Benfica x Tondela: Palpite, Odds, Prévia, Onde Assistir, Primeira Liga, 23/08

Benfica x Tondela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Benfica e Tondela se enfrentam neste sábado, 23/08, em partida da Primeira Liga 2025. O duelo será às 16:30 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, e coloca frente a frente um dos favoritos ao título contra uma equipe que busca se manter na elite.

O Benfica joga diante da torcida com grande favoritismo, enquanto o Tondela tenta resistir e somar pontos preciosos fora de casa.

O time das águias está no meio de uma eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, pelo que quererá resolver cedo a vida neste jogo para gerir para o jogo da volta contra o Fenerbahçe.

Assim, é de esperar um primeiro turno muito movimentado, com o Benfica a entrar forte na procura do gol.

Lage deve promover mudanças no elenco, com Florentino na titularidade como em Istambul mas sem Enzo Barrenechea.

O argentino está a ser muito utilizado no começo de época e como Florentino foi expulso é baixa para a Liga dos Campeões.

Por outro lado, Lage deve voltar ao sistema de dois atacantes na frente com Pavlidis e Ivanovic. Contra Mourinho, Lage apostou num meio-campo mais povoado com Richard Ríos, Florentino e Enzo Barrenechea.

Contudo, a jogar no Estádio da Luz contra o Tondela, o Benfica vai libertar vaga no meio para ocupar espaço na frente com o croata Ivanovic.

Por outro lado, a torcida reclama mudança na baliza com Trubin a ser muito questionado. O ucraniano cometeu um erro na Amadora e outro em Istambul. Por sorte para o Benfica, na Amadora o atacante falhou a baliza e na Liga dos Campeões havia impedimento.

Contudo, aumenta a contestação a Trubin entre a torcida benfiquista, até porque Trubin é dos jogadores mais caros do plantel mas continua sem confirmar créditos.

Benfica x Tondela Palpite do Dia

🔥 Benfica para ganhar a zero, odd pagando 1.73 na Bet365 🔥

O Benfica ainda não sofreu qualquer golo nesta temporada e já teve embates complicados como a Supercopa com o Sporting ou os duelos de acesso à Liga dos Campeões.

A jogar no Estádio da Luz, com previsão de casa lotada, o Benfica é favorito à vitória e a não sofrer golos em mais um jogo.

Vale lembrar ainda que o Tondela tem duas derrotas e nenhum golo marcado até ao momento neste seu regresso à elite do futebol em Portugal. Por isso, esse palpite de o Benfica ganhar a zero é interessante.

Benfica x Tondela Palpites Alternativos



Resultado Final: Benfica vence, odd pagando 1.18 na Bet365



Mais de 2.5 gols na partida, odd pagando 1.57 na Bet365



Benfica vence as duas metades, odd pagando 2.25 na Bet365



Resultado Final: Benfica vence

O Benfica é amplamente favorito atuando no Estádio da Luz. Com elenco superior e maior qualidade ofensiva, a expectativa é de que a equipe controle a partida e some mais três pontos.

O Tondela deve adotar postura defensiva, mas dificilmente terá força suficiente para segurar a pressão do time da casa. A vitória benfiquista é o palpite mais indicado no mercado de resultado final.

Mais de 2.5 gols na partida

O Benfica tem característica ofensiva clara, sobretudo quando atua em Lisboa. Diante de um adversário mais frágil, a tendência é de um jogo com amplo volume de chances criadas.

Isso abre espaço para o mercado de mais de 2.5 gols, já que a equipe da casa pode construir placar elástico, enquanto o Tondela pode buscar espaços em contra-ataques.

Benfica vence as duas metades

Além do ataque eficiente, o Benfica também costuma apresentar solidez defensiva contra rivais de menor investimento. Jogando em casa, a precisar de resolver cedo a partida, a equipe tem boas chances de controlar o jogo desde cedo e segurar os 3 pontos.

Benfica x Tondela: Onde Assistir

O jogo passa na Disney+ Premium Brazil e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Benfica x Tondela pela Primeira Liga



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio da Luz, Lisboa, Portugal



📺 Onde vai passar: Disney+ Premium Brazil e Novibet (streaming)



Benfica x Tondela: Escalações prováveis

Benfica: Trubin; Dedic, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Florentino Luís, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis.

Tondela: Bernardo Fontes; Tiago Manso, Christian Marques, João Afonso, Nor Maviram; Xabi Huarte, Cícero Alves, Yarlen, Joe Hodge; Ouattara Moudjatovic, Miro.

Benfica x Tondela: Como chegam os times

Benfica



⚽ 5 jogos disputados

✅ 4 vitórias (80%)

🤝 1 empate (20%)

❌ 0 derrotas (0%)

⚽ 6 golos marcados (média de 1,2 por jogo)

🥅 0 golos sofridos (média de 0 por jogo)



Tondela



⚽ 2 jogos disputados

✅ 0 vitórias (0%)

🤝 0 empates (0%)

❌ 2 derrotas (100%)

⚽ 0 golos marcados (média de 0 por jogo)

🥅 4 golos sofridos (média de 2 por jogo)



Benfica x Tondela: Retrospecto

Benfica e Tondela já se enfrentaram por 14 vezes em todas as competições. Existiram até agora 12 vitórias do Benfica, 1 empate e 1 triunfo do Tondela.

Nos últimos 5 encontros há um claro domínio do Benfica com 4 vitórias e um empate com o time do Tondela.