Benim x Zimbábue: Palpite, Odds +6, +7, Onde Assistir, Eliminatórias Africanas, 05/09

Benim x Zimbábue: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 7ª rodada das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, que acontece nesta sexta-feira (05/09), às 13h (horário de Brasília), no Alassane Ouattara Ebimpé Olympic Stadium, em Ebimpé, sem transmissão para o Brasil.

O jogo é válido pela fase de grupos do Grupo A do torneio. O Zimbábue está na lanterna, na 6ª posição com apenas quatro pontos. O Benim está em uma posição superior, na 3ª colocação com oito pontos. O Benim chega com um desempenho ofensivo superior e tem um histórico de duas vitórias e um empate contra o Zimbábue.

Benim x Zimbábue Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final: Benim - odd 2.23

- odd 2.23

🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.45

- odd 1.45

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.61



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times. O Benim vive um bom momento, com um desempenho superior no campeonato e um histórico de não perder para o Zimbábue. A equipe tem uma média de 1 gol marcado por jogo e uma defesa sólida, que sofre em média 1.17 gols por partida.

O Zimbábue, por sua vez, tem um desempenho defensivo inferior, com uma média de 1.5 gols sofridos por jogo e ainda não venceu na competição. O jogo tem tudo para ser de poucos gols, já que 50% dos jogos do Benim e 67% dos jogos do Zimbábue tiveram menos de 2.5 gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Benim x Zimbábue



🎯 Palpite: Faixa De Gols: 0-1 - odd 2.43

- odd 2.43

🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos Os Times Marcam: Menos de 2.5 e Não - odd 1.81

- odd 1.81

🎯 Palpite: Benim - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.22



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar com poucos gols ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. A aposta na vitória do Benim sem sofrer gols reflete a confiança na sua defesa. O histórico recente do Zimbábue é de poucos gols marcados, o que reforça o palpite para uma partida com o placar baixo.

💰 Benim x Zimbábue: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Benim Ou Empate - odd 1.30

- odd 1.30

🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.54

- odd 1.54

🟡 Palpite: Benim (-0.5) - odd 2.16



⚖️ Benim x Zimbábue: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Empate - odd 3.07

- odd 3.07

🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.64

- odd 2.64

🟡 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.37



🚀 Benim x Zimbábue: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 4.99

- odd 4.99

🟢 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 6.68

- odd 6.68

🟡 Palpite: Empate / Zimbábue - odd 7.09



Benim x Zimbábue: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Benim e Zimbábue é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos nas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. O Benim, em busca de consolidar sua posição na tabela, tem um desempenho superior ao do Zimbábue, que luta para não ser eliminado. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Benim x Zimbábue - Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

- Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

📅 Data: 05/09/25



⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau



📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como Benim e Zimbábue Chegam Para o Confronto

O Benim chega para a partida na 3ª colocação do Grupo C, com 8 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em seus últimos 10 jogos, o time tem uma média de 1 gol marcado e 1.17 gols sofridos por jogo. A equipe tem uma sequência de duas derrotas seguidas e não vence há 2 jogos.

O Zimbábue está na 6ª e última posição do Grupo C, com 4 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de nenhuma vitória, 4 empates e 2 derrotas. O Zimbábue tem uma sequência de um empate seguido em todas as competições e não perde há dois jogos. Fora de casa, o time tem um histórico de uma vitória, um empate e uma derrota.