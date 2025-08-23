Assine UOL
Benfica
Primeira Liga - Portugal
Tondela
Benfica x Tondela: Palpite, Odds, Prévia, Onde Assistir, Primeira Liga, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Benfica x Tondela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Benfica e Tondela se enfrentam neste sábado, 23/08, em partida da Primeira Liga 2025. O duelo será às 16:30 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, e coloca frente a frente um dos favoritos ao título contra uma equipe que busca se manter na elite.


O Benfica joga diante da torcida com grande favoritismo, enquanto o Tondela tenta resistir e somar pontos preciosos fora de casa.


O time das águias está no meio de uma eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, pelo que quererá resolver cedo a vida neste jogo para gerir para o jogo da volta contra o Fenerbahçe. 


Assim, é de esperar um primeiro turno muito movimentado, com o Benfica a entrar forte na procura do gol.


Lage deve promover mudanças no elenco, com Florentino na titularidade como em Istambul mas sem Enzo Barrenechea.


O argentino está a ser muito utilizado no começo de época e como Florentino foi expulso é baixa para a Liga dos Campeões.


Por outro lado, Lage deve voltar ao sistema de dois atacantes na frente com Pavlidis e Ivanovic. Contra Mourinho, Lage apostou num meio-campo mais povoado com Richard Ríos, Florentino e Enzo Barrenechea. 


Contudo, a jogar no Estádio da Luz contra o Tondela, o Benfica vai libertar vaga no meio para ocupar espaço na frente com o croata Ivanovic.


Por outro lado, a torcida reclama mudança na baliza com Trubin a ser muito questionado. O ucraniano cometeu um erro na Amadora e outro em Istambul. Por sorte para o Benfica, na Amadora o atacante falhou a baliza e na Liga dos Campeões havia impedimento.


Contudo, aumenta a contestação a Trubin entre a torcida benfiquista, até porque Trubin é dos jogadores mais caros do plantel mas continua sem confirmar créditos.


Benfica x Tondela Palpite do Dia


🔥 Benfica para ganhar a zero, odd pagando 1.73 na Bet365 🔥


O Benfica ainda não sofreu qualquer golo nesta temporada e já teve embates complicados como a Supercopa com o Sporting ou os duelos de acesso à Liga dos Campeões.


A jogar no Estádio da Luz, com previsão de casa lotada, o Benfica é favorito à vitória e a não sofrer golos em mais um jogo.


Vale lembrar ainda que o Tondela tem duas derrotas e nenhum golo marcado até ao momento neste seu regresso à elite do futebol em Portugal. Por isso, esse palpite de o Benfica ganhar a zero é interessante.


Benfica x Tondela Palpites Alternativos



  • Resultado Final: Benfica vence, odd pagando 1.18 na Bet365

  • Mais de 2.5 gols na partida, odd pagando 1.57 na Bet365

  • Benfica vence as duas metades, odd pagando 2.25 na Bet365


Resultado Final: Benfica vence


O Benfica é amplamente favorito atuando no Estádio da Luz. Com elenco superior e maior qualidade ofensiva, a expectativa é de que a equipe controle a partida e some mais três pontos.


O Tondela deve adotar postura defensiva, mas dificilmente terá força suficiente para segurar a pressão do time da casa. A vitória benfiquista é o palpite mais indicado no mercado de resultado final.


Mais de 2.5 gols na partida


O Benfica tem característica ofensiva clara, sobretudo quando atua em Lisboa. Diante de um adversário mais frágil, a tendência é de um jogo com amplo volume de chances criadas.


Isso abre espaço para o mercado de mais de 2.5 gols, já que a equipe da casa pode construir placar elástico, enquanto o Tondela pode buscar espaços em contra-ataques.


Benfica vence as duas metades


Além do ataque eficiente, o Benfica também costuma apresentar solidez defensiva contra rivais de menor investimento. Jogando em casa, a precisar de resolver cedo a partida, a equipe tem boas chances de controlar o jogo desde cedo e segurar os 3 pontos.


Benfica x Tondela: Onde Assistir


O jogo passa na Disney+ Premium Brazil e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Benfica x Tondela pela Primeira Liga

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio da Luz, Lisboa, Portugal 

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ Premium Brazil e Novibet (streaming)


Benfica x Tondela: Escalações prováveis


Benfica: Trubin; Dedic, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Florentino Luís, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis.


Tondela: Bernardo Fontes; Tiago Manso, Christian Marques, João Afonso, Nor Maviram; Xabi Huarte, Cícero Alves, Yarlen, Joe Hodge; Ouattara Moudjatovic, Miro.


Benfica x Tondela: Como chegam os times


Benfica



  • 5 jogos disputados

  • 4 vitórias (80%)

  • 🤝 1 empate (20%)

  • 0 derrotas (0%)

  • 6 golos marcados (média de 1,2 por jogo)

  • 🥅 0 golos sofridos (média de 0 por jogo)


Tondela



  • 2 jogos disputados

  • 0 vitórias (0%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 2 derrotas (100%)

  • 0 golos marcados (média de 0 por jogo)

  • 🥅 4 golos sofridos (média de 2 por jogo)


Benfica x Tondela: Retrospecto


Benfica e Tondela já se enfrentaram por 14 vezes em todas as competições. Existiram até agora 12 vitórias do Benfica, 1 empate e 1 triunfo do Tondela.


Nos últimos 5 encontros há um claro domínio do Benfica com 4 vitórias e um empate com o time do Tondela.



  • 07/02/2022 Tondela 1-3 Benfica Campeonato Português 21/22✅ Vitória do Benfica

  • 29/08/2021 Benfica 2-1 Tondela Campeonato Português 21/22✅ Vitória do Benfica

  • 30/04/2021 Tondela 0-2 Benfica Campeonato Português 20/21✅ Vitória do Benfica

  • 08/01/2021 Benfica 2-0 Tondela Campeonato Português 20/21✅ Vitória do Benfica

  • 04/06/2020 Benfica 0-0 Tondela Campeonato Português 19/20 🤝 Empate

Benfica x Tondela: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Benfica x Tondela: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Taça da Liga
Benfica
0 - 0
Tondela
2021 Primeira Liga (Disabled)
Tondela
1 - 3
Benfica
2021 Primeira Liga (Disabled)
Benfica
2 - 1
Tondela
2020 Primeira Liga (Disabled)
Tondela
0 - 2
Benfica
2020 Primeira Liga (Disabled)
Benfica
2 - 0
Tondela

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Benfica
Empate
Tondela

Benfica x Tondela: Palpite Responsável


🎯 O Benfica x Tondela promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol. 


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

Ver mais Ver menos

Palpites

Mais Esporte