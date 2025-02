Benfica x Monaco Palpite - Onde Assistir, Horário e Estatísticas - 18/02

Assim, a tendência é que as equipes façam de tudo para balançar as redes. Se isso acontecer para os dois lados, a Betsul está com odd de 1.51, considerada de baixo risco.

Palpite 3. SuperOdds: Benfica vencer e ambos marcam

Acha que esses dois palpites acima fazem sentido? Se você quiser, pode colocar no mesmo bilhete a vitória do Benfica e que ambos marcam para conseguir uma Superodd de 3.30 (era 3.00) na SuperBet.

É uma aposta de alto risco, mas tem boas chances de bater e te dar resultado.

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Onde assistir Benfica x Monaco ao vivo – 18/02/2025

A partida entre Benfica x Monaco, válida pela volta dos playoffs, acontece no Estádio da Luz, às 17h (horário de Brasília), no dia 18/02. A transmissão será feita no canal Space e no Streaming Max.