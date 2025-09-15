Benfica x Qarabag: Palpite Com Odds +9, +14

Benfica x Qarabag: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões, que acontece na terça-feira (16/09), às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, com transmissão exclusiva na HBO Max.

O confronto é pela 1ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. O Benfica é o grande favorito para o jogo, com uma excelente fase, enquanto o Qarabag busca surpreender o adversário e somar pontos em uma competição tão importante.

Benfica x Qarabag: Palpite



🎯 Palpite: Handicap Asiático (SL Benfica -2.5) - odd 2.49

🎯 Palpite: Ambos Times Marcam (Não) - odd 1.64

🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 3.5) - odd 2.27



Apostamos em uma vitória robusta do Benfica, principalmente por sua excelente fase e por jogar em casa.

O time português tem uma média de 2 gols marcados por jogo em casa e não perde há dez jogos. O palpite em "Handicap Asiático (SL Benfica -2.5)" é uma aposta ousada, mas as estatísticas defensivas do Benfica e ofensivas do Qarabag justificam o palpite.

O palpite em "ambos os times marcam (não)" é uma boa opção, já que o Benfica sofreu apenas 0.6 gols por jogo em casa.

Palpites Alternativos Benfica x Qarabag



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 10.5) - odd 2.06

🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 2.22

🎯 Palpite: Handicap Europeu (Benfica 0:2) - odd 2.56



Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre um favorito e um azarão. O Benfica vai pressionar desde o início, o que deve gerar um grande número de escanteios.

O palpite para mais de 4.5 cartões considera a agressividade do confronto, já que o Qarabag vai tentar segurar o ataque do Benfica. O Handicap Europeu (0:2) a favor do Benfica é uma boa opção para quem quer arriscar em um placar elástico.

Benfica x Qarabag: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Resultado Final (SL Benfica vence) - odd 1.23

🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.51

🟡 Palpite: SL Benfica - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 1.87



Benfica x Qarabag: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final / Ambos Marcam: SL Benfica E Sim - odd 2.87

🟢 Palpite: Gols Exatos (3) - odd 4.10

🟡 Palpite: Intervalo / Resultado Final: Empate / SL Benfica - odd 4.04



Benfica x Qarabag: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 6.42

🟢 Palpite: Resultado Final: Qarabag FK - odd 14.18

🟡 Palpite: Intervalo / Resultado Final: Empate / Empate - odd 9.35



Benfica x Qarabag: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O duelo da Liga dos Campeões coloca frente a frente o grande favorito, o Benfica, e o Qarabag, um azarão na competição. O Benfica, que joga em casa, tem a chance de começar a competição com o pé direito e somar os primeiros três pontos para se manter na liderança do grupo. O Qarabag, por sua vez, vai tentar surpreender o adversário e somar pontos para ter mais chances de avançar de fase.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Benfica x Qarabag - Liga dos Campeões da UEFA



📅 Data: 16/09/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio da Luz, em Lisboa



📺 Transmissão: HBO Max



Como Benfica e Qarabag Chegam Para o Confronto

O Benfica chega para o confronto em uma fase excelente, com uma sequência de dez jogos sem perder em todas as competições. O time vem de uma vitória, um empate e uma vitória em seus últimos três jogos. O ataque tem uma média de 1.6 gols por partida, e a defesa sofre apenas 0.4 gols por jogo, em média. O Benfica está invicto em seus últimos cinco jogos em casa.

Já o Qarabag chega para o confronto em uma fase de instabilidade, com uma sequência de uma derrota, um empate e uma vitória em seus últimos três jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O ataque tem uma média de 2 gols por jogo e a defesa tem um desempenho mediano, com uma média de 0.9 gols sofridos por partida.