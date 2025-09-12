- V
Benfica x Santa Clara Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Primeira Liga, 12/09/2025
Benfica x Santa Clara: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Os times de Benfica e Santa Clara duelam nesta sexta, dia 12 de setembro de 2025, às 16:15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo válido pela rodada 5 da Primeira Liga de Portugal. O Benfica x Santa Clara tem transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN.
O Benfica regressa ao campeonato com pouco tempo de recuperação de alguns dos seus jogadores que estiveram nas seleções na data FIFA. Mas Bruno Lage quer somar os 3 pontos para lutar pela liderança e pressionar Porto e Sporting.
O Benfica tem uma baixa importante na direita da zaga. Dedic foi expulso e Tomás Araújo deverá render o bôsnio. Já o ucraniano Sudakov poderá estrear-se de águia ao peito.
Do lado do Santa Clara o objetivo é claro de pontuar no Estádio da Luz. E isso não é novidade. Há poucos anos, o time dos Açores escandalizou a nação benfiquista com uma vitória por 3-4.
Contudo, nos últimos jogos, só tem dado Benfica nos duelos com Santa Clara. Além disso, o Benfica vive ótimo momento ofensivo e defensivo, enquanto o Santa Clara busca melhorar a consistência para evitar ficar na parte inferior da tabela.
Benfica x Santa Clara Palpite: 3 Dicas de Hoje
- 🎯 Vitória do Benfica (1.26)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.74)
- 🎯 Benfica para vencer sem sofrer gol: Sim (1.78)
Benfica x Santa Clara Palpite: Dicas Alternativas
- 🎯 Benfica total de gols: Mais de 2.5 (2.27)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.51)
- 🎯 Resultado Exato: 2-0 (4.76)
Benfica x Santa Clara Super Palpite
- Benfica para vencer por 3+ gols de diferença: 2.86
💰 Benfica x Santa Clara Palpite Odds Baixas
- 🎯 Vitória do Benfica: 1.26
- 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.24
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.51
⚖️ Benfica x Santa Clara Palpite Odds Médias
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.74
- 🎯 Benfica para vencer sem sofrer gol - Sim: 1.78
- 🎯 Benfica total de gols - Mais de 2.5: 2.27
🚀 Benfica x Santa Clara Palpite Odds Altas
- 🎯 Empate: 5.77
- 🎯 Vitória do Santa Clara: 12.12
- 🎯 Resultado Exato: 1-1: 9.92
Benfica x Santa Clara: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Benfica x Santa Clara
- Campeonato: Primeira Liga
- Data: 12 de setembro de 2025
- Horário: 16:15 (horário de Brasília)
- Local: Estádio da Luz, Lisboa
- Onde Assistir: ESPN
Benfica x Santa Clara: Escalações prováveis
Benfica: Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Ausrnes, Schjelderup; Sudakov, Pavlidis.
Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venâncio, MT, Lucas Soares; Serginho, Adriano Firmino, Paulo Victor, Brenner Lucas; Gabriel Silva, Matheus Pereira.
Como Benfica x Santa Clara Chegam Para o Confronto
O confronto entre Benfica e Santa Clara coloca frente a frente duas equipes em momentos bem distintos neste início de temporada da Primeira Liga.
O Benfica ocupa a 4ª posição, somando 9 pontos em 3 jogos com 3 vitórias consecutivas e menos um jogo realizado.
O time apresenta números sólidos: 6 gols marcados e apenas 1 sofrido, com média de 2 gols por partida e um ataque bastante produtivo, sustentado também pelos 2,56 gols esperados por jogo.
Do outro lado, o Santa Clara aparece apenas na 10ª posição, com 4 pontos em 4 jogos. A equipe venceu apenas uma vez, além de um empate e duas derrotas.
O ataque tem sido o grande problema: marcou apenas 1 gol até agora, média de 0,25 por jogo, bem abaixo do esperado (0,92 gols esperados por partida). A defesa também mostrou fragilidade, sofrendo 4 gols nesse período.
Nossa Opinião para Benfica x Santa Clara
Com base nas análises e estatísticas, acreditamos em um jogo dominante do Benfica, ainda por cima jogando em casa.
Acreditamos em um jogo com gols, com Benfica a precisar da vitória para continuar na briga pela liderança, mas o Santa Clara a não facilitar a vida dos lisboetas.
Benfica x Santa Clara: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Benfica x Santa Clara: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Benfica x Santa Clara: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
