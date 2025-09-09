Assine UOL
Benin
  • V
  • D
  • D
  • E
  • E
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Lesotho
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.53
x
3.6
2
8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.53
x
3.65
2
7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.5
x
3.45
2
6.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.54
x
3.6
2
6.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 13:31

Benim x Lesoto, Palpite; Odds Altas 3+, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (09/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Benim e Lesoto se enfrentam nesta terça-feira (09) em jogo que vale muito para as pretensões do time da casa. O duelo acontece no Estádio Felix Houphouet-Boigny, às 16h00, pela 8ª rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo.


De um lado, o Benim, na 2ª posição do grupo, busca uma vitória para se manter firme na briga pela classificação. Do outro, o Lesoto, em 5º lugar, tenta somar pontos para melhorar sua campanha e complicar a vida do favorito.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Benim x Lesoto, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir. Acompanhe!


Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Benim x Lesoto Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🟢 Baixo Risco: Ambas as Equipes Marcam: NãoOdd 1.44 na Superbet. O Lesoto não marcou gols nos últimos três confrontos diretos e o jogo tende a ser de poucas chances.

  • 🟡 Médio Risco: Benim venceOdd 1.54 na Bet365. O Benim é tecnicamente superior, briga pela classificação e joga como mandante contra um adversário frágil.

  • 🔴 Alto Risco: Resultado Correto: Benim 1 a 0Odd 3.90 na Betnacional. Este placar reflete a vitória do favorito em um jogo de poucos gols, exatamente como foi o último triunfo do Benim sobre o Lesoto.


Palpites Alternativos Benim x Lesoto



  • Menos de 2,5 gols - Com odd de 1.47, é uma ótima alternativa, já que 86% dos jogos do Lesoto e o histórico do confronto apontam para um placar baixo.

  • Empate Anula Aposta: Benim - Com odd de 1.16, esta aposta oferece segurança máxima, devolvendo o dinheiro em caso de empate.


Super Palpites Benim x Lesoto



  • Benim vence & Não para Ambas Marcam. Esta aposta combinada une a vitória do favorito com a grande probabilidade de o Lesoto não marcar gols, oferecendo um retorno maior do que a vitória simples.


💰 Palpites de Odds Baixas Benim x Lesoto



  • 🟢 Ambas as Equipes Marcam: NãoOdd 1.44: O histórico do confronto é claro: o Lesoto não conseguiu marcar um gol sequer nos últimos três jogos contra o Benim. Com um ataque frágil, a chance de apenas uma ou nenhuma equipe marcar é altíssima.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


⚖️ Palpites de Odds Médias Benim x Lesoto



  • 🟡 Benim venceOdd 1.54 Risco: Médio Justificativa: O Benim é o vice-líder do grupo e precisa da vitória para seguir na luta pela vaga. Jogando como mandante contra o 5º colocado, a superioridade técnica e a motivação devem fazer a diferença para garantir os três pontos.


🚀 Palpites de Odds Altas Benim x Lesoto



  • 🔴 Resultado Correto: Benim 1 a 0Odd 3.90: Este placar é o favorito nas casas de apostas e reflete perfeitamente o cenário do jogo. Uma vitória magra do Benim, em um confronto tático e com poucos gols, assim como foi o último triunfo sobre este mesmo adversário.


Benim x Lesoto: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • Confronto: Benim x Lesoto - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Data: 09/09/2025

  • Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Felix Houphouet-Boigny, Abidjan (local neutro)

  • Transmissão: FIFA+


Como Benim e Lesoto Chegam Para o Confronto


O Benim chega motivado e focado na classificação. A equipe está na vice-liderança do grupo e sabe que uma vitória contra o adversário mais fraco é fundamental. A equipe se destaca pela solidez defensiva, sofrendo poucos gols.


O Lesoto faz uma campanha apenas para cumprir tabela. A equipe ocupa a penúltima posição e vem de uma derrota dura de 3 a 0 em casa. O principal problema da seleção é a falta de gols, especialmente como visitante.


Últimos 5 jogos do Benim:



  • Benim 1-0 Zimbábue

  • ❌ Marrocos 1-0 Benim

  • Benim 0-2 África do Sul

  • 🟡 Zimbábue 2-2 Benim

  • 🟡 Líbia 0-0 Benim


Aproveitamento: 33% (5 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 3 gols (média de 0,6 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)


Últimos 5 jogos do Lesoto:



  • Lesoto 0-3 África do Sul

  • 🟡 Ruanda 1-1 Lesoto

  • ❌ África do Sul 2-0 Lesoto

  • ❌ Marrocos 7-0 Lesoto

  • Lesoto 1-0 RC Africana 


Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 3 gols (média de 0,6 por jogo) Gols sofridos: 13 gols (média de 2,6 por jogo)


Nossa Opinião para Benim x Lesoto


Este é um jogo de ataque contra defesa, mas com um time da casa que não tem um grande poder de fogo. A superioridade do Benim é clara, mas o histórico aponta para um placar magro. A vitória do Benim é o resultado mais provável, em um jogo com poucos gols.


Prováveis Escalações Benim x Lesoto


Escalação Provável Benim: Marcel Dandjinou; Rachid Moumini, Cédric Hountondji, Mohamed Tijani, David Kiki; Sessi D'Almeida, Dodo Dokou, Junior Olaitan; Jodel Dossou, Steve Mounié, Andréas Hountondji.


Escalação Provável Lesoto: Sekhoane Moerane; Motlomelo Mkhwanazi, Rethabile Rasethuntsa, Rethabile Mokoko, Thabo Matsoele; Tsepang Sefali, Lisema Lebokollane, Lehlohonolo Fothoane; Jane Thabantso, Motebang Sera, Neo Mokhachane.


Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.

Ver mais Ver menos

Benin x Lesotho: Palpite do Dia

Benin Vence
Superbet logo
1.54
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Curaçao - Bermuda
1
1.22
Benin - Lesotho
1
1.54
Malta - San Marino
1
1.24
Múltipla
2.33
x
Aposta
20
=
Ganhos
46.59
Apostar agora

Benin x Lesotho: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Benin x Lesotho: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Lesotho
0 - 0
Benin
2021 Africa Cup of Nations - Qualification
Lesotho
0 - 0
Benin
2021 Africa Cup of Nations - Qualification
Benin
1 - 0
Lesotho

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Benin
Empate
Lesotho

Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte somente por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

France
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Iceland
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D

France Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Gabon
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V
-
Ivory Coast
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Ivory Coast Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Angola
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Mauritius
  • D
  • E
  • E
  • E
  • E

Angola Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Estonia
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
-
Andorra
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Estonia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ecuador
  • E
  • E
  • E
  • E
  • V
-
Argentina
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Chile
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
Uruguay
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Wales
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Canada
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte