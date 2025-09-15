Assine UOL
Benfica
UEFA Champions League - World Wide
Benfica x Qarabag: Palpite Com Odds +9, +14

Publicado
15.09.2025
Atualizado em
15.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Benfica x Qarabag: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões, que acontece na terça-feira (16/09), às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, com transmissão exclusiva na HBO Max.


O confronto é pela 1ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. O Benfica é o grande favorito para o jogo, com uma excelente fase, enquanto o Qarabag busca surpreender o adversário e somar pontos em uma competição tão importante.


Benfica x Qarabag: Palpite



  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático (SL Benfica -2.5) - odd 2.49

  • 🎯 Palpite: Ambos Times Marcam (Não) - odd 1.64

  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 3.5) - odd 2.27


Apostamos em uma vitória robusta do Benfica, principalmente por sua excelente fase e por jogar em casa.


O time português tem uma média de 2 gols marcados por jogo em casa e não perde há dez jogos. O palpite em "Handicap Asiático (SL Benfica -2.5)" é uma aposta ousada, mas as estatísticas defensivas do Benfica e ofensivas do Qarabag justificam o palpite.


O palpite em "ambos os times marcam (não)" é uma boa opção, já que o Benfica sofreu apenas 0.6 gols por jogo em casa.


Palpites Alternativos Benfica x Qarabag



  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 10.5) - odd 2.06

  • 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 2.22

  • 🎯 Palpite: Handicap Europeu (Benfica 0:2) - odd 2.56


Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre um favorito e um azarão. O Benfica vai pressionar desde o início, o que deve gerar um grande número de escanteios.


O palpite para mais de 4.5 cartões considera a agressividade do confronto, já que o Qarabag vai tentar segurar o ataque do Benfica. O Handicap Europeu (0:2) a favor do Benfica é uma boa opção para quem quer arriscar em um placar elástico.


Benfica x Qarabag: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Resultado Final (SL Benfica vence) - odd 1.23

  • 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.51

  • 🟡 Palpite: SL Benfica - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 1.87


Benfica x Qarabag: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final / Ambos Marcam: SL Benfica E Sim - odd 2.87

  • 🟢 Palpite: Gols Exatos (3) - odd 4.10

  • 🟡 Palpite: Intervalo / Resultado Final: Empate / SL Benfica - odd 4.04


Benfica x Qarabag: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 6.42

  • 🟢 Palpite: Resultado Final: Qarabag FK - odd 14.18

  • 🟡 Palpite: Intervalo / Resultado Final: Empate / Empate - odd 9.35


Benfica x Qarabag: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O duelo da Liga dos Campeões coloca frente a frente o grande favorito, o Benfica, e o Qarabag, um azarão na competição. O Benfica, que joga em casa, tem a chance de começar a competição com o pé direito e somar os primeiros três pontos para se manter na liderança do grupo. O Qarabag, por sua vez, vai tentar surpreender o adversário e somar pontos para ter mais chances de avançar de fase.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Benfica x Qarabag - Liga dos Campeões da UEFA

  • 📅 Data: 16/09/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio da Luz, em Lisboa

  • 📺 Transmissão: HBO Max


Como Benfica e Qarabag Chegam Para o Confronto


O Benfica chega para o confronto em uma fase excelente, com uma sequência de dez jogos sem perder em todas as competições. O time vem de uma vitória, um empate e uma vitória em seus últimos três jogos. O ataque tem uma média de 1.6 gols por partida, e a defesa sofre apenas 0.4 gols por jogo, em média. O Benfica está invicto em seus últimos cinco jogos em casa.


Já o Qarabag chega para o confronto em uma fase de instabilidade, com uma sequência de uma derrota, um empate e uma vitória em seus últimos três jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O ataque tem uma média de 2 gols por jogo e a defesa tem um desempenho mediano, com uma média de 0.9 gols sofridos por partida.

Benfica x Qarabag: Palpite do Dia

Benfica Vence
1.23
Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o universo das apostas é um jogo de sorte, e não há garantias de vitórias. O resultado de uma partida é imprevisível, e as perdas são uma parte da experiência. Para garantir que o jogo continue sendo divertido e não se torne um problema, estabeleça um orçamento para suas apostas e jamais aposte dinheiro que você não pode perder. O objetivo principal é o lazer e a diversão, e não o lucro. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

