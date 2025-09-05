Assine UOL
Benin
World Cup - Qualification Africa
Zimbabwe
Benim x Zimbábue: Palpite, Odds +6, +7, Onde Assistir, Eliminatórias Africanas, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Benim x Zimbábue: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 7ª rodada das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, que acontece nesta sexta-feira (05/09), às 13h (horário de Brasília), no Alassane Ouattara Ebimpé Olympic Stadium, em Ebimpé, sem transmissão para o Brasil.


O jogo é válido pela fase de grupos do Grupo A do torneio. O Zimbábue está na lanterna, na 6ª posição com apenas quatro pontos. O Benim está em uma posição superior, na 3ª colocação com oito pontos. O Benim chega com um desempenho ofensivo superior e tem um histórico de duas vitórias e um empate contra o Zimbábue.


Benim x Zimbábue Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final: Benim - odd 2.23

  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.45

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.61


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times. O Benim vive um bom momento, com um desempenho superior no campeonato e um histórico de não perder para o Zimbábue. A equipe tem uma média de 1 gol marcado por jogo e uma defesa sólida, que sofre em média 1.17 gols por partida.


O Zimbábue, por sua vez, tem um desempenho defensivo inferior, com uma média de 1.5 gols sofridos por jogo e ainda não venceu na competição. O jogo tem tudo para ser de poucos gols, já que 50% dos jogos do Benim e 67% dos jogos do Zimbábue tiveram menos de 2.5 gols. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Benim x Zimbábue



  • 🎯 Palpite: Faixa De Gols: 0-1 - odd 2.43

  • 🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos Os Times Marcam: Menos de 2.5 e Não - odd 1.81

  • 🎯 Palpite: Benim - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.22


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar com poucos gols ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. A aposta na vitória do Benim sem sofrer gols reflete a confiança na sua defesa. O histórico recente do Zimbábue é de poucos gols marcados, o que reforça o palpite para uma partida com o placar baixo.


💰 Benim x Zimbábue: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Benim Ou Empate - odd 1.30

  • 🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.54

  • 🟡 Palpite: Benim (-0.5) - odd 2.16


⚖️ Benim x Zimbábue: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Empate - odd 3.07

  • 🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.64

  • 🟡 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.37


🚀 Benim x Zimbábue: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 4.99

  • 🟢 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 6.68

  • 🟡 Palpite: Empate / Zimbábue - odd 7.09


Benim x Zimbábue: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Benim e Zimbábue é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos nas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. O Benim, em busca de consolidar sua posição na tabela, tem um desempenho superior ao do Zimbábue, que luta para não ser eliminado. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Benim x Zimbábue - Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

  • 📅 Data: 05/09/25

  • ⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


Como Benim e Zimbábue Chegam Para o Confronto


O Benim chega para a partida na 3ª colocação do Grupo C, com 8 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em seus últimos 10 jogos, o time tem uma média de 1 gol marcado e 1.17 gols sofridos por jogo. A equipe tem uma sequência de duas derrotas seguidas e não vence há 2 jogos.


O Zimbábue está na 6ª e última posição do Grupo C, com 4 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de nenhuma vitória, 4 empates e 2 derrotas. O Zimbábue tem uma sequência de um empate seguido em todas as competições e não perde há dois jogos. Fora de casa, o time tem um histórico de uma vitória, um empate e uma derrota.

Benin x Zimbabwe: Palpite do Dia

Benin Vence
Superbet logo
2.25
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

Múltipla do Dia
Nigeria - Rwanda
1
1.41
Bahia - Confiança
1
1.31
Lesotho - South Africa
2
1.26
Múltipla
2.33
x
Aposta
20
=
Ganhos
46.55
Benin x Zimbabwe: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Benin x Zimbabwe: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Zimbabwe
2 - 2
Benin

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Benin
Empate
Zimbabwe

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

