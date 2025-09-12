Assine UOL
Benfica
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
Primeira Liga - Portugal
Santa Clara
  • V
  • E
  • E
  • D
  • D
Benfica x Santa Clara Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Primeira Liga, 12/09/2025

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Benfica x Santa Clara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Os times de Benfica e Santa Clara duelam nesta sexta, dia 12 de setembro de 2025, às 16:15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo válido pela rodada 5 da Primeira Liga de Portugal. O Benfica x Santa Clara tem transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN. 


O Benfica regressa ao campeonato com pouco tempo de recuperação de alguns dos seus jogadores que estiveram nas seleções na data FIFA. Mas Bruno Lage quer somar os 3 pontos para lutar pela liderança e pressionar Porto e Sporting.


O Benfica tem uma baixa importante na direita da zaga. Dedic foi expulso e Tomás Araújo deverá render o bôsnio. Já o ucraniano Sudakov poderá estrear-se de águia ao peito.


Do lado do Santa Clara o objetivo é claro de pontuar no Estádio da Luz. E isso não é novidade. Há poucos anos, o time dos Açores escandalizou a nação benfiquista com uma vitória por 3-4.


Contudo, nos últimos jogos, só tem dado Benfica nos duelos com Santa Clara. Além disso, o Benfica vive ótimo momento ofensivo e defensivo, enquanto o Santa Clara busca melhorar a consistência para evitar ficar na parte inferior da tabela.


Benfica x Santa Clara Palpite: 3 Dicas de Hoje



  • 🎯 Vitória do Benfica (1.26)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.74)

  • 🎯 Benfica para vencer sem sofrer gol: Sim (1.78)


Benfica x Santa Clara Palpite: Dicas Alternativas



  • 🎯 Benfica total de gols: Mais de 2.5 (2.27)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.51)

  • 🎯 Resultado Exato: 2-0 (4.76)


Benfica x Santa Clara Super Palpite



  • Benfica para vencer por 3+ gols de diferença: 2.86


💰 Benfica x Santa Clara Palpite Odds Baixas



  • 🎯 Vitória do Benfica: 1.26

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.24

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.51


⚖️ Benfica x Santa Clara Palpite Odds Médias



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.74

  • 🎯 Benfica para vencer sem sofrer gol - Sim: 1.78

  • 🎯 Benfica total de gols - Mais de 2.5: 2.27


🚀 Benfica x Santa Clara Palpite Odds Altas



  • 🎯 Empate: 5.77

  • 🎯 Vitória do Santa Clara: 12.12

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 9.92


Benfica x Santa Clara: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Benfica x Santa Clara

  • Campeonato: Primeira Liga

  • Data: 12 de setembro de 2025

  • Horário: 16:15 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio da Luz, Lisboa

  • Onde Assistir: ESPN


Benfica x Santa Clara: Escalações prováveis


Benfica: Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Ausrnes, Schjelderup; Sudakov, Pavlidis.


Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venâncio, MT, Lucas Soares; Serginho, Adriano Firmino, Paulo Victor, Brenner Lucas; Gabriel Silva, Matheus Pereira.


Como Benfica x Santa Clara Chegam Para o Confronto


O confronto entre Benfica e Santa Clara coloca frente a frente duas equipes em momentos bem distintos neste início de temporada da Primeira Liga.


O Benfica ocupa a 4ª posição, somando 9 pontos em 3 jogos com 3 vitórias consecutivas e menos um jogo realizado.


O time apresenta números sólidos: 6 gols marcados e apenas 1 sofrido, com média de 2 gols por partida e um ataque bastante produtivo, sustentado também pelos 2,56 gols esperados por jogo.


Do outro lado, o Santa Clara aparece apenas na 10ª posição, com 4 pontos em 4 jogos. A equipe venceu apenas uma vez, além de um empate e duas derrotas.


O ataque tem sido o grande problema: marcou apenas 1 gol até agora, média de 0,25 por jogo, bem abaixo do esperado (0,92 gols esperados por partida). A defesa também mostrou fragilidade, sofrendo 4 gols nesse período.


Nossa Opinião para Benfica x Santa Clara


Com base nas análises e estatísticas, acreditamos em um jogo dominante do Benfica, ainda por cima jogando em casa.


Acreditamos em um jogo com gols, com Benfica a precisar da vitória para continuar na briga pela liderança, mas o Santa Clara a não facilitar a vida dos lisboetas.

Benfica x Santa Clara: Palpite do Dia

Benfica Vence
Superbet logo
1.35
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund
2
1.56
Celta Vigo - Girona
1
1.7
Strasbourg - Le Havre
1
1.64
Múltipla
4.35
x
Aposta
20
=
Ganhos
86.99
Apostar agora

Benfica x Santa Clara: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Benfica x Santa Clara: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 Primeira Liga
Santa Clara
0 - 1
Benfica
2024 Taça da Liga
Benfica
3 - 0
Santa Clara
2024 Primeira Liga (Disabled)
Benfica
4 - 1
Santa Clara
2022 Primeira Liga (Disabled)
Benfica
3 - 0
Santa Clara
2022 Primeira Liga (Disabled)
Santa Clara
0 - 3
Benfica

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Benfica
Empate
Santa Clara

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

