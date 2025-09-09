- V
Benim x Lesoto, Palpite; Odds Altas 3+, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (09/09)
Benim e Lesoto se enfrentam nesta terça-feira (09) em jogo que vale muito para as pretensões do time da casa. O duelo acontece no Estádio Felix Houphouet-Boigny, às 16h00, pela 8ª rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo.
De um lado, o Benim, na 2ª posição do grupo, busca uma vitória para se manter firme na briga pela classificação. Do outro, o Lesoto, em 5º lugar, tenta somar pontos para melhorar sua campanha e complicar a vida do favorito.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Benim x Lesoto, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir. Acompanhe!
Benim x Lesoto Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🟢 Baixo Risco: Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd 1.44 na Superbet. O Lesoto não marcou gols nos últimos três confrontos diretos e o jogo tende a ser de poucas chances.
- 🟡 Médio Risco: Benim vence - Odd 1.54 na Bet365. O Benim é tecnicamente superior, briga pela classificação e joga como mandante contra um adversário frágil.
- 🔴 Alto Risco: Resultado Correto: Benim 1 a 0 - Odd 3.90 na Betnacional. Este placar reflete a vitória do favorito em um jogo de poucos gols, exatamente como foi o último triunfo do Benim sobre o Lesoto.
Palpites Alternativos Benim x Lesoto
- Menos de 2,5 gols - Com odd de 1.47, é uma ótima alternativa, já que 86% dos jogos do Lesoto e o histórico do confronto apontam para um placar baixo.
- Empate Anula Aposta: Benim - Com odd de 1.16, esta aposta oferece segurança máxima, devolvendo o dinheiro em caso de empate.
Super Palpites Benim x Lesoto
- Benim vence & Não para Ambas Marcam. Esta aposta combinada une a vitória do favorito com a grande probabilidade de o Lesoto não marcar gols, oferecendo um retorno maior do que a vitória simples.
💰 Palpites de Odds Baixas Benim x Lesoto
- 🟢 Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd 1.44: O histórico do confronto é claro: o Lesoto não conseguiu marcar um gol sequer nos últimos três jogos contra o Benim. Com um ataque frágil, a chance de apenas uma ou nenhuma equipe marcar é altíssima.
⚖️ Palpites de Odds Médias Benim x Lesoto
- 🟡 Benim vence - Odd 1.54 Risco: Médio Justificativa: O Benim é o vice-líder do grupo e precisa da vitória para seguir na luta pela vaga. Jogando como mandante contra o 5º colocado, a superioridade técnica e a motivação devem fazer a diferença para garantir os três pontos.
🚀 Palpites de Odds Altas Benim x Lesoto
- 🔴 Resultado Correto: Benim 1 a 0 - Odd 3.90: Este placar é o favorito nas casas de apostas e reflete perfeitamente o cenário do jogo. Uma vitória magra do Benim, em um confronto tático e com poucos gols, assim como foi o último triunfo sobre este mesmo adversário.
Benim x Lesoto: Onde Assistir e Ficha do Jogo
- Confronto: Benim x Lesoto - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data: 09/09/2025
- Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Felix Houphouet-Boigny, Abidjan (local neutro)
- Transmissão: FIFA+
Como Benim e Lesoto Chegam Para o Confronto
O Benim chega motivado e focado na classificação. A equipe está na vice-liderança do grupo e sabe que uma vitória contra o adversário mais fraco é fundamental. A equipe se destaca pela solidez defensiva, sofrendo poucos gols.
O Lesoto faz uma campanha apenas para cumprir tabela. A equipe ocupa a penúltima posição e vem de uma derrota dura de 3 a 0 em casa. O principal problema da seleção é a falta de gols, especialmente como visitante.
Últimos 5 jogos do Benim:
- ✅ Benim 1-0 Zimbábue
- ❌ Marrocos 1-0 Benim
- ❌ Benim 0-2 África do Sul
- 🟡 Zimbábue 2-2 Benim
- 🟡 Líbia 0-0 Benim
Aproveitamento: 33% (5 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 3 gols (média de 0,6 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)
Últimos 5 jogos do Lesoto:
- ❌ Lesoto 0-3 África do Sul
- 🟡 Ruanda 1-1 Lesoto
- ❌ África do Sul 2-0 Lesoto
- ❌ Marrocos 7-0 Lesoto
- ✅ Lesoto 1-0 RC Africana
Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 3 gols (média de 0,6 por jogo) Gols sofridos: 13 gols (média de 2,6 por jogo)
Nossa Opinião para Benim x Lesoto
Este é um jogo de ataque contra defesa, mas com um time da casa que não tem um grande poder de fogo. A superioridade do Benim é clara, mas o histórico aponta para um placar magro. A vitória do Benim é o resultado mais provável, em um jogo com poucos gols.
Prováveis Escalações Benim x Lesoto
Escalação Provável Benim: Marcel Dandjinou; Rachid Moumini, Cédric Hountondji, Mohamed Tijani, David Kiki; Sessi D'Almeida, Dodo Dokou, Junior Olaitan; Jodel Dossou, Steve Mounié, Andréas Hountondji.
Escalação Provável Lesoto: Sekhoane Moerane; Motlomelo Mkhwanazi, Rethabile Rasethuntsa, Rethabile Mokoko, Thabo Matsoele; Tsepang Sefali, Lisema Lebokollane, Lehlohonolo Fothoane; Jane Thabantso, Motebang Sera, Neo Mokhachane.
Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.
Benin x Lesotho: Palpite do Dia
Benin x Lesotho: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Benin x Lesotho: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
