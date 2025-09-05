Assine UOL
Bermuda
World Cup - Qualification CONCACAF - World Wide
Dame Flora Duffy National Sports Centre
Jamaica
Bermuda x Jamaica, Palpite, Odds 3.5+, 7+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Bermuda e Jamaica se enfrentam nesta sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 19h00 (horário de Brasília) no Estádio Nacional de Bermudas. A transmissão do jogo será no canal GOAT.


O confronto promete ser disputado, com as duas equipes buscando a vitória para avançar na competição. A Jamaica, com um histórico mais consolidado, busca se firmar, enquanto Bermuda tenta surpreender.


Confira os nossos palpites de Bermuda x Jamaica e saiba onde assistir ao vivo.


Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Bermuda x Jamaica: Palpite



  • 🎯 Jamaica para vencer - odd 1.80 

  • 🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.75 

  • 🎯 Total de gols: Menos de 2.5 - odd 1.65


Palpites Alternativos Bermuda x Jamaica


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A análise dos jogos recentes mostra que as defesas podem se destacar, tornando o jogo mais estratégico.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de analisar cada detalhe dos confrontos. A estratégia e o conhecimento sobre as equipes são fundamentais. 



  • 🎯 Total de escanteios: Menos de 9.5 - odd 2.10 

  • 🎯 Jamaica vence por 1 gol** - odd 3.50 

  • 🎯 Intervalo/Final de jogo: Empate/Jamaica - odd 5.00


Super Palpites Bermuda x Jamaica


- 🚀 Resultado correto: 0x2 - odd 7.00


💰 Palpites de Odds Baixas Bermuda x Jamaica


As odds baixas são ideais para quem busca apostas mais seguras.



  • 🔵 Total de gols: Menos de 1.5 - odd 2.10 

  • 🟢 Jamaica vence o 1º tempo - odd 2.20 

  • 🟡 Total de chutes no gol: Menos de 7.5 - odd 2.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Bermuda x Jamaica


As odds médias trazem um equilíbrio entre risco e potencial de ganho.



  • 🔵 Jamaica marca o primeiro gol - odd 2.80 

  • 🟢 Empate anula aposta: Jamaica - odd 3.00 

  • 🟡 Handicap asiático: Jamaica -1 - odd 3.20


🚀 Palpites de Odds Altas Bermuda x Jamaica


Apostar em odds altas pode trazer grandes recompensas, mas exige mais análise e cautela.



  • 🔵 Placar Exato: 0x3 - odd 8.00 

  • 🟢 Jogador a marcar: Michail Antonio - odd 6.00 

  • 🟡 Ambos marcam e Jamaica vence - odd 6.50


Bermuda x Jamaica: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Bermuda x Jamaica - Eliminatórias Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional de Bermudas

  • 📺 Transmissão: GOAT


Como Bermuda e Jamaica Chegam Para o Confronto


O jogo entre Bermuda e Jamaica promete ser estratégico. A Jamaica, com uma campanha mais consistente, busca somar pontos fora de casa, enquanto Bermuda tenta surpreender diante de sua torcida. A necessidade de vitória é grande para ambas as equipes, que buscam se manter firmes na competição. O confronto direto pode ser decisivo para as pretensões das seleções.


Últimos Jogos do Bermuda


Bermuda teve resultados variados em suas últimas partidas, mostrando um desempenho irregular. A equipe busca melhorar sua consistência para obter melhores resultados nas Eliminatórias. Apesar de alguns resultados positivos, a defesa precisa se ajustar para evitar gols. O time tenta encontrar o equilíbrio ideal para os próximos jogos.



  • ✅ Bermuda 2x1 Cuba - Amistoso

  • ✅ Bermuda 2x1 Ilhas Caiman - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Honduras 2x0 Bermuda - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Bermuda 0x3 Honduras - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ República Dominicana 1x0 Bermuda - Eliminatórias Copa do Mundo


Últimos Jogos do Jamaica


A Jamaica vem de resultados mistos. A equipe mostrou ter potencial ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para ter sucesso na competição. A consistência é fundamental para o time. A equipe busca manter o bom ritmo para garantir uma vaga na próxima fase.



  • ❌ Panamá 2x1 Jamaica - Copa Ouro

  • ✅ Jamaica 2x1 Guadalupe - Copa Ouro

  • ❌ Jamaica 1x2 Guatemala - Copa Ouro

  • ✅ Jamaica 3x2 Guatemala - Eliminatórias Copa do Mundo

  • ❌ Jamaica 0x1 Nigéria - Amistoso


Nossa Opinião para Bermuda x Jamaica


Acreditamos que a Jamaica, com seu histórico e elenco, é favorita neste confronto. Apesar da possibilidade de surpresas, a tendência é que a Jamaica controle o jogo. A estratégia e a eficiência nos momentos decisivos serão cruciais. Acreditamos em um jogo com poucos gols e com a Jamaica levando a melhor. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. 

Bermuda x Jamaica: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Lesotho - South Africa
2
1.25
Uganda - Mozambique
1
1.82
Australia - New Zealand
1
1.57
Múltipla
3.57
x
Aposta
20
=
Ganhos
71.44
Bermuda x Jamaica: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bermuda x Jamaica: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Jamaica
0 - 0
Bermuda
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Jamaica
0 - 0
Bermuda
2020 Friendlies
Jamaica
2 - 0
Bermuda

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bermuda
Empate
Jamaica

Jogo Responsável


As apostas esportivas são uma forma de entretenimento e devem ser tratadas com responsabilidade. Lembre-se que apostar envolve riscos e não deve comprometer o dinheiro destinado às suas contas pessoais ou da sua casa. Divirta-se, mas jogue com moderação.

