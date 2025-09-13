Assine UOL
Besiktas
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V
Süper Lig - Turkey
Tüpraş Stadyumu
Istanbul Basaksehir
  • E
  • D
  • E
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.66
x
3.9
2
4.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.62
x
4.14
2
5.02
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.6
x
4
2
5.05
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.6
x
3.95
2
4.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.6
x
4
2
5.25
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 10:31

Besiktas x Basaksehir Palpite, Odds +10, Onde Assistir, Liga Turca, 13/09/2025

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Besiktas x Basaksehir: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Besiktas e Basaksehir medem forças neste sábado, 13/09, em encontro válido pela Liga Turca que arranca às 14:00 (horário de Brasília). O jogo acontece no Estádio Vodafone, em Istambul, Turquia.


O confronto promete ser equilibrado: o Besiktas tem média de 1 gol por jogo, enquanto o Basaksehir aparece mais sólido defensivamente, mas com ataque menos eficiente, marcando apenas 0,5 gol por partida.


Será um duelo entre a busca por regularidade do Besiktas e a tentativa do Basaksehir de transformar solidez em vitórias.


Besiktas x Basaksehir Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Besiktas: 1.68

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.65

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.64


⚖️ Besiktas x Basaksehir Palpite Odds Médias 



  • 🎯 Resultado Exato: 2-1: 7.44

  • 🎯 Handicap Asiático - Besiktas (-0.75): 1.81

  • 🎯 Empate: 3.87


🚀 Besiktas x Basaksehir Palpite Odds Altas



  • 🎯 Vitória do Basaksehir: 4.39

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 6.64

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Basaksehir: 10.09


Besiktas x Basaksehir: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Besiktas x Basaksehir - Liga Turca

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Vodafone, Istambul

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Besiktas x Basaksehir: Escalações prováveis


Besiktas: Mert Gunok; Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Tiago Djaló, David Jurásek; Kartal Yilmaz, Wilfred Ndidi, Rafa Silva, Orkun Kökçü; Ernest Muci, Tammy Abraham.


Basaksehir: Deniz Dilmen; Festy Ebosele, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Jerome Opoku; Miguel Crespo, Onur Ergun, Olivier Kemen, Abbos Fayzullaev; Eldor Shomurodov, Yusuf Sari


Como Besiktas e Basaksehir Chegam Para o Confronto


Na Liga Turca 2025/26, Besiktas e Basaksehir se enfrentam em busca de afirmação nas primeiras rodadas.


O Besiktas ocupa a 11ª posição, com 3 pontos em 2 jogos, após 1 vitória e 1 derrota, tendo marcado 2 gols e sofrido 3.


Já o Basaksehir aparece em 13º lugar, somando 2 pontos, com 2 empates em 2 partidas, anotando apenas 1 gol e sofrendo 1.

Ver mais Ver menos

Besiktas x Istanbul Basaksehir: Palpite do Dia

Besiktas Vence
Superbet logo
1.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Besiktas x Istanbul Basaksehir: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Besiktas x Istanbul Basaksehir: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Süper Lig
Besiktas
0 - 2
Istanbul Basaksehir
2024 Süper Lig
Istanbul Basaksehir
0 - 0
Besiktas
2023 Süper Lig
Istanbul Basaksehir
1 - 1
Besiktas
2023 Süper Lig
Besiktas
1 - 0
Istanbul Basaksehir
2022 Süper Lig
Istanbul Basaksehir
0 - 2
Besiktas

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Besiktas
Empate
Istanbul Basaksehir

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

Ver mais Ver menos

