tammy Abraham.
Basaksehir: Deniz Dilmen; Festy Ebosele, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Jerome Opoku; Miguel Crespo, Onur Ergun, Olivier Kemen, Abbos Fayzullaev; Eldor Shomurodov, Yusuf Sari
Como Besiktas e Basaksehir Chegam Para o Confronto
Na Liga Turca 2025/26, Besiktas e Basaksehir se enfrentam em busca de afirmação nas primeiras rodadas.
O Besiktas ocupa a 11ª posição, com 3 pontos em 2 jogos, após 1 vitória e 1 derrota, tendo marcado 2 gols e sofrido 3.
Já o Basaksehir aparece em 13º lugar, somando 2 pontos, com 2 empates em 2 partidas, anotando apenas 1 gol e sofrendo 1.
Besiktas x Istanbul Basaksehir: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Besiktas x Istanbul Basaksehir: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Besiktas x Istanbul Basaksehir: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
