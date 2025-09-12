Benfica x Santa Clara Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Primeira Liga, 12/09/2025

Benfica x Santa Clara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Os times de Benfica e Santa Clara duelam nesta sexta, dia 12 de setembro de 2025, às 16:15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo válido pela rodada 5 da Primeira Liga de Portugal. O Benfica x Santa Clara tem transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN.

O Benfica regressa ao campeonato com pouco tempo de recuperação de alguns dos seus jogadores que estiveram nas seleções na data FIFA. Mas Bruno Lage quer somar os 3 pontos para lutar pela liderança e pressionar Porto e Sporting.

O Benfica tem uma baixa importante na direita da zaga. Dedic foi expulso e Tomás Araújo deverá render o bôsnio. Já o ucraniano Sudakov poderá estrear-se de águia ao peito.

Do lado do Santa Clara o objetivo é claro de pontuar no Estádio da Luz. E isso não é novidade. Há poucos anos, o time dos Açores escandalizou a nação benfiquista com uma vitória por 3-4.

Contudo, nos últimos jogos, só tem dado Benfica nos duelos com Santa Clara. Além disso, o Benfica vive ótimo momento ofensivo e defensivo, enquanto o Santa Clara busca melhorar a consistência para evitar ficar na parte inferior da tabela.

Benfica x Santa Clara Palpite: 3 Dicas de Hoje



🎯 Vitória do Benfica (1.26)



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.74)



🎯 Benfica para vencer sem sofrer gol: Sim (1.78)



Benfica x Santa Clara Palpite: Dicas Alternativas



🎯 Benfica total de gols: Mais de 2.5 (2.27)



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.51)



🎯 Resultado Exato: 2-0 (4.76)



Benfica x Santa Clara Super Palpite



Benfica para vencer por 3+ gols de diferença: 2.86



💰 Benfica x Santa Clara Palpite Odds Baixas



🎯 Vitória do Benfica: 1.26

🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.24

🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.51



⚖️ Benfica x Santa Clara Palpite Odds Médias



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.74

🎯 Benfica para vencer sem sofrer gol - Sim: 1.78

🎯 Benfica total de gols - Mais de 2.5: 2.27



🚀 Benfica x Santa Clara Palpite Odds Altas



🎯 Empate: 5.77

🎯 Vitória do Santa Clara: 12.12

🎯 Resultado Exato: 1-1: 9.92



Benfica x Santa Clara: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Benfica x Santa Clara

Campeonato: Primeira Liga

Data: 12 de setembro de 2025

Horário: 16:15 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, Lisboa

Onde Assistir: ESPN



Benfica x Santa Clara: Escalações prováveis

Benfica: Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Ausrnes, Schjelderup; Sudakov, Pavlidis.

Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venâncio, MT, Lucas Soares; Serginho, Adriano Firmino, Paulo Victor, Brenner Lucas; Gabriel Silva, Matheus Pereira.

Como Benfica x Santa Clara Chegam Para o Confronto

O confronto entre Benfica e Santa Clara coloca frente a frente duas equipes em momentos bem distintos neste início de temporada da Primeira Liga.

O Benfica ocupa a 4ª posição, somando 9 pontos em 3 jogos com 3 vitórias consecutivas e menos um jogo realizado.

O time apresenta números sólidos: 6 gols marcados e apenas 1 sofrido, com média de 2 gols por partida e um ataque bastante produtivo, sustentado também pelos 2,56 gols esperados por jogo.

Do outro lado, o Santa Clara aparece apenas na 10ª posição, com 4 pontos em 4 jogos. A equipe venceu apenas uma vez, além de um empate e duas derrotas.

O ataque tem sido o grande problema: marcou apenas 1 gol até agora, média de 0,25 por jogo, bem abaixo do esperado (0,92 gols esperados por partida). A defesa também mostrou fragilidade, sofrendo 4 gols nesse período.

Nossa Opinião para Benfica x Santa Clara

Com base nas análises e estatísticas, acreditamos em um jogo dominante do Benfica, ainda por cima jogando em casa.

Acreditamos em um jogo com gols, com Benfica a precisar da vitória para continuar na briga pela liderança, mas o Santa Clara a não facilitar a vida dos lisboetas.