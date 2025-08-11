Benfica x Nice: Palpite Odds Altas +7.40, Onde Assistir, Escalações, Champions 12/08

Benfica x Nice: Confira os palpites para o jogo da pré-eliminatória da Champions League da UEFA. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações prováveis. Veja ainda a análise ao jogo e o que nos dizem as odds, para apostas mais seguras.

Nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), o Estádio da Luz será palco da segunda mão das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, entre Benfica e Nice. Na primeira partida, disputada na França, as Águias venceram por 2-0, dominando amplamente e deixando a classificação muito bem encaminhada.

Com a força do seu público, o Benfica tem todas as condições para eliminar o Nice e confirmar a vaga e enfrentar Fenerbahçe ou Feyenoord nos play-offs.

Benfica x Nice: O que dizem as odds?

Como é óbvio, antes de fazer apostas você deve saber o que são odds. E o que elas nos dizem antes de cada jogo.

Nesse caso, as odds indicam favoritismo claro para a equipa portuguesa: vitória do Benfica paga 1.54, empate 4.05 e triunfo do Nice 4.96.

Também há forte tendência para um jogo com pelo menos dois gols (mais de 1.5 gols a 1.18), reforçando a expectativa de uma partida ofensiva dos encarnados.

E não esqueça: as odds podem mudar até ao apito inicial, por isso é sempre importante verificar na casa de apostas antes de confirmar qualquer entrada.

Veja então nossos palpites para o Benfica x Nice e confira ainda os melhores prognósticos para os jogos de hoje.

Benfica x Nice: Palpite de Odds Altas: +2.30 e +7.40



> 🏟 Resultado correto intervalo/final: Benfica/Benfica - Odd 2.30



> 🛡 Nice não marcar - Odd: 2.32 (Menos de 0.5 gol do Nice)



> 🚀 Benfica vence e mais de 3.5 gols no jogo - Odd: ~3.24 (odd combinada)



> 🎯 Resultado exato 2-0 para o Benfica - Odd 7.40



Esses palpites são de Alto Risco (Odds acima de 2.50).

🎯 Objetivo: maior retorno, porém menor probabilidade de acerto.

📈 Primeiro gol do jogo: Benfica nos primeiros 15 minutos – ~3.50 (estimativa a partir do mercado “1º gol Benfica” a 1.47, ajustando para intervalo de tempo)

Estas apostas têm potencial de alto retorno, mas dependem de um Benfica muito incisivo ou de um Nice apagado ofensivamente. É preciso aceitar a possibilidade de perdas rápidas.

Benfica x Nice: Palpite de Médio Risco (Odds ~1.60 a 2.20)



> 🦅 Benfica marcar mais de 1.5 gols - Odd 1.50



> 🔥 Mais de 2.5 gols no jogo - Odd: 1.58



> ⏳ Benfica vencer o 1º tempo - Odd 2.01



> ⚡ Benfica vencer por 2-3 gols de diferença - Odd 2.06



> 🥅 Ambos os tempos com mais de 0.5 gol para o Benfica - Odd 2.16



⚖️ Objetivo: equilíbrio entre retorno e probabilidade.

Esses palpites acima são boas opções para quem acredita que o Benfica manterá a postura ofensiva dos últimos jogos. O risco é moderado, pois exige desempenho consistente nos dois tempos.

Benfica x Nice: Palpite de Baixo Risco (Odds até ~1.60)



> 🛡 Benfica ou Empate (Dupla Chance) - Odd 1.18



> 🔴 Mais de 1.5 gols no jogo - Odd 1.19



> ⏱ Menos de 3.5 gols - Odd 1.46



> ⚽ Benfica para vencer - Odd 1.54



> 🥅 Benfica marcar mais de 0.5 gol no 1º tempo - Odd 1.51



💡 Objetivo: apostas com maior probabilidade de acerto, mas retorno mais baixo.

Resumo:

Aqui estão apostas seguras, ideais para compor múltiplas ou entradas conservadoras. O risco maior é o Benfica poupar jogadores e controlar o ritmo, o que poderia limitar o número de gols.

Benfica x Nice: Onde Assistir

O jogo Benfica x Nice vai ter transmissão pela ESPN. Veja onde assistir aos jogos de futebol da Champions de graça, em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Benfica x Nice pela pré-eliminatória da Champions League



📅 Data: 12 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio da Luz, em Lisboa



Escalações Prováveis do Benfica e do Nice

Benfica

Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup (ou Kerem Akturoglu); Ivanovic e Pavlidis.

Nice

Diouf; Antoine Mendy, Juma Bah e Dante; Jonathan Clauss, Hicham Boudaoui, Louchet, Melvin Bard; Bouanani; Terem Moff e Isak Jansson.