Benfica x Tirsense: Palpite, Onde Assistir e Escalação – Taça de Portugal - 23/04

Benfica x Tirsense: Palpite para a semifinal da Taça de Portugal, com escalação provável e onde assistir ao vivo. Confira nossa análise e previsão para o jogo!

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Com uma vantagem avassaladora de 5-0 da primeira mão, o Benfica recebe o Tirsense no Estádio da Luz com a classificação praticamente garantida para a final da Taça de Portugal, onde já espera o Sporting.



O Tirsense, que atua no Campeonato de Portugal (4ª divisão), tem mostrado grande fragilidade defensiva, sofrendo gols com frequência. Além disso, o treinador do Benfica, Bruno Lage, deve aproveitar para poupar titulares e testar opções do banco, dada a vantagem confortável.