Benfica x Nice: Palpite Odds Altas +7.40, Onde Assistir, Escalações, Champions 12/08
Benfica x Nice: Confira os palpites para o jogo da pré-eliminatória da Champions League da UEFA. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações prováveis. Veja ainda a análise ao jogo e o que nos dizem as odds, para apostas mais seguras.
Nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), o Estádio da Luz será palco da segunda mão das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, entre Benfica e Nice. Na primeira partida, disputada na França, as Águias venceram por 2-0, dominando amplamente e deixando a classificação muito bem encaminhada.
Com a força do seu público, o Benfica tem todas as condições para eliminar o Nice e confirmar a vaga e enfrentar Fenerbahçe ou Feyenoord nos play-offs.
Benfica x Nice: O que dizem as odds?
Como é óbvio, antes de fazer apostas você deve saber o que são odds. E o que elas nos dizem antes de cada jogo.
Nesse caso, as odds indicam favoritismo claro para a equipa portuguesa: vitória do Benfica paga 1.54, empate 4.05 e triunfo do Nice 4.96.
Também há forte tendência para um jogo com pelo menos dois gols (mais de 1.5 gols a 1.18), reforçando a expectativa de uma partida ofensiva dos encarnados.
E não esqueça: as odds podem mudar até ao apito inicial, por isso é sempre importante verificar na casa de apostas antes de confirmar qualquer entrada.
Veja então nossos palpites para o Benfica x Nice e confira ainda os melhores prognósticos para os jogos de hoje.
Benfica x Nice: Palpite de Odds Altas: +2.30 e +7.40
- > 🏟 Resultado correto intervalo/final: Benfica/Benfica - Odd 2.30
- > 🛡 Nice não marcar - Odd: 2.32 (Menos de 0.5 gol do Nice)
- > 🚀 Benfica vence e mais de 3.5 gols no jogo - Odd: ~3.24 (odd combinada)
- > 🎯 Resultado exato 2-0 para o Benfica - Odd 7.40
Esses palpites são de Alto Risco (Odds acima de 2.50).
🎯 Objetivo: maior retorno, porém menor probabilidade de acerto.
📈 Primeiro gol do jogo: Benfica nos primeiros 15 minutos – ~3.50 (estimativa a partir do mercado “1º gol Benfica” a 1.47, ajustando para intervalo de tempo)
Estas apostas têm potencial de alto retorno, mas dependem de um Benfica muito incisivo ou de um Nice apagado ofensivamente. É preciso aceitar a possibilidade de perdas rápidas.
Benfica x Nice: Palpite de Médio Risco (Odds ~1.60 a 2.20)
- > 🦅 Benfica marcar mais de 1.5 gols - Odd 1.50
- > 🔥 Mais de 2.5 gols no jogo - Odd: 1.58
- > ⏳ Benfica vencer o 1º tempo - Odd 2.01
- > ⚡ Benfica vencer por 2-3 gols de diferença - Odd 2.06
- > 🥅 Ambos os tempos com mais de 0.5 gol para o Benfica - Odd 2.16
⚖️ Objetivo: equilíbrio entre retorno e probabilidade.
Esses palpites acima são boas opções para quem acredita que o Benfica manterá a postura ofensiva dos últimos jogos. O risco é moderado, pois exige desempenho consistente nos dois tempos.
Benfica x Nice: Palpite de Baixo Risco (Odds até ~1.60)
- > 🛡 Benfica ou Empate (Dupla Chance) - Odd 1.18
- > 🔴 Mais de 1.5 gols no jogo - Odd 1.19
- > ⏱ Menos de 3.5 gols - Odd 1.46
- > ⚽ Benfica para vencer - Odd 1.54
- > 🥅 Benfica marcar mais de 0.5 gol no 1º tempo - Odd 1.51
💡 Objetivo: apostas com maior probabilidade de acerto, mas retorno mais baixo.
Resumo:
Aqui estão apostas seguras, ideais para compor múltiplas ou entradas conservadoras. O risco maior é o Benfica poupar jogadores e controlar o ritmo, o que poderia limitar o número de gols.
Benfica x Nice: Onde Assistir
O jogo Benfica x Nice vai ter transmissão pela ESPN. Veja onde assistir aos jogos de futebol da Champions de graça, em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Benfica x Nice pela pré-eliminatória da Champions League
- 📅 Data: 12 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio da Luz, em Lisboa
Escalações Prováveis do Benfica e do Nice
Benfica
Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup (ou Kerem Akturoglu); Ivanovic e Pavlidis.
Nice
Diouf; Antoine Mendy, Juma Bah e Dante; Jonathan Clauss, Hicham Boudaoui, Louchet, Melvin Bard; Bouanani; Terem Moff e Isak Jansson.
Benfica x Nice: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Benfica x Nice: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Benfica x Nice: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Vai Apostar na Champions? Lembre o Jogo Responsável
Se vai fazer apostas no Benfica x Nice e seguir nossos palpites, lembre-se: não tem garantia de ganho e o seu dinheiro está em risco.
Por outro lado, as apostas esportivas devem ser uma forma de entretenimento, não uma maneira de garantir renda.
Não esqueça as regras do Jogo Responsável:
- >> Defina um orçamento antes de começar e nunca aposte mais do que pode perder.
- >> Não tente recuperar perdas aumentando o valor das apostas.
- >> Jogue com a cabeça fria, evitando apostas impulsivas.
- >> Defina limites de tempo para a atividade de apostas.
Proteja menores de idade, garantindo que não tenham acesso a contas ou plataformas de jogo.
E já sabe: procure ajuda se sentir perda de controlo sobre os seus hábitos de aposta.
O jogo é mais saudável quando é feito de forma consciente e equilibrada. ⚖️
