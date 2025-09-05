Bermuda x Jamaica, Palpite, Odds 3.5+, 7+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo

Bermuda e Jamaica se enfrentam nesta sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 19h00 (horário de Brasília) no Estádio Nacional de Bermudas. A transmissão do jogo será no canal GOAT.

O confronto promete ser disputado, com as duas equipes buscando a vitória para avançar na competição. A Jamaica, com um histórico mais consolidado, busca se firmar, enquanto Bermuda tenta surpreender.

Confira os nossos palpites de Bermuda x Jamaica e saiba onde assistir ao vivo.

Bermuda x Jamaica: Palpite



🎯 Jamaica para vencer - odd 1.80



🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.75



🎯 Total de gols: Menos de 2.5 - odd 1.65



Palpites Alternativos Bermuda x Jamaica

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A análise dos jogos recentes mostra que as defesas podem se destacar, tornando o jogo mais estratégico.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de analisar cada detalhe dos confrontos. A estratégia e o conhecimento sobre as equipes são fundamentais.



🎯 Total de escanteios: Menos de 9.5 - odd 2.10



🎯 Jamaica vence por 1 gol** - odd 3.50



🎯 Intervalo/Final de jogo: Empate/Jamaica - odd 5.00



Super Palpites Bermuda x Jamaica

- 🚀 Resultado correto: 0x2 - odd 7.00

💰 Palpites de Odds Baixas Bermuda x Jamaica

As odds baixas são ideais para quem busca apostas mais seguras.



🔵 Total de gols: Menos de 1.5 - odd 2.10



🟢 Jamaica vence o 1º tempo - odd 2.20



🟡 Total de chutes no gol: Menos de 7.5 - odd 2.35



⚖️ Palpites de Odds Médias Bermuda x Jamaica

As odds médias trazem um equilíbrio entre risco e potencial de ganho.



🔵 Jamaica marca o primeiro gol - odd 2.80



🟢 Empate anula aposta: Jamaica - odd 3.00



🟡 Handicap asiático: Jamaica -1 - odd 3.20



🚀 Palpites de Odds Altas Bermuda x Jamaica

Apostar em odds altas pode trazer grandes recompensas, mas exige mais análise e cautela.



🔵 Placar Exato: 0x3 - odd 8.00



🟢 Jogador a marcar: Michail Antonio - odd 6.00



🟡 Ambos marcam e Jamaica vence - odd 6.50



Bermuda x Jamaica: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Bermuda x Jamaica - Eliminatórias Copa do Mundo 2026



📅 Data: 05/09/2025



⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Nacional de Bermudas



📺 Transmissão: GOAT



Como Bermuda e Jamaica Chegam Para o Confronto

O jogo entre Bermuda e Jamaica promete ser estratégico. A Jamaica, com uma campanha mais consistente, busca somar pontos fora de casa, enquanto Bermuda tenta surpreender diante de sua torcida. A necessidade de vitória é grande para ambas as equipes, que buscam se manter firmes na competição. O confronto direto pode ser decisivo para as pretensões das seleções.

Últimos Jogos do Bermuda

Bermuda teve resultados variados em suas últimas partidas, mostrando um desempenho irregular. A equipe busca melhorar sua consistência para obter melhores resultados nas Eliminatórias. Apesar de alguns resultados positivos, a defesa precisa se ajustar para evitar gols. O time tenta encontrar o equilíbrio ideal para os próximos jogos.



✅ Bermuda 2x1 Cuba - Amistoso



✅ Bermuda 2x1 Ilhas Caiman - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Honduras 2x0 Bermuda - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Bermuda 0x3 Honduras - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ República Dominicana 1x0 Bermuda - Eliminatórias Copa do Mundo



Últimos Jogos do Jamaica

A Jamaica vem de resultados mistos. A equipe mostrou ter potencial ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para ter sucesso na competição. A consistência é fundamental para o time. A equipe busca manter o bom ritmo para garantir uma vaga na próxima fase.



❌ Panamá 2x1 Jamaica - Copa Ouro



✅ Jamaica 2x1 Guadalupe - Copa Ouro



❌ Jamaica 1x2 Guatemala - Copa Ouro



✅ Jamaica 3x2 Guatemala - Eliminatórias Copa do Mundo



❌ Jamaica 0x1 Nigéria - Amistoso



Nossa Opinião para Bermuda x Jamaica

Acreditamos que a Jamaica, com seu histórico e elenco, é favorita neste confronto. Apesar da possibilidade de surpresas, a tendência é que a Jamaica controle o jogo. A estratégia e a eficiência nos momentos decisivos serão cruciais. Acreditamos em um jogo com poucos gols e com a Jamaica levando a melhor. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.